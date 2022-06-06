Мане попросился пожить у Тиаго

Садио Мане и Тиаго Алькантара Нападающий Садио Мане попросил Тиаго Алькантару разрешения пожить в доме своего партнера по "Ливерпулю" в Мюнхене.

Ранее в своей карьере Тиаго провел семь лет в "Баварии", выиграв семь титулов Лиги Чемпионов, а также Лигу Чемпионов. Алькантара до сих пор владеет домом в Мюнхене, и это жилище пустует с момента его отъезда в Англию в 2020 году.

Как раз "Баварию" Мане рассматривает приоритетным направлением для развития своей карьеры, намереваясь покинуть "Ливерпуль" этим летом после шести сезонов в клубе.

По информации Daily Mail, 30-летний сенегалец уже подыскивает себе жилье в Германии и в связи с этим обратился к Тиаго насчет возможности у того поселиться.

Согласно слухам, "Ливерпуль" отклонил стартовое предложение "Баварии" о покупке Мане. Однако Садио является приоритетной целью для мюнхенцев, которые вскоре должны предпринять новую попытку.


Метки Алькантара, Бавария, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2022 18:00

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  1. vagifspurs 06.06.2022 18:27 # vagifspurs
    Ранее в своей карьере Тиаго провел семь лет в "Баварии", выиграв семь титулов Лиги Чемпионов, а также Лигу Чемпионов.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93614/

    Собрал Миха

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  2. blaster88 06.06.2022 18:20 # blaster88
    Выиграв семь титулов лиги чемпионов? А так же чемпионов?

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