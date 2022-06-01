"Челси" определил условия для ухода Лукаку в аренду

"Челси" определил условия, на которых позволит нападающему Ромелу Лукаку покинуть клуб этим летом.

Прошлым летом "Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 97.5 млн. фунтов, а сам Ромелу получил контракт с зарплатой, достигающей 325,000 фунтов в неделю.



Столь впечатляющие цифры делают переход Лукаку в "Интер" или какой-либо другой клуб на условиях постоянного трансфера почти невозможным.



Однако Daily Mirror утверждает, что "синие" могут отпустить Ромелу в аренду с последующим выкупом. Именно над таким вариантом сейчас работают представители 29-летнего бельгийца и "Интер".



Ожидается, что "Челси" запросит 20 млн. фунтов за сезон аренды Лукаку, а стоимость последующего выкупа Ромелу будет установлена на 65 млн. фунтов.