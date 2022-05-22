Джеррард: "Мой голкипер бы атакован"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард пожаловался, что его голкипер Робин Ольсен был "атакован" фанатами "Манчестер Сити".

В воскресном матче Премьер-Лиги на "Этихад" Ольен, подменявший первого номера "вилланов" Эмилиано Мартинеса, пропустил три гола в течение пяти минут, в результате чего "Сити" вырвал победу 3:2 и стал чемпионом.



После финального свистка фанаты "горожан" высыпали на поле, и здесь — как и в некоторых недавних матчах с прорывом болельщиков — не обошлось без инцидента.



"Безопасно ли покинули мои игроки поле? Ответ "нет". Мой голкипер был атакован. Думаю, к Пепу (Гвардиоле) и "Манчестер Сити" есть вопросы".



"В порядке ли Ольсен? Мы проверим его", — цитирует Джеррарда Sky Sports.



