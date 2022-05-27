Скоулз: "Кавани опозорился в этом году"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что нападающий "красных дьяволов" Эдинсон Кавани провел сезон 2021/22 позорным образом.

Провалив свой второй английский сезон, сейчас Кавани покидает "Юнайтед" свободным агентом. Кампания не заладилась для Эдинсона с самого начала, когда он был вынужден отдать свой седьмой номер Криштиану Роналду.



Затем на 35-летнего уругвайца навалились травмы, в результате чего он сыграл лишь 15 матчей Премьер-Лиги за сезон и забил только два гола во всех соревнованиях.



Скоулзу кажется, что частично в этом виноват сам Кавани. Пол обвиняет Эдинсона, что тот увиливал от участия в матчах.



"Думаю, Кавани опозорился в этом году, он практически не играл. Он отказался от участия в матче против "Мидлсбро" (в Кубке Англии феврале), сославшись на то, что он откуда-то там возвращается".



"Довольно забавно, что "Юнайтед" выиграл только пять из 18 матчей с тех пор, как мне об этом рассказали вчера вечером".



"Это нелепая ситуация, и новому тренеру нужна поддержка. Кто поможет ему с этим? Наверху в клубе творится беспорядок", — цитирует Скоулза.