Итоги сезона Премьер-Лиги 2021/22. Часть 1

Сезон Премьер-Лиги 2021/22 завершен. Традиционно начинаем подводить итоги чемпионата с нижней части турнирной таблицы — с команд, занявших места с 20-го по восьмое.

НОРВИЧ



Лучший бомбардир: Теему Пукки — 11

Лучший ассистент: Теему Пукки — 3

Лучший игрок: Теему Пукки

Разочарование: Билли Гилмор

Открытие: Адам Ида



Ожидания



"Норвич" уже давно зарекомендовал себя командой-лифтом, перемещающейся между Чемпионшипом и Премьер-Лигой, и не было особых оснований считать, что для "канареек" что-то изменится в сезоне 2021/22. Да, они ярко провели предыдущий сезон, уверенно вернулись наверх, но продали своего лучшего игрока в лице Эмилиано Буэндиа, который во многом и обеспечил уверенный "камбэк" своей великолепной игрой в Чемпионшипе. Игроки, приобретенные за вырученные с продажи Буэндиа деньги, не выглядели усилением, способным прибавить солидности "Норвичу" — скорее, все выглядело так, что Рашицу, Норманна, Сарджента, Яннулиса, Ле-Мелу, Цолиса брали с прицелом на их прогресс в будущем и продолжение движения между дивизионами с очевидной для клуба финансовой выгодой.



Сезон



"Норвич" стал гораздо прагматичнее по сравнению с предыдущим заходом в Премьер-Лигу, но это совсем не помогло команде Даниэля Фарке. Если раньше "канарейки" хотя бы нравились бесшабашным атакующим стилем, то сейчас пропускать они стали не намного меньше, абсолютно разучившись забивать. Самого Фарке ждала отставка после первой победы в сезоне, которая случилась аж в 11-м туре — руководители клуба не хотели упустить оставшегося без работы Дина Смита, который и будет заниматься возвращением "канареек" в Премьер-Лигу. То, что "Норвич" обречен на вылет в текущем сезоне, было понятно уже в момент назначения Смита — чуда он не явил, но от его английского специалиста не особо и ждали. Очень слабо себя проявили практически все летние новички, а на хорошей форме Теему Пукки в Премьер-Лиге далеко не уедешь. Большой проблемой стала и травма Тодда Кантуэлла — в клубе ждали, что он станет новым лидером "Норвича", но атакующий полузащитник получил повреждение после пяти матчей сезона, а затем и вовсе был отправлен в "Борнмут".



Оценка



Неудовлетворительно. Не очень понятно, за счет чего Фарке собирался зацепиться в Премьер-Лиге — первое его появление с "Норвичем" в элите было куда более ярким и интересным, а уход в сторону большего прагматизма на пользу команде не пошел — она потеряла свое лицо в атаке, а в обороне все равно была неубедительной. Впрочем, у текущего состава "Норвича" есть хорошие перспективы в Чемпионшипе под руководством Дина Смита, и не исключено, что мы скоро увидим возвращение "канареек" в Премьер-Лигу.



УОТФОРД



Лучший бомбардир: Эммануэль Деннис — 11

Лучший ассистент: Эммануэль Деннис, Кико Фемения — по 5

Лучший игрок: Эммануэль Деннис

Разочарование: Юрай Куцка

Открытие: Эммануэль Деннис



Ожидания



Наверное, у "Уотфорда" было чуть больше шансов зацепиться за место в Премьер-Лиге за счет более опытного состава и отсутствия сентиментальности у руководства клуба, регулярно меняющего менеджеров. "Уотфорд" сохранил своего лучшего игрока последних сезонов Исмаилу Сарра, совершил ряд приобретений (Куцка, Калу, Деннис, Сиссоко, Камара), имел в составе достаточно много игроков с богатым опытом выступлений в Премьер-Лиге. Смущала неопытность менеджера Хиско Муньоса, но все прекрасно знали, что в "Уотфорде" не будут долго думать над тренерской рокировкой, если станет понятно, что испанец "не тянет".



