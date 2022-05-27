"Манчестер Юнайтед" назначил инспектора по протечкам. Регулярные утечки информации из раздевалки "красных дьяволов" в прессу здесь не при чем.

В данный момент боссы "Юнайтед" принимают решение о масштабной реконструкции "Олд Траффорд", выбирая между полной, частичной или поэтапной перестройкой своего стадиона.



Но пока этого не произошло, клуб, реагируя на регулярные жалобы своих болельщиков, нанял отдельного сотрудника, который будет следить за герметичностью крыши арены.



Каждый раз, когда идет дождь, а также перед открытием турникетов в дни матчей сотрудник будет совершать обход стадиона и фиксировать протечки, на устранение каждой из которых отводится 24 часа, сообщает Daily Mail.



Тем временем, совет округа Траффорд оштрафовал ряд болельщиков "Юнайтед", которые справляли малую нужду прямо на прилегающих к стадиону улицах. Проблема возникла после ликвидации местными властями временных туалетных кабинок. Клуб уже обратил на это внимание и пытается найти решение.