Светская хроника за понедельник
Усман Дембеле может заменить Садио Мане в "Ливерпуле". "Манчестер Юнайтед" готов платить Френки Де Йонгу 395,000 фунтов в неделю. Эден Азар напоил сына Тони Крооса. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.
"Ливерпуль" обратился к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле. (Sport)
Нападающий Садио Мане уведомил своих партнеров по "Ливерпулю" о намерении уйти из клуба летом. (Diario AS)
"Бавария" близка к покупке Мане за 34 миллиона фунтов. (Matteo Moretto)
Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш предпочитает "Барселону". (Sport)
Вингер "Лидса" Рафинья все еще может выбрать "Манчестер Юнайтед", а не "Барселону". (Daily Express)
"Юнайтед" готов сделать полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга своим самым высокооплачиваемым игроком с зарплатой в 395,000 фунтов в неделю. (Daily Star)
Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет купить защитника "Аякса" Юрриена Тимбера и нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса. (Daily Mirror)
"Челси" может столкнуться с конкуренцией "Барселоны" в борьбе за защитника "Севильи" Жюля Кунде. Каталонский клуб выбирает между французом и Калиду Кулибали из "Наполи". (Mundo Deportivo)
"Бенфика" считает, что установленная "Арсеналом" цена за голкипера Бернда Лено в 8.5 млн. фунтов — это чересчур много. (The Sun)
"Тоттенхэм" потребовал от "Вильярреала" 17 млн. фунтов за полузащитника Джовани Ло Чельсо. (The Sun)
Наставник "Ромы" Жозе Моуриньо надеется опередить свой бывший клуб "Тоттенхэм" в борьбе за нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу. (TyC Sports)
"Вест Хэм" не собирается продавать полузащитника Томаша Соучека, несмотря на зашедшие в тупик переговоры о новом контракте. (Sky Sports)
"Вест Хэм" и "Саутгемптон" следят за 20-летним нападающим "РБ Лейпциг" Джуниором Адаму. (Daily Mail)
"Борнмут" и "Рейнджерс" охотятся за голкипером "Кристал Пэлас" Джеком Батлендом. (The Sun)
"Лестер" и "Эвертон" заинтересованы в полузащитнике Джеймсе Гарнере, который принадлежит "Юнайтед". (The Sun)
ПСЖ хочет нападающего "Эвертона" Ришарлисона. (Daily Mail)
"Ньюкасл" нацелился на вингера "Байера" Муссу Диаби. (The Telegraph)
Другое
Бывший игрок "Юнайтед" Пол Макшейн завершил игровую карьеру и начинает тренерскую. (The Independent)
"Ньюкасл" возобновил переговоры со спортивным директором "Брайтона" Дэном Эшуортом. (Daily Mail)
Полузащитник "Сити" Родри дал своему новому одноклубнику Эрлингу Холанду прозвище "Викинг". (Goal)
Группа фанатов "Ливерпуля" добралась в Париж на финал Лиги Чемпионов на надувной лодке с мотором. (Daily Mirror)
Парад "Реала" в Мадриде по поводу победы в финале Лиги Чемпионов собрал 400,000 людей. (ESPN)
Во время празднования победы в финале Лиги Чемпионов Эден Азар налил сыну своего партнера по "Реалу" Тони Крооса шампанское. (Daily Express)
Девушка Энди Кэрролла удалила фото с футболистом из своего профиля в WhatsApp после того, как Кэрролл был застукан в постели с двумя блондинками за пару недель до свадьбы. (The Sun)
30.05.2022 06:00
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По неподтвержденной (пока) информации, Давид «Химик» Касаткин умер по дороге в СИЗО Грозного.
Пишут, что остановилось сердце
P.S. Тот самый Касаткин, который оскорблял Рамзана Кадырова и его семью
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Новый день, чтобы продолжить ссикать на каклов
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С полупокером, картонпульцы! Ротатор получит ЛГБТ премию и у вас требл. Достойный сезон.
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10 заповедей совремeнного толерантного человека
Posted by ANDREIGAVRILOV on DECEMBER 22, 2021
Думая – ты оскорбляешь человечество.
