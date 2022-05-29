"Ноттингем Форест" выступит в Премьер-Лиге впервые с 1999 года

"Ноттингем Форест" возвращается в Премьер-Лигу после 23 лет перерыва, одержав победу 0:1 над "Хаддерсфилдом" в финале плей-офф Чемпионшипа.

Судьбу воскресного матча на "Уэмбли" решил автогол защитника "Хаддерсфилда" Леви Колвилла, выступающего за "терьеров" на правах аренды из "Челси", незадолго до перерыва.



"Хаддерсфилд" прибавил во втором тайме, но реальных голевых моментов практически не создал и в итоге проиграл этот матч, где на кону было 170 миллионов фунтов — именно во столько оценивается выход в Премьер-Лигу.



Добавим, что этот сезон "Ноттингем Форест" начинал с шести поражений в семи матчах, но в итоге занял четвертое место в Чемпионшипе, в двух очках позади третьего "Хаддерсфилда", с которым в итоге и сошелся в финале плей-офф.