Сезон



Долго ждать и разбираться, достаточно ли хорош Муньос для Премьер-Лиги, в "Уотфорде" не стали и уже после семи туров заменили его на многоопытного Клаудио Раньери. На тот момент "шершни" не были в зоне вылета, набрав семь очков, но, кажется, тренерская перестановка была запланирована заранее. Наверное, сыграло свою роль и то, что на старте у "Уотфорда" был относительно несложный календарь, и ожидался чуть больший "улов" перед чередой сложных игр. В итоге при Раньери команда набрала еще меньше очков (6) в 13 поединках, выдав лишь два по-настоящему хороших матча: против "Эвертона" на выезде (2:5) и "Манчестер Юнайтед" дома (4:1). Добиться долгосрочного улучшения игры итальянец не смог, и в феврале его сменил еще более опытный Рой Ходжсон, но и у того ничего не получилось — девять очков в 18 матчах и закономерный вылет.



Оценка



Неудовлетворительно. Те самые яркие победы над "Эвертоном" и "Юнайтед" показали, что потенциал у этой команды был, но раскрыть его не сумел ни один из трех менеджеров, поработавших с "шершнями" в этом сезоне. Ярко проявил себя нигериец Эммануэль Деннис, который, наверняка, не останется в команде, но большой проблемой стали травмы Исмаилы Сарра — без его скорости и фланговой активности "шершни" часто не были способны удивить чем-то своих соперников.



БЕРНЛИ



Лучший бомбардир: Максвел Корне — 8

Лучший ассистент: Джош Браунхилл, Матей Выдра, Эшли Вествуд, Чарли Тэйлор — по 3

Лучший игрок: Максвел Корне

Разочарование: Ваут Вегхорст

Открытие: Джош Браунхилл



Ожидания



Ожидалось, что "Бернли" может поучаствовать в борьбе за выживание, потому что этот клуб по своей величине и бюджету по умолчанию всегда причислялся к числу потенциальных аутсайдеров в Премьер-Лиге. Но покупка двух сильных европейских легионеров в лице Корне и Вегхорста, а также способность "Бернли" удержать лидеров прошлого сезона Поупа, Тарковски, Макнила и Вуда (форварда из Новой Зеландии — до января) намекали на то, что и в этот раз "бордовым" удастся продлить свою прописку в элите.



Сезон



Увы, но традиционно способный провалить отдельный отрезок чемпионата клуб проснулся слишком поздно, чтобы в очередной раз обезопасить себя от вылета. Может быть, сыграли свою роль разногласия между менеджером Шоном Дайчем и новыми американскими владельцами "Бернли", массовые увольнения сотрудников клуба, но "бордовые" к началу весны выиграли только три матча, и за все это время только один тур (третий) провели за пределами тройки худших. Максвел Корне стал реальным усилением и проявил себя игроком, способным "делать разницу", а вот голландец Вегхорст и близко не оправдал ожиданий. К тому же очень слабый сезон провел один из лучших игроков "Бернли" последних лет — Дуайт Макнил, которого, кажется, вовремя не отпустили на повышение. И все же "Бернли" мог спастись, если бы обыграл в последнем туре "Ньюкасл" под руководством временного менеджера Майкла Джексона. Этого не случилось, и "Бернли" уходит в Чемпионшип — продолжать меняться по стратегии американских владельцев, уставших от стабильности, которую давал многие годы клубу Шон Дайч.



Оценка



Неудовлетворительно. Клуб сделал обязывающую ставку, вложившись в Корне и Вегхорста, а затем, решившись на отставку Дайча, который наверняка не хотел брать курс на "европеизацию" состава. Эта рискованная ставка могла сыграть, так как "Бернли" действительно воспрял при Джексоне, но в решающем матче "бордовым" не хватило умения выиграть важнейший матч, которое у них всегда было при Дайче. А значит руководители клуба проиграли и теперь вынуждены думать о том, как минимизировать финансовые потери, связанные с вылетом из Премьер-Лиги.



ЛИДС



Лучший бомбардир: Рафинья — 11

Лучший ассистент: Даниэль Джеймс — 4

Лучший игрок: Рафинья

Разочарование: Хуниор Фирпо

Открытие: Паскаль Стрейк



Ожидания



"Лидс" провел очень хороший сезон после возвращения из Чемпионшипа, но традиционно для таких команд более серьезным испытанием становится второй сезон в элите. Перед "павлинами" с "синдромом второго сезона" не справился "Шеффилд Юнайтед", и "Лидс" вполне мог, если не повторить судьбу "клинков", то, как минимум, принять участие в борьбе за выживание.



Сезон



Марсело Бьелса — специфический тренер, регулярно поддающийся "выгоранию" в процессе работы — на третий-четвертый сезон. Несмотря на то, что в Лидсе его все обожали, и в целом аргентинец чувствовал тут комфортно, некоторые признаки спада у "павлинов" были заметны еще в концовке предыдущего сезона. В итоге, несмотря на прекрасное отношение к Бьелсе болельщиков, с ним все же решили расстаться — по взаимному согласию, так как Марсело испытывал усталость, которая передавалась и команде. Американца Джесси Марша на "Элланд Роуд" встретили скептически, но ему все же удалось разбудить команду и воспользоваться осечкой "Бернли", чтобы спастись в последнем туре. Где-то повезло "Лидсу" с календарем на финише, отменной формой бразильца Рафиньи, но в то ж время пропустил большую часть сезона из-за травм лидер атак команды Патрик Бэмфорд, что было большой проблемой для "Лидса" в этой кампании.



Оценка



Удовлетворительно. "Лидс" сумел сохранить прописку в элите, и это главное в этом сложном сезоне, в котором команда столкнулась с целым рядом трудностей. Возможно, летом была проведена слишком вялая трансферная кампания, и сейчас "павлинам" нужно озаботиться капитальным обновлением команды. Проблемой будет уход Рафиньи, но деньги с его продажи в один из европейских топ-клубов как раз и позволят обновить все игровые линии.



ЭВЕРТОН



Лучший бомбардир: Ришарлисон — 10

Лучший ассистент: Ришарлисон — 5

Лучший игрок: Джордан Пикфорд

Разочарование: Доминик Калверт-Левин

Открытие: Энтони Гордон



Ожидания



После того как руководство "Эвертона" приняло слегка безумное решение назначить менеджером Рафаэля Бенитеса, ничего хорошего в новом для "ирисок" сезоне ждать не приходилось. В связи со строительством нового стадиона, проблемами с выполнением условий финансового фейр-плей и накопившимся разочарованием руководства от стабильно провальных транферных кампаний последних лет, было принято решение почти не тратить летом. Но в целом команда была достаточно хорошо укомплектованной, чтобы даже в таком положении финишировать в середине таблицы.



Сезон



Этот сезон мог завершиться катастрофой для никогда не вылетавшего из Премьер-Лиги "Эвертона" — "ириски" были очень близки к этому, но все же смогли проявить характер, выиграть ряд важных матчей у непростых соперников и совершить яркий камбэк в матче с "Кристал Пэлас", который и гарантировал "ирискам" сохранение прописки в элите. А ведь начинался сезон с 14 очков в семи матчах, но в последующих 12 команда под руководством Бенитеса взяла всего пять зачетных пунктов, что и привело "Эвертон" к борьбе за выживание. Стоит отметить, что команда столкнулась с чередой травм, но и целый ряд решений Бенитеса лишь усугубил плачевное положение "ирисок". Его ничем не объяснимое доверие к Рондону, трусливая тактика выжидания в первых таймах, ссора с Люкой Динем и, как следствие, потеря контроля над раздевалкой — основные, но далеко не все претензии к испанцу. Сменивший его Фрэнк Лэмпард не был идеальным вариантом для той сложной задачи, которая стояла перед "ирисками" и наделал немало ошибок, но все же сумел сплотить команду и в эмоциональном стиле гарантировать ей прописку в Премьер-Лиге. Также стоит отметить огромный вклад болельщиков в целый ряд важнейших домашних побед, которые и стали основным "спасательным кругом" для утопающего клуба. Насколько же разной была атмосфера на "Гудисоне" при Бенитесе и Лэмпарде! Что только подтверждает сомнительность самой идеи назначения Бенитеса по умолчанию.



