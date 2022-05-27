Скоулз: "Кавани опозорился в этом году"

Эдинсон Кавани Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что нападающий "красных дьяволов" Эдинсон Кавани провел сезон 2021/22 позорным образом.

Провалив свой второй английский сезон, сейчас Кавани покидает "Юнайтед" свободным агентом. Кампания не заладилась для Эдинсона с самого начала, когда он был вынужден отдать свой седьмой номер Криштиану Роналду.

Затем на 35-летнего уругвайца навалились травмы, в результате чего он сыграл лишь 15 матчей Премьер-Лиги за сезон и забил только два гола во всех соревнованиях.

Скоулзу кажется, что частично в этом виноват сам Кавани. Пол обвиняет Эдинсона, что тот увиливал от участия в матчах.

"Думаю, Кавани опозорился в этом году, он практически не играл. Он отказался от участия в матче против "Мидлсбро" (в Кубке Англии феврале), сославшись на то, что он откуда-то там возвращается".

"Довольно забавно, что "Юнайтед" выиграл только пять из 18 матчей с тех пор, как мне об этом рассказали вчера вечером".

"Это нелепая ситуация, и новому тренеру нужна поддержка. Кто поможет ему с этим? Наверху в клубе творится беспорядок", — цитирует Скоулза.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2022 12:00

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  1. gary47 27.05.2022 12:52 # gary47
    Да все отлично в клубе. Это просто злопыхатели типа Скоулза клевещут

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  2. akadam 27.05.2022 12:39 # akadam
    Скоулзу надо поработать над стройностью мыслей. А Кавани просто зарабатывает легкие деньги.

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  3. frisby 27.05.2022 12:37 # frisby
    типа остальные в муму в шоколаде)))
    9:0 не забывайте абосрыши

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