Мане объяснил свое высказывание насчет ухода из "Ливерпуля"

Нападающий Садио Мане объяснил свое шутливое высказывание по поводу ухода из "Ливерпуля".

Ранее на текущей неделе Мане сослался на голосование сенегальских болельщиков, которые в большинстве своем хотят ухода Садио из "Ливерпуля", считая, что их соотечественника недостаточно ценят там.



Мане в шутку заявил, что поступит так, как хотят люди из Сенегала, однако 30-летний нападающий вовсе не пытался задеть свой клуб.



"Вчера я немного пошутил, и мои слова разлетелись повсюду. Думаю, нужно остановиться. "Ливерпуль" — это клуб, который я очень уважаю. Фанаты там приняли меня с первого дня. А что касается будущего, то время покажет", — цитирует Мане Evening Standard.