Оценка



Неудовлетворительно. Не вылетели — и хорошо, но все же не о такой причине для народных гуляний мечтали болельщики перед этим сезоном. Само по себе участие "Эвертона" в борьбе за выживание, причем с действительно большими шансами вылететь — это свидетельство того, что в клубе творится настоящий бардак, с которым нужно заканчивать. Возможно, Фархаду Мошири и стоящему за его спиной Алишеру Усманову стоит сейчас признать, что они не сильны в управлении футбольным клубом такой исторической величины, и продать свои акции кому-то, способному управлять своими инвестициями в футболе более грамотно и мудро.



САУТГЕМПТОН



Лучший бомбардир: Джеймс Уорд-Проуз — 10

Лучший ассистент: Натан Редмонд, Джеймс Уорд-Проуз — по 5

Лучший игрок: Джеймс Уорд-Проуз

Разочарование: Ромен Перро

Открытие: Армандо Бройя



Ожидания



"Саутгемптон" потерял летом Данни Ингса, проданного за 25 миллионов фунтов в "Астон Виллу", а также защитника Янника Вестергора, отправившегося в "Лестер". И если потеря датчанина не была критичной ввиду того, что имелся в команде набиравший обороты поляк Беднарек, то без голов Ингса "святые" вполне могли провалиться в Чемпионшип.



Сезон



На смену Ингсу "Саутгемптон" приобрел Адама Армстронга, стабильно много забивавшего в "Блэкберне", но куда полезнее оказался арендованный у "Челси" албанец Армандо Бройя. Также отлично проявил себя другой выходец из "Челси" — правый защитник Валентино Ливраменто, приобретенный за 5 млн. фунтов. За счет удачных трансферов, прогресса уже имевшихся в обойме Ральфа Хазенхюттля игроков "Саутгемптон" смог провести сезон в качестве стабильного середнячка, с которым не было легко никому. Особенно удачным был зимний отрезок чемпионата, когда "святые" обыграли "Эвертон", "Вест Хэм" и "Тоттенхэм", причем лондонские команды — на выезде. Концовку чемпионата "Саутгемптон" провалил, но это уже было неважно — добраться до зоны еврокубков "святые" не могли, как и опуститься в зону вылета.



Оценка



Хорошо. Состав "Саутгемптона" сейчас не изобилует игроками высокого класса, и команда вполне могла столкнуться с проблемами в этом сезоне, если бы позволяла себе провальные отрезки в середине чемпионата, как случалось ранее. Но в этот раз Ральф Хазенхюттль правильно спланировал пик формы, и расслабились "святые" уже в момент, когда им ничего не угрожало.



АСТОН ВИЛЛА



Лучший бомбардир: Олли Уоткинс — 11

Лучший ассистент: Эмилиано Буэндиа, Данни Ингс — по 6

Лучший игрок: Филиппе Коутиньо

Разочарование: Леон Бэйли

Открытие: Джейкоб Рэмси



Ожидания



"Астон Вилла" продолжила капитальные инвестиции в состав, купив Буэндиа, Ингса, Бэйли за деньги, полученные с трансфера Джека Грилиша в "Манчестер Сити". Зимой к перечисленным новичкам прибавились Коутиньо и Люка Динь — то есть вместо своего капитана "вилланы" получали сразу пять сильных исполнителей. Понятное дело, что уход Грилиша требовал перестройки в игре, но большинство новичков были людьми, знакомыми с Премьер-Лигой и способными быстро адаптироваться на "Вилла Парк".



Сезон



Начала сезон "Вилла" в целом нормально, выиграв три матча из стартовых шести, победиа в числе прочих "Манчестер Юнайтед", но затем последовала серия из пяти поражений кряду, и Дина Смита сменил Стивен Джеррард. В большинстве этих игр "вилланы" заслуживали большего, и Дин Смит, наверное, был способен вывести команду из пике, но в руководстве уже, наверное, зрел план по его замене, и эта серия помогла владельцам "Виллы" найти формальный повод для увольнения англичанина. Потенциал у состава "Виллы" большой, и Джеррард со своей командой помощников ожидаемо быстро прервал серию поражений, стабилизировав результаты и игру команды. Но добиться чего-то весомого в этом сезоне "Вилле" не удалось, потому что и при новом менеджере команда оказалась способной проиграть четыре матча кряду.



Оценка



Удовлетворительно. Те финансовые вложения, что уже второй сезон кряду осуществляет "Вилла", намекают на то, что клуб уже должен быть в первой десятке по итогам сезона, но пока что "вилланы" не отличаются стабильностью. Потеря Грилиша и тренерская рокировка по ходу сезона — уважительные причины, которые можно принять как оправдание нынешнего места в таблице, но уже в следующем сезоне от футболистов и тренера ждут существенного прогресса и, как минимум, места в топ-10, а то и в еврокубках.



БРЕНТФОРД



Лучший бомбардир: Айвен Тоуни — 12

Лучший ассистент: Бриан Мбемо — 7

Лучший игрок: Кристиан Эриксен

Разочарование: Кристоффер Айер

Открытие: Йоан Висса



Ожидания



Несмотря на то, что "Брентфорд" попал в Премьер-Лигу через плей-офф, а "Норвич" и "Уотфорд" — напрямую, заняв в Чемпионшипе более высокие места, именно "пчелы" казались более толковым пополнением для элитного дивизиона. В "Брентфорде" присутствовала системность, были видны четкий план и стратегия развития, чем лондонский клуб напоминал уже закрепившийся в Премьер-Лиге "Брайтон". Команда достаточно неплохо усилилась, но лучший свой трансфер "пчелы" провернули уже по ходу сезона, когда пригласили Кристиана Эриксена.



Сезон



Именно приход Эриксена и обеспечил "Брентфорду" успешную концовку сезона, "сделал разницу" и обезопасил от борьбы за выживание. До появления датского плеймейкера "Брентфорд" выиграл всего шесть матчей, а после того, как Эриксен потихоньку стал набирать форму, "пчелы" победили в семи поединках. А ведь он начал играть за "Брентфорд" только в конце февраля! Наверное, лучшим матчем для Эриксена и команды в целом в этом сезоне было дерби с "Челси" — "пчелы" победил 1:4 на "Стэмфорд Бридж", после чего их было уже не остановить. Интересно, что, даже обеспечив себе продление прописки в элите, "Брентфорд" продолжил играть вдохновенно и с большим желанием, создав массу проблем клубам, сражавшимся за выживание.



Оценка



Отлично. "Брентфорд" оказался тем единственным клубом, из числа пополнивших Премьер-Лигу по итогам предыдущего сезона, кто смог не вылететь, а это достижение с каждым сезоном кажется все более весомым. "Пчелы" продолжают планомерное развитие своего проекта, покупают игроков по своей уникальной системе оценивания и видятся командой, которая способна задержаться в Премьер-Лиге надолго. Но следующий сезон будет не менее сложным для команды из Западного Лондона — как показал пример "Шеффилд Юнайтед" и частично "Лидса", можно удивить Премьер-Лигу новизной, использовать кураж новичка, но второй сезон в элите становится испытанием, с которым справляются не все.



КРИСТАЛ ПЭЛАС



Лучший бомбардир: Уилфрид Заха — 14

Лучший ассистент: Майкл Олисе — 5

Лучший игрок: Уилфрид Заха

Разочарование: Уилл Хьюз

Открытие: Марк Гехи



Ожидания



"Кристал Пэлас" долгое время был тренерской командой, и уход Роя Ходжсона вместе с анонсированной сменой игрового стиля казались дестабилизирующими факторами, которые могут завести "орлов" даже в Чемпионшип. Патрик Виейра был "темной лошадкой" как тренер, и ставка на него казалась слишком рискованной после мегаопытного и стабильного во всем Ходжсона. Клуб продолжил омолаживать состав и потратил приличные деньги на Марка Гехи, Майкла Олисе и Одсонна Эдуара, но крутым трансфером выглядела и аренда Конора Галлахера.



Сезон



Патрик Виейра сумел лихо развеять все сомнения касаемо его тренерской квалификации и способности изменить стиль игры "Пэлас", "законсервированный" при Ходжсоне. "Орлы" не столкнулись с угрозой вылета, провели очень стабильный сезон и демонстрировали игру со ставкой на контроль мяча, чего за ними ранее не водилось. Отменно проявили себя новички — Гехи, Олисе и Галлахер, а Уилфрид Заха остался лидером и ключевым исполнителем, оказавшись эффективным и в системе Виейра. "Орлы" отдали всего одно очко в этом сезоне чемпиону — "Манчестер Сити", забили пять мячей в ворота "Арсенала", всего трижды проиграли крупно.



Оценка



Отлично. Новички сумели быстро адаптироваться и стать ключевыми исполнителями в команде, а за игрой "орлов" в большинстве матчей было приятно наблюдать не только постоянным посетителям "Селхерст Парк", но и сторонним зрителям. Оценить работу, проделанную Виейра, стоит высоко и потому, что задача перед ним стояла сложная, а результат во многом превзошел ожидания. Некогда самая возрастная команда лиги, сейчас обладает большим потенциалом, прогрессирующими исполнителями и даже возможная потеря Захи не грозит "Пэлас" такими разрушительными последствиями, как это выглядело раньше.



НЬЮКАСЛ



Лучший бомбардир: Каллум Уилсон — 8

Лучший ассистент: Аллан Сен-Максимен — 5

Лучший игрок: Аллан Сен-Максимен

Разочарование: Джо Уиллок

Открытие: нет



Ожидания



Все лето велись переговоры по продаже "Ньюкасла" — как с Майком Эшли, так и с Премьер-Лигой и FA, которым не очень хотелось видеть в Англии владельцев Саудовской Аравии. В сезон команда вошла со Стивом Брюсом и все той же задачей выжить в Премьер-Лиге с минимальными вложениями, которую Эшли ставил перед "Ньюкаслом" в последние годы. Но долгожданная сделка по продаже "сорок" все же состоялась, и в тот момент, когда у "Ньюкасла" появились богатые владельцы, ожидания значительно подскочили, как увеличились и трансферные возможности клуба. Стоит отметить, что, несмотря на массу слухов, связывавших "сорок" едва ли не со всеми интересными лотами зимнего рынка, новые руководители провели грамотную и взвешенную трансферную кампанию и практически все, кто пришел в январе — Триппьер, Вуд, Гимараэс, Берн, — стали серьезным усилением состава "здесь и сейчас", заиграв на новом месте без раскачки.



Сезон



Сезон "Ньюкасла" разделен на две практически равные, но кардинально противоположные по полярности результатов части. При Стиве Брюсе команда набрала всего три очка в восьми матчах, еще два — в трех поединках со "временщиком" Грэмом Джонсом, а первую победу, уже с Эдди Хау, добыла лишь в декабре. Новый менеджер взял некоторое время на раскачку, но как только в клуб стали прибывать новые игроки, "Ньюкасл" становился все лучше и лучше и в итоге провел второй круг с результатами команды из топ-4. В этом году "Ньюкасл" терял очки лишь в семи матчах, проиграв только пять раз, причем только "Эвертон", во многом случайно победивший "сорок" в меньшинстве, был командой не из топ-4 из числа тех, кто сумел обыграть "сорок". Именно "Ньюкасл" напрямую повлиял на распределение мест в топ-4, обыграв в предпоследнем туре "Арсенал", и "сороки" же решили исход битвы за выживание между "Бернли" и "Лидсом", похоронив "бордовых".



