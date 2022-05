Светская хроника за понедельник

Усман Дембеле может заменить Садио Мане в "Ливерпуле". "Манчестер Юнайтед" готов платить Френки Де Йонгу 395,000 фунтов в неделю. Эден Азар напоил сына Тони Крооса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ливерпуль" обратился к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле. (Sport)



Нападающий Садио Мане уведомил своих партнеров по "Ливерпулю" о намерении уйти из клуба летом. (Diario AS)



"Бавария" близка к покупке Мане за 34 миллиона фунтов. (Matteo Moretto)



Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш предпочитает "Барселону". (Sport)



Вингер "Лидса" Рафинья все еще может выбрать "Манчестер Юнайтед", а не "Барселону". (Daily Express)



"Юнайтед" готов сделать полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга своим самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой в 395,000 фунтов в неделю. (Daily Star)



Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет купить защитника "Аякса" Юрриена Тимбера и нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса. (Daily Mirror)



"Челси" может столкнуться с конкуренцией "Барселоны" в борьбе за защитника "Севильи" Жюля Кунде. Каталонский клуб выбирает между французом и Калиду Кулибали из "Наполи". (Mundo Deportivo)



"Бенфика" считает, что установленная "Арсеналом" цена за голкипера Бернда Лено в 8.5 млн. фунтов — это чересчур много. (The Sun)



"Тоттенхэм" потребовал от "Вильярреала" 17 млн. фунтов за полузащитника Джовани Ло Чельсо. (The Sun)



Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо надеется опередить свой бывший клуб "Тоттенхэм" в борьбе за нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. (TyC Sports)



"Вест Хэм" не собирается продавать полузащитника Томаша Соучека, несмотря на зашедшие в тупик переговоры о новом контракте. (Sky Sports)



"Вест Хэм" и "Саутгемптон" следят за 20-летним нападающим "РБ Лейпциг" Джуниором Адаму. (Daily Mail)



"Борнмут" и "Рейнджерс" охотятся за голкипером "Кристал Пэлас" Джеком Батлендом. (The Sun)



"Лестер" и "Эвертон" заинтересованы в полузащитнике Джеймсе Гарнере, который принадлежит "Юнайтед". (The Sun)



ПСЖ хочет нападающего "Эвертона" Ришарлисона. (Daily Mail)



"Ньюкасл" нацелился на вингера "Байера" Муссу Диаби. (The Telegraph)



Другое



Бывший игрок "Юнайтед" Пол Макшейн завершил игровую карьеру и начинает тренерскую. (The Independent)



"Ньюкасл" возобновил переговоры со спортивным директором "Брайтона" Дэном Эшуортом. (Daily Mail)



Полузащитник "Сити" Родри дал своему новому одноклубнику Эрлингу Холанду прозвище "Викинг". (Goal)



Группа фанатов "Ливерпуля" добралась в Париж на финал Лиги Чемпионов на надувной лодке с мотором. (Daily Mirror)



Парад "Реала" в Мадриде по поводу победы в финале Лиги Чемпионов собрал 400,000 людей. (ESPN)



Во время празднования победы в финале Лиги Чемпионов Эден Азар налил сыну своего партнера по "Реалу" Тони Крооса шампанское. (Daily Express)



Девушка Энди Кэрролла удалила фото с футболистом из своего профиля в WhatsApp после того, как Кэрролл был застукан в постели с двумя блондинками за пару недель до свадьбы. (The Sun)