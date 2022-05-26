"Ливерпуль" готов продать Окслейд-Чемберлена

Алекс Окслейд-Чемберлен "Ливерпуль" готов продать полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена этим летом.

Окслейд-Чемберлен выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Арсенала" за 35 миллионов фунтов в августе 2017. Алекс является популярной фигурой в раздевалке, но травмы и высокая конкуренция не позволили ему стать основным игроком на "Энфилде".

В этом сезоне Премьер-Лиги Окслейд-Чемберлен принял участие в 17 матчах, лишь не девять из них выходя в стартовом составе и ни разу не проведя все 90 минут.

Сейчас у Окслейд-Чемберлена остается только один год по контракту, и Daily Mirror утверждает, что "Ливерпуль" открыт к предложениям насчет 28-летнего англичанина.

Интерес к Окслейд-Чемберлену может проявить "Астон Вилла", чей главный тренер Стивен Джеррард является давним поклонником таланта Алекса.


Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2022 11:00

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  1. gerrard08 26.05.2022 11:22 # gerrard08
    неужели блет.
    надеюсь лямов 15 выручим хоть мб

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  2. makeewadim 26.05.2022 11:19 # makeewadim
    Стивен Джеррард является давним поклонником таланта Алекса.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93397/ Таланта???Где

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  3. akadam 26.05.2022 11:15 # akadam
    Серая мышь в коллективе. Самооценку сам себе занизил, чем здесь многие и занимаются, задорно соревнуясь в слабоумии.

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