Оценка



Хорошо. Эдди Хау просто отлично справился со своей работой, и появляющиеся сейчас слухи о возможном приходе Моуриньо выглядят откровенно нелепо. Зимние новички, в особенности Триппьер и Гимараэс, стали очень качественным усилением, но Хау смог разбудить и уже имевшихся в обойме игроков, и мотивированный "Ньюкасл" приятно удивил во втором круге. Оказалось, что если перед этой командой ставить серьезные задачи и подкреплять ее хорошими премиями и перспективой профессионального и финансового роста, то даже те игроки, что были у Брюса при Эшли, способны на большее. Впереди у "сорок" продолжение обновления состава, планомерное движение вверх, со вполне реальной целью вернуться в еврокубки уже в 2023 году, а то и побороться за какой-нибудь кубковый трофей. Пока что новые владельцы "Ньюкасла" приятно удивляют попаданиями на трансферном рынке и удачным тренерским назначением, реалистичностью целей и поставленных перед Эдди Хау задач.



ВУЛВЕРХЭМПТОН



Лучший бомбардир: Рауль Хименес — 6

Лучший ассистент: Рауль Хименес — 4

Лучший игрок: Конор Коуди

Разочарование: Адама Траоре

Открытие: Макс Килмен



Ожидания



"Вулверхэмптон" принял решение расстаться с Нуну Эшпириту Санту, не меняя при этом португальский вектор развития проекта. Новый менеджер Бруну Лаже был португальцем, как и многие летние новички команды. Цель, поставленная перед Лаже, выглядела так: сделать игру команды более привлекательной, не потеряв при этом статус крепкого середняка Премьер-Лиги с претензией на участие в еврокубках. Кроме менеджера, "волки" сменили основного вратаря — опять же, португальцем заменив португальца, а кроме того, традиционно закупили ряд игроков, способных прогрессировать: Москеру, Хвана Хи Чхана, Райана Аита-Нури, Чикиньо, был арендован у "Барселоны" Франсишку Тринкау. Наконеы, окончательно восстановился после тяжелой травмы Рауль Хименес, а без его голов команде было очень тяжело в предыдущем сезоне.



Сезон



Хименесу не удалось полностью справиться с последствиями травмы — в первую очередь психологическими, и он не смог гарантировать 15 и более мячей за сезон, но был невероятно полезен не только в качестве бомбардира, но и в подыгрыше другим игрокам группы атаки. "Волки" начали не очень удачно, проиграв первые три матча с одинаково унылым и обидным счетом 0:1, но, когда пошли соперники не из категории "топ", команда выиграла пять матчей из семи и уверенно поднялась в верхнюю часть таблицы, которую не покидала до конца чемпионата. Стиль игры "волков" изменился, но — не кардинально, а самое главное: что и при Лаже команда осталась на завоеванных ранее позициях, в топ-10.



Оценка



Хорошо. Смена менеджера в случае с командой, которая попала в Премьер-Лигу и закрепилась тут с одним специалистом, с именем которого и был связан прогресс "Вулверхэмптона": — рискованная операция, и "волкам" удалось перестроиться под нового тренера совершенно безболезненно. При этом в основе закрепились новые люди: Килмен, Аит-Нури, Нелсон Семеду, Жозе Са, Хван, которые в будущем и составят костяк команды. Если найти забивного форварда и адекватную замену Рубену Невешу и стареющему Моутинью в центре поля, то перестройка команды завершится.



БРАЙТОН



Лучший бомбардир: Нил Мопе, Леандро Троссард — по 8

Лучший ассистент: Паскаль Гросс, Энок Мвепу — по 4

Лучший игрок: Марк Кукурелья

Разочарование: Ив Биссума

Открытие: Алексис Макалистер



Ожидания



В предыдущем сезоне "Брайтон" был командой, чей очковый улов в турнирной таблице сильно расходился с впечатлением, которое оставляла игра команды — было очевидно, что "чайки" заслуживали большего, но по ряду причин не добрали с десяток турнирных баллов. Сошлись несколько факторов: банальное невезение, отсутствие форварда с хорошей реализацией голевых моментов, травмы ряда игроков. Но то, что его команда способна на большее, понимал и Грэм Поттер, потому на летнем рынке ограничился покупкой испанского универсала Марка Кукурельи и перспективного африканца Мвепу.



