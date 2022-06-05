Саутгейт объяснил поражение от Венгрии жарой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал жару основной причиной поражения своей команды от Венгрии в Лиге Наций.

Реализованный Домиником Собослаи пенальти во втором тайме обеспечил венграм их первую с 1962 года победу над Англией в субботу — 0:1.



Подопечные Саутгейта показали очень слабую игру на "Пушкаш Арене", однако Гарету кажется, что это связано с жарой — столбик термометра в Будапеште поднимался до 30 градусов в тени.



"Думаю, мы заранее знали, что это будет очень сложный матч. Нам уже приходилось играть сложные матчи против Венгрии, как и против других команд. Их очень сложно продавить".



"Мы слегка не дотянули до своего обычного уровня остроты атак. Думаю, это больше связано с жарой, чем с длинным сезоном".



"Другой фактор заключается в том, что мы не собирались вместе три месяца и не играли матчей шесть месяцев", — цитирует Саутгейта Sky Sports.