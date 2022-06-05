Мане объяснил свое высказывание насчет ухода из "Ливерпуля"
Нападающий Садио Мане объяснил свое шутливое высказывание по поводу ухода из "Ливерпуля".
Ранее на текущей неделе Мане сослался на голосование сенегальских болельщиков, которые в большинстве своем хотят ухода Садио из "Ливерпуля", считая, что их соотечественника недостаточно ценят там.
Мане в шутку заявил, что поступит так, как хотят люди из Сенегала, однако 30-летний нападающий вовсе не пытался задеть свой клуб.
"Вчера я немного пошутил, и мои слова разлетелись повсюду. Думаю, нужно остановиться. "Ливерпуль" — это клуб, который я очень уважаю. Фанаты там приняли меня с первого дня. А что касается будущего, то время покажет", — цитирует Мане Evening Standard.
05.06.2022 12:00
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Не понимаю население Египта и Сенегала - их игроки выигрывают трофеи и выступают на самом высоком уровне, а им всё кажется, что игроков недостаточно ценят. Чего они хотят? Чтобы их игроков носили на руках как Роналду и Месси, Неймара и Мбаппе? Первые двое просто уникумы, которых ждать ещё очень долго, вторые продали себя за горы денег, но себя так и не реализовали. Они считают, что игроки мешают друг друг получить золотой мяч? Серьезно? Звучит очень глупо. Сила Ливерпуля в команде, а не в отдельных личностях, вот и всё.
Я скажу так - если кто-то считает, что в другом месте трава зеленее, то клубу стоит отпускать таких игроков. Силой держать никого не надо ни в коем случае. Клуб точно найдёт игроков, которые смогут достойно заменить тех, кто желает найти для себя новый вызов.
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пописал на лузерпуль, а потом объяснился/извинился, чтобы затем еще сильнее обоссать лузерпуль - классика в исполнении легенд портовой помойки
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