Отрицая отжившее старое, ты оскорбляешь людей. (Потому что они и есть отжившее старое).
Демонстрируя ум и талант, ты унижаешь людей.
Будь серым и ничтожным, и мы одарим тебя всеми материальными благами мира.
Не смей понимать то, что не понимаем мы.
Мы требуем равенства и справедливости, поэтому будь, как все.
Не смей говорить правду, она погружает людей в дискомфорт.
Не смей бороться против тирании, потомy что тирания это мы, все, кто присягнул равенству.
Мы сделали уже сотни революций, уничтожив аристократов, уничтожим и тебя.
Помни, что будучи честным и достойным ты оскорбляешь весь мир. 🙂
https://andreigavrilov.blog/2021/12/22/10-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bce%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be/
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ахахахахах проебальси как всегда
ожидание молодой топарик Кунде, а реальность старый обоссаный дед Какулябали
уехеххеехехехех
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Сколько я себя помню, т.н. “Россия” всегда была агрессивной фашистской страной. Население – тупой инерционной “массой”. Такой она была и задолго до моего появления на свет. Кажется, все разумные люди всегда это понимали, если не понимали, то чувствовали. Что совершенно непонятно, так это нынешнее “удивление” большого количества людей ее “сегодняшнему” поведению, как некой “аномалии”.
Тогда как, всё, как обычно. Даже “география” злодеяний и убийств “вне страны” не меняется, только ширится. Кавказ, Украина – “исконные территории” российских злодеяний. Европа, Америка, Азия – “вожделенные территории”, на которые она издавна зарится, как на плацдарм “будущих завоеваний”. Совершенно непонятны “изумление” и “шок”, вызванные в мире омерзительной страной, что говорит только об совершенном невежестве людей повсюду в мире, не удосуживающихся в своих школах “почитать историю”.
Вместо минимального изучения истории в школах Европы, Америки и Азии, люди, особенно европейцы и азиаты, предпочитают верить в некий миф “сказочного мира”, который нудно, всю свою краткую историю внушает “себе и людям” сама о себе гнилая страна. Миф о несуществующей и никогда не существовавшей России, миф, как о “великой загадочной душе”, который Россия сама о себе постоянно создавала и создает, использую свою глубоко вторичную, “псевдо самобытную” мутную культуру, как оружие для завоевания не только “умов”, но и “земель”.
Ни одна страна не использует собственную культуру в качестве “завоевательного” оружия, но Россия умудрилась даже музыку “заточить” на “смерть врагам”, а враги для России, как всем известно, все добрые независимые люди и государства здравого смысла. Поставив спорт, искусство, все гуманитарные ценности на конвейер, научив своих рабов прыгать, крутиться на коньках и в пуантах, стучать по клавишам, терзать струны “громче” и “быстрее всех”, залепив душу мира грубыми вульгарными эмоциями самого примитивного свойства, агрессор добился своего – мир поверил, что у России “бохатая культура”.
Много ли надо т.н. “свободному миру”? Всплакнуть на минорных модуляциях вульгарных, сильно душевно нечистых и умственно неразвитых деревенских музыкантов из РФ, поглазеть на прыгающих на коньках маленьких рабынь, умилиться великой “гуманистической литературой” и поэзией, и покачать в недоуменном “впечатлении” головой – “дикари-то дикари, а культура зато какая, дихотомия, понимаешь. Подлинная драма”!
Невдомек мировому обывателю, что эта самая “русская культура” создавалась мающимися от “смертного томления” барами страны лютых рабов, от безысходности погружающихся в собственный “культурный миф”, созданный ими самими, вечно агонизировавшими в безвыходности космической пустоты и нечеловеческого холода, в которой на “российских просторах” испокон веков лютовала русская “завоевательская нежить”.
До чего же надо быть невежественным, не умным, наивным, если не сказать, абсолютным глупцом, чтобы “за чистую монету” признавать голую имперскую спесь “вторичных недолюдей” за “культуру и искусство”, когда, на “поверку”, всё, что создавалось в тупой “Cкифии” было и есть агония человеческой мысли, чувства и интеллекта.
