Мане попросился пожить у Тиаго
Нападающий Садио Мане попросил Тиаго Алькантару разрешения пожить в доме своего партнера по "Ливерпулю" в Мюнхене.
Ранее в своей карьере Тиаго провел семь лет в "Баварии", выиграв семь титулов Лиги Чемпионов, а также Лигу Чемпионов. Алькантара до сих пор владеет домом в Мюнхене, и это жилище пустует с момента его отъезда в Англию в 2020 году.
Как раз "Баварию" Мане рассматривает приоритетным направлением для развития своей карьеры, намереваясь покинуть "Ливерпуль" этим летом после шести сезонов в клубе.
По информации Daily Mail, 30-летний сенегалец уже подыскивает себе жилье в Германии и в связи с этим обратился к Тиаго насчет возможности у того поселиться.
Согласно слухам, "Ливерпуль" отклонил стартовое предложение "Баварии" о покупке Мане. Однако Садио является приоритетной целью для мюнхенцев, которые вскоре должны предпринять новую попытку.
06.06.2022 18:00
Просмотров: 1097
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ранее в своей карьере Тиаго провел семь лет в "Баварии", выиграв семь титулов Лиги Чемпионов, а также Лигу Чемпионов.
Источник: http://fapl.ru/posts/93614/
Собрал Миха
(ответить)
Выиграв семь титулов лиги чемпионов? А так же чемпионов?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий