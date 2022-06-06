"Ливерпуль" заинтересован в Нуньесе

"Ливерпуль" заинтересован в нападающем "Бенфики" Дарвине Нуньесе.

Сейчас над "Ливерпулем" нависла угроза лишиться Садио Мане, у которого остается 12 месяцев по контракту и который решительно настроен отправиться в "Баварию".



Вероятная потеря Мане подталкивает "красных" к приглашению новичка в переднюю линюю, и The Times утверждает, что на радаре у Юргена Клоппа и компании находится Нуньес.



Вместе с тем источник подчеркивает, что "Ливерпуль" хочет 22-летнего уругвайца, оцениваемого в 68 миллионов фунтов, "не любой ценой".



"Бенфика" потирает руки в ожидании аукциона больших клубов, включая "Манчестер Юнайтед", по Нуньесу, однако мерсисайдцы не собираются переплачивать за Дарвина.



Добавим, Нуньес отличился 34 раза в 40 матчах этого сезона, в том числе в обоих против "Ливерпуля" в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Согласно слухам, "Юнайтед" уже сделал стартовое предложение по Дарвину.