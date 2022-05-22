"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вулверхэмптоном", но чемпионом не стал

"Ливерпуль" завершил сезон Премьер-Лиги волевой победой 3:1 над "Вулверхэмптоном", но этого оказалось недостаточно для чемпионства.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп ввел в стартовый состав сразу семь новых игроков относительно победы над "Саутгемптоном", но Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах оказались только среди запасных.



На ворота "волков" вернулся Жозе Са. Также с первых минут появились Райан Аит-Нури и Леандер Дендонкер.



Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже на третьей минуте — причем гостями. Ибраима Конате пропустил заброс мяча за шиворот, в результате чего Рауль Хименес ворвался в штрафную по правому краю. Далее последовала передача в центр под удар Педру Нету — 0:1.



"Ливерпуль" обрушил шквал атак на чужие ворота и в середине первого тайма сравнял счет. Тиаго Алькантара сделал роскошный пас пяткой на Садио Мане, а тот ворвался в штрафную и поразил ближний угол ворот — 1:1.



"Красные" продолжали владеть инициативой, однако до перерыва "волкам" удалось провести пару неплохих контратак.



Второй тайм начался с отмененного гола Мане — офсайд. "Ливерпуль" оказывал серьезное давление, но время от времени проваливался в обороне.



Развязка случилась на 84-й минуте, когда гости не сумели вынести мяч подальше после розыгрыша углового у своих ворот. Воспользовавшись скидкой партнера, Салах с близкого расстояния протолкнул снаряд в уголок — 2:1.



На 89-й минуте Энди Робертсон упрочил победу "красных", пробив с угла вратарской после короткого паса партнера от лицевой линии — 3:1.



"Вулверхэмптон" показал себя неудобным соперником и вполне мог забить больше, чем раз. "Ливерпуль" профессионально выполнил свою задачу, но этого оказалось недостаточно, впрочем требл может с лихвой это компенсировать.



"Ливерпуль" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче