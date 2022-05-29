"Ноттингем Форест" выступит в Премьер-Лиге впервые с 1999 года

Ноттингем Форест "Ноттингем Форест" возвращается в Премьер-Лигу после 23 лет перерыва, одержав победу 0:1 над "Хаддерсфилдом" в финале плей-офф Чемпионшипа.

Судьбу воскресного матча на "Уэмбли" решил автогол защитника "Хаддерсфилда" Леви Колвилла, выступающего за "терьеров" на правах аренды из "Челси", незадолго до перерыва.

"Хаддерсфилд" прибавил во втором тайме, но реальных голевых моментов практически не создал и в итоге проиграл этот матч, где на кону было 170 миллионов фунтов — именно во столько оценивается выход в Премьер-Лигу.

Добавим, что этот сезон "Ноттингем Форест" начинал с шести поражений в семи матчах, но в итоге занял четвертое место в Чемпионшипе, в двух очках позади третьего "Хаддерсфилда", с которым в итоге и сошелся в финале плей-офф.


Метки Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Хаддерсфилд, Чемпионшип

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 29.05.2022 21:49 # hammersmith
    Судьбу воскресного матча на "Уэмбли" решил автогол защитника "Хаддерсфилда" Леви Колвилла, выступающего за "терьеров" на правах аренды из "Челси"

    Источник: http://fapl.ru/posts/93464/

    пенс - это судьба

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  2. chelsea88 29.05.2022 21:44 # chelsea88
    Браво Лесники!

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  3. keane16 29.05.2022 21:15 # keane16
    Гарнер топ

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  4. m777 29.05.2022 21:06 # m777
    Судьбу воскресного матча на "Уэмбли" решил автогол защитника "Хаддерсфилда" Леви Колвилла, выступающего за "терьеров" на правах аренды из "Челси", незадолго до перерыва.

    Ну что ж ты будешь делать с этими воспитанниками императорси

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  5. true-manc 29.05.2022 21:04 # true-manc
    Футбольная лига Англии 1977/1978

    1 Ноттингем Форест 42 64
    2 Ливерпуль 42 57

    Добро пожаловать еще одним е6ырям портовой помойки)

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  6. turist 29.05.2022 21:03 # turist
    Добро пожаловать!

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