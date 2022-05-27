Скоулз: "Кавани опозорился в этом году"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что нападающий "красных дьяволов" Эдинсон Кавани провел сезон 2021/22 позорным образом.
Провалив свой второй английский сезон, сейчас Кавани покидает "Юнайтед" свободным агентом. Кампания не заладилась для Эдинсона с самого начала, когда он был вынужден отдать свой седьмой номер Криштиану Роналду.
Затем на 35-летнего уругвайца навалились травмы, в результате чего он сыграл лишь 15 матчей Премьер-Лиги за сезон и забил только два гола во всех соревнованиях.
Скоулзу кажется, что частично в этом виноват сам Кавани. Пол обвиняет Эдинсона, что тот увиливал от участия в матчах.
"Думаю, Кавани опозорился в этом году, он практически не играл. Он отказался от участия в матче против "Мидлсбро" (в Кубке Англии феврале), сославшись на то, что он откуда-то там возвращается".
"Довольно забавно, что "Юнайтед" выиграл только пять из 18 матчей с тех пор, как мне об этом рассказали вчера вечером".
"Это нелепая ситуация, и новому тренеру нужна поддержка. Кто поможет ему с этим? Наверху в клубе творится беспорядок", — цитирует Скоулза.
27.05.2022 12:00
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Последние комментарии:
Да все отлично в клубе. Это просто злопыхатели типа Скоулза клевещут
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Скоулзу надо поработать над стройностью мыслей. А Кавани просто зарабатывает легкие деньги.
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типа остальные в муму в шоколаде)))
9:0 не забывайте абосрыши
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