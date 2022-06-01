"Челси" определил условия для ухода Лукаку в аренду
"Челси" определил условия, на которых позволит нападающему Ромелу Лукаку покинуть клуб этим летом.
Прошлым летом "Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 97.5 млн. фунтов, а сам Ромелу получил контракт с зарплатой, достигающей 325,000 фунтов в неделю.
Столь впечатляющие цифры делают переход Лукаку в "Интер" или какой-либо другой клуб на условиях постоянного трансфера почти невозможным.
Однако Daily Mirror утверждает, что "синие" могут отпустить Ромелу в аренду с последующим выкупом. Именно над таким вариантом сейчас работают представители 29-летнего бельгийца и "Интер".
Ожидается, что "Челси" запросит 20 млн. фунтов за сезон аренды Лукаку, а стоимость последующего выкупа Ромелу будет установлена на 65 млн. фунтов.
01.06.2022 12:00
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контракт с зарплатой, достигающей 325,000 фунтов
Источник: http://fapl.ru/posts/93513/
Как подза.бали с зарплатой этой! Давно на официальном было что до 220 к фунтов у него. Как не новость постоянно за 300к... накуя так постить?
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топари, всего 12,5 лямов проебут из-за этой обезьяны, а на замену Нуньеза
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пхахахахаах, он никому не нужен, 20 лямов за аренду, лол
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