Агония от чувства собственной безысходной импотентности, безнадежности и нежити, поразившей изначально, от “начала времен”, скудную умом и душой территорию нелюдей, мучительно изображавших всю свою короткую историю людей, обладающих “цивилизацией и культурой”. Фанфароны и актеры, пустые спесивые претендеры пора закрывaть занавес, “концерт окончен”.
https://andreigavrilov.blog/2022/05/10/%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%bc/
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Источник: http://fapl.ru/posts/93462/?c=1
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Не хотите, чтобы из детей выросли орки? Не подпускайте их к русской “культуре” на пушечный выстрел. Воспитывать детей на русской культуре всё равно, что давать детям соску с водкой. Выбирайте, мамы и папы, лучшее из мировой культуры и растите детишек на проверенных временем общемировых ценностях.
Русская культура такой же бред, как и их “коллективная душа”. Смесь хамства, наглости, нарциссизма, садизма и мазохизма, замешанного на цинизме и нигилизме, упакованного в форму ароматно-сладкого пойла, производящего, после потребления, отказ мозговой деятельности и смерть души. Воспитанный на русской культуре – идиот, полностью неспособный отличать форму от содержания, любующийся “красивыми пустотами” и полностью неспособный мыслить.
“Сладко разрушать” по-бунинско-тургеневски, “горько смеяться” ядом шизофреника Гоголя, “тихо, по-чеховски” плести отравленные ядом нежити строки о мизерабельности бытия и челoвека, ярстно и квадратно-грубо, по-толстовски, “язвить и обличать”, по-достоевски всасывать в себя с восторгом всемирный гной, убеждая читателя, что это-то и есть райское блаженство, “поэтически-красиво” тупо ёрничать по-бродски, тонко и “аристократично” хамить по-набоковски..
“Они дикие, но какая прекрасная культура”, восхищается недалекий “иностранец”. Не бывает у дикарей “прекрасной культуры”. Бывает дикость, облеченная в сладкие формы примитивных декораций. Соедините два звена одной цепи. Рушить -“главная тема” русской культуры, ибо созидать эти импотенты не могут генетически.
Для создания нужны скромность, ум и постояннай труд. Русским всечеловекам это не по плечу. Они создадут любую “красоту”, лишь бы отлынивать от реального созидания, которое им “скучно”. Разрушать, разрушать, разрушать. Это же так “красочно” и “захватывающе”. Русская душа радуется разрушению, она им заворожена, если не осознанно, то подсознательно всегда.
Созидать? Пфуй! Пусть “дурак немец” созидает, а мы будем “красиво любить” и “тонко иронизировать”. Русские – кретины во всем, надутые собственным величием импотенты всегда и везде. Осознать и понять всё это можно только глубоко “эмоционально пережив” весь массив т.н. “культуры” этих дикарей.”Ничего личного”, русская культура: горько-приторное ядовитое го.но, отравляющее душу и сознание. Русская культура поражает своей распущенностью и безответственностью, порождая и поощряя общую душевную развязность и нечистоплостность. Мерзкое гнойное пойло, пестующее раба.
Человеконенавистническая падаль, пропитавшая за 200 лет ядовитой ложью “уши и души“ всего света, где постоянно манифестируемое “человеколюбие”, как всегда у русских, лишь очередная приторная маска, под которой всё то же свиное рыло. Cейчас, они “усмиряют” очередной “братский народ”. Тамбовкий волк тебе “братский народ”, а не Украина, бл*дский ты народ, испитая фальшивая проститутка Россия, в вокзальных нарядах от французских и итальянских портных.
УКРАИНА СЕЙЧАС СМЫВАЕТ СВОЕЙ КРОВЬЮ ГРЯЗЬ И ГНИЛЬ ВСЕГО МИРА.
Спасибо тебе, Украина. И Слава Тебе!
AG ❤
https://andreigavrilov.blog/2022/03/10/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d1%8c-%d0%b8%d0%b4%d0%b8-%d1%8d-%d0%bd%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d1%83/
Источник: http://fapl.ru/posts/93462/?c=1
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