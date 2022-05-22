Джеррард: "Мой голкипер бы атакован"
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард пожаловался, что его голкипер Робин Ольсен был "атакован" фанатами "Манчестер Сити".
В воскресном матче Премьер-Лиги на "Этихад" Ольен, подменявший первого номера "вилланов" Эмилиано Мартинеса, пропустил три гола в течение пяти минут, в результате чего "Сити" вырвал победу 3:2 и стал чемпионом.
После финального свистка фанаты "горожан" высыпали на поле, и здесь — как и в некоторых недавних матчах с прорывом болельщиков — не обошлось без инцидента.
"Безопасно ли покинули мои игроки поле? Ответ "нет". Мой голкипер был атакован. Думаю, к Пепу (Гвардиоле) и "Манчестер Сити" есть вопросы".
"В порядке ли Ольсен? Мы проверим его", — цитирует Джеррарда Sky Sports.
22.05.2022 22:00
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На кол всех стонских шлюх сука
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Болелы Шити как безголовые курицы) Натыкаются на стюардов и бегут дальше
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Снять очки с этих бескультурных елупней.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Джеррард: "Мой анус был атакован"
Источник: http://fapl.ru/posts/93330/
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Не плачь, скользкая точка джи, если твой дыркач тормознутый, и слоупочил до последнего, то при чём здесь КОРОЛЬ ПЕП?
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