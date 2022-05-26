"Ливерпуль" готов продать Окслейд-Чемберлена

"Ливерпуль" готов продать полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена этим летом.

Окслейд-Чемберлен выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Арсенала" за 35 миллионов фунтов в августе 2017. Алекс является популярной фигурой в раздевалке, но травмы и высокая конкуренция не позволили ему стать основным игроком на "Энфилде".



В этом сезоне Премьер-Лиги Окслейд-Чемберлен принял участие в 17 матчах, лишь не девять из них выходя в стартовом составе и ни разу не проведя все 90 минут.



Сейчас у Окслейд-Чемберлена остается только один год по контракту, и Daily Mirror утверждает, что "Ливерпуль" открыт к предложениям насчет 28-летнего англичанина.



Интерес к Окслейд-Чемберлену может проявить "Астон Вилла", чей главный тренер Стивен Джеррард является давним поклонником таланта Алекса.