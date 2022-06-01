"Челси" определил условия для ухода Лукаку в аренду

Ромелу Лукаку "Челси" определил условия, на которых позволит нападающему Ромелу Лукаку покинуть клуб этим летом.

Прошлым летом "Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 97.5 млн. фунтов, а сам Ромелу получил контракт с зарплатой, достигающей 325,000 фунтов в неделю.

Столь впечатляющие цифры делают переход Лукаку в "Интер" или какой-либо другой клуб на условиях постоянного трансфера почти невозможным.

Однако Daily Mirror утверждает, что "синие" могут отпустить Ромелу в аренду с последующим выкупом. Именно над таким вариантом сейчас работают представители 29-летнего бельгийца и "Интер".

Ожидается, что "Челси" запросит 20 млн. фунтов за сезон аренды Лукаку, а стоимость последующего выкупа Ромелу будет установлена на 65 млн. фунтов.


Метки Интер, Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.06.2022 12:00

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  1. chelsiukpro 01.06.2022 12:14 # chelsiukpro
    контракт с зарплатой, достигающей 325,000 фунтов

    Источник: http://fapl.ru/posts/93513/
    Как подза.бали с зарплатой этой! Давно на официальном было что до 220 к фунтов у него. Как не новость постоянно за 300к... накуя так постить?

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  2. murderface616 01.06.2022 12:08 # murderface616
    топари, всего 12,5 лямов проебут из-за этой обезьяны, а на замену Нуньеза

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  3. slavaukraine 01.06.2022 12:01 # slavaukraine
    пхахахахаах, он никому не нужен, 20 лямов за аренду, лол

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