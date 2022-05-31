"Тоттенхэм" подписал Перишича

"Тоттенхэм" официально подтвердил переход в клуб вингера "Интера" Ивана Перишича на правах свободного агента.

Перишич согласовал с "Тоттенхэмом" контракт до 2024 года и формально присоединится к "шпорам" 1 июля, когда истечет его соглашение с "Интером".



В Северном Лондоне 33-летний хорват воссоединится с главным тренером "Тоттенхэма" Антонио Конте, который привел "Интер" к чемпионству в Серии А в сезоне 2020/21.



Как предполагает Football.London, "шпоры" будут платить Перишичу, способному сыграть вингебка, 98,000 фунтов в неделю.



Ранее в своей карьере Перишич, на счету которого 113 матчей за сборную Хорватии, также поиграл за "Баварию", "Вольфсбург", дортмундскую "Боруссию", "Брюгге" и "Руселаре".