Сезон



В этом сезоне "Брайтон", наконец, смог реализовать свой потенциал и добиться прогресса — команда заслуженно финишировала в топ-10, выдав свой лучший результат с момента повышения в Премьер-Лигу. В большинстве матчей за игрой южан было приятно наблюдать, а неудачный отрезок в феврале и марте, когда "чайки" потерпели шесть поражений кряду, сменился разудалым финишем, когда "Брайтон" разгромил "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон", а затем выиграл пять из девяти оставшихся матчей. "Брайтон" был совершенно тренерской командой, которая легко трансформировалась под соперника, но при этом всегда стремилась атаковать. Победить "Брайтон" дважды сумел только чемпион, а крупных поражений у "чаек" было всего три, включая два как раз от "Манчестер Сити".



Оценка



Отлично. Для "Брайтона" девятое место — текущий пик развития и очень хороший результат, так как его удалось совместить с приятным рисунком игры и заметным командным прогрессом. "Чайки" не зависят от конкретных исполнителей и хороши именно как команда — тут было сложно выделить лучшего и худшего игроков, так как большинство исполнителей из основной обоймы были задействованы на нескольких позициях, а пришедший летом Кукурелья удивил невероятным универсализмом и работоспособностью. Чтобы стать еще сильнее, "Брайтону" нужен забивной форвард. Мобильные Мопе и Троссард хороши за счет того, что постоянно находятся в движении и легко находят моменты, но с реализацией у них — беда.



ЛЕСТЕР



Лучший бомбардир: Джейми Варди — 15

Лучший ассистент: Харви Барнс — 10

Лучший игрок: Джеймс Мэддисон

Разочарование: Янник Вестергор

Открытие: Кирнан Дьюсбери-Холл



Ожидания



"Лестер" регулярно был так близок к топ-4 и Лиге Чемпионов, что сложно было не испытать разочарование и на сезончик откатиться в середину таблицы. "Лисы" продолжили вкладывать деньги в перспективных игроков, подписав Патсона Дака и Бубакари Сумаре, а также усилили ростер Бертраном и Вестергором. "Лестер" привыкает к игре на несколько фронтов, а статус победителя Кубка Англии помогал сразу квалифицироваться в групповой раунд Лиги Европы. Но было ощущение, что в грядущем сезоне "лисы" в топ-4 не запрыгнут.



Сезон



Начало сезона лишь подтвердило опасения и пессимистические прогнозы — "Лестер" не мог выиграть три матча кряду и так и не сподобился на это до конца чемпионата, да и два победных матча подряд у "лис" случалось лишь трижды в этом чемпионате. С такой нестабильностью мечтать о борьбе за места в топ-4 не приходилось, и команда закономерно провела сезон, болтаясь на задворках первой десятки в таблице, в итоге финишировав на восьмом месте. Очень хороший сезон провели полузащитники "Лестера": Мэддисон, Барнс, ворвавшийся в основную обойму Дьюсбери-Холл, а вот к обороне и атаке было много вопросов. Патсон Дака не смог сходу стать достойным напарником для Джейми Варди, сам лидер "лис" чуть сбавил в результативности, а Келечи Ихеаначо так и остался хорошим "джокером", но не фронтменом.



Оценка



Удовлетворительно. Как показал пример "Эвертона", даже крепкая вроде бы команда, с составом значительно "выше среднего" может не только завалиться во второй десяток, но и дойти до борьбы за выживание. "Лестер" все же черту, отделяющую первый десяток от второго в турнирной таблице, переступал только изредка, на несколько туров, и в своей нестабильности до кризисных показателей не дошел. К тому же, команда до последнего вела борьбу за евротрофей, оступившись лишь в полуфинале Лиги Конференций. Есть все предпосылки к тому, что в следующем сезоне, когда "лисы" не будут обременены еврокубками, они снова окажут прессинг на команды топ-4, даже без значительных вливаний в усиление состава.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru