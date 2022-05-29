"Ноттингем Форест" выступит в Премьер-Лиге впервые с 1999 года
"Ноттингем Форест" возвращается в Премьер-Лигу после 23 лет перерыва, одержав победу 0:1 над "Хаддерсфилдом" в финале плей-офф Чемпионшипа.
Судьбу воскресного матча на "Уэмбли" решил автогол защитника "Хаддерсфилда" Леви Колвилла, выступающего за "терьеров" на правах аренды из "Челси", незадолго до перерыва.
"Хаддерсфилд" прибавил во втором тайме, но реальных голевых моментов практически не создал и в итоге проиграл этот матч, где на кону было 170 миллионов фунтов — именно во столько оценивается выход в Премьер-Лигу.
Добавим, что этот сезон "Ноттингем Форест" начинал с шести поражений в семи матчах, но в итоге занял четвертое место в Чемпионшипе, в двух очках позади третьего "Хаддерсфилда", с которым в итоге и сошелся в финале плей-офф.
29.05.2022 21:00
Просмотров: 929
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Судьбу воскресного матча на "Уэмбли" решил автогол защитника "Хаддерсфилда" Леви Колвилла, выступающего за "терьеров" на правах аренды из "Челси"
Источник: http://fapl.ru/posts/93464/
пенс - это судьба
(ответить)
Браво Лесники!
(ответить)
Гарнер топ
(ответить)
Судьбу воскресного матча на "Уэмбли" решил автогол защитника "Хаддерсфилда" Леви Колвилла, выступающего за "терьеров" на правах аренды из "Челси", незадолго до перерыва.
Ну что ж ты будешь делать с этими воспитанниками императорси
(ответить)
Футбольная лига Англии 1977/1978
1 Ноттингем Форест 42 64
2 Ливерпуль 42 57
Добро пожаловать еще одним е6ырям портовой помойки)
(ответить)
Добро пожаловать!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий