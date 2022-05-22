"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном", но чемпионом не стал
"Ливерпуль" завершил сезон Премьер-Лиги волевой победой 3:1 над "Вулверхэмптоном", но этого оказалось недостаточно для чемпионства.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав сразу семь новых игроков относительно победы над "Саутгемптоном", но Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах оказались только среди запасных.
На ворота "волков" вернулся Жозе Са. Также с первых минут появились Райан Аит-Нури и Леандер Дендонкер.
Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже на третьей минуте — причем гостями. Ибраима Конате пропустил заброс мяча за шиворот, в результате чего Рауль Хименес ворвался в штрафную по правому краю. Далее последовала передача в центр под удар Педру Нету — 0:1.
"Ливерпуль" обрушил шквал атак на чужие ворота и в середине первого тайма сравнял счет. Тиаго Алькантара сделал роскошный пас пяткой на Садио Мане, а тот ворвался в штрафную и поразил ближний угол ворот — 1:1.
"Красные" продолжали владеть инициативой, однако до перерыва "волкам" удалось провести пару неплохих контратак.
Второй тайм начался с отмененного гола Мане — офсайд. "Ливерпуль" оказывал серьезное давление, но время от времени проваливался в обороне.
Развязка случилась на 84-й минуте, когда гости не сумели вынести мяч подальше после розыгрыша углового у своих ворот. Воспользовавшись скидкой партнера, Салах с близкого расстояния протолкнул снаряд в уголок — 2:1.
На 89-й минуте Энди Робертсон упрочил победу "красных", пробив с угла вратарской после короткого паса партнера от лицевой линии — 3:1.
"Вулверхэмптон" показал себя неудобным соперником и вполне мог забить больше, чем раз. "Ливерпуль" профессионально выполнил свою задачу, но этого оказалось недостаточно, впрочем требл может с лихвой это компенсировать.
"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
22.05.2022 20:05
Просмотров: 458
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если заберут ЛЧ, с учетом что уже в кармане два кубка с внутренней арены, и АПЛ завершили всего в одном очке от чемпиона то сезон для Ливерпуля очень удачный а игроки и клуб просто нереальная машина!
(ответить)
молодцы, свою работу сделали, хотя было заметно, что пацаны все уставшие, превозмогали себя. еще и тиаго потеряли очень не вовремя.
сезон уже можно себе в актив записать, во всех турнирах до конца дошли, нигде руки не опускали. остается сделать последний шаг.
а так все сегодняшнее это повтор последнего тура сезона 18/19.
клопп топ
(ответить)
Уахахахвххв ахахахахвхха ахвхвхвххвхв ахахахахахаахахаххахаэахаххахаа
(ответить)
Защи у Виллы инвалиды как и Кипер - вмест овыйти он балом проважал мяч.
(ответить)
МС был более беспощаден в играх и убедительнее в течение сезона. В этом сезоне, в отличие от 19 года, их титул объективней.
(ответить)
Удел колбасоидов - 2 место, как и в ЛЧ.
Пожалейте колбася
(ответить)
Да и поебать))))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий