Джеррард: "Мой голкипер бы атакован"

Робин Ольсен Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард пожаловался, что его голкипер Робин Ольсен был "атакован" фанатами "Манчестер Сити".

В воскресном матче Премьер-Лиги на "Этихад" Ольен, подменявший первого номера "вилланов" Эмилиано Мартинеса, пропустил три гола в течение пяти минут, в результате чего "Сити" вырвал победу 3:2 и стал чемпионом.

После финального свистка фанаты "горожан" высыпали на поле, и здесь — как и в некоторых недавних матчах с прорывом болельщиков — не обошлось без инцидента.

"Безопасно ли покинули мои игроки поле? Ответ "нет". Мой голкипер был атакован. Думаю, к Пепу (Гвардиоле) и "Манчестер Сити" есть вопросы".

"В порядке ли Ольсен? Мы проверим его", — цитирует Джеррарда Sky Sports.


Метки Астон Вилла, видео, Джеррард, Манчестер Сити, Ольсен, Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1722

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 22.05.2022 22:55 # chr1s8rown
    На кол всех стонских шлюх сука

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  2. takernotagiver 22.05.2022 22:27 # takernotagiver
    Болелы Шити как безголовые курицы) Натыкаются на стюардов и бегут дальше

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  3. electric 22.05.2022 22:13 # electric
    Снять очки с этих бескультурных елупней.

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  4. explosion 22.05.2022 22:07 # explosion
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Джеррард: "Мой анус был атакован"

    Источник: http://fapl.ru/posts/93330/

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  5. explosion 22.05.2022 22:07 # explosion
    Не плачь, скользкая точка джи, если твой дыркач тормознутый, и слоупочил до последнего, то при чём здесь КОРОЛЬ ПЕП?

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