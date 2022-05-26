"Ливерпуль" готов продать Окслейд-Чемберлена
"Ливерпуль" готов продать полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена этим летом.
Окслейд-Чемберлен выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Арсенала" за 35 миллионов фунтов в августе 2017. Алекс является популярной фигурой в раздевалке, но травмы и высокая конкуренция не позволили ему стать основным игроком на "Энфилде".
В этом сезоне Премьер-Лиги Окслейд-Чемберлен принял участие в 17 матчах, лишь не девять из них выходя в стартовом составе и ни разу не проведя все 90 минут.
Сейчас у Окслейд-Чемберлена остается только один год по контракту, и Daily Mirror утверждает, что "Ливерпуль" открыт к предложениям насчет 28-летнего англичанина.
Интерес к Окслейд-Чемберлену может проявить "Астон Вилла", чей главный тренер Стивен Джеррард является давним поклонником таланта Алекса.
26.05.2022 11:00
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Последние комментарии:
неужели блет.
надеюсь лямов 15 выручим хоть мб
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Стивен Джеррард является давним поклонником таланта Алекса.
Источник: http://fapl.ru/posts/93397/ Таланта???Где
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Серая мышь в коллективе. Самооценку сам себе занизил, чем здесь многие и занимаются, задорно соревнуясь в слабоумии.
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