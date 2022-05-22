Гвардиола призвал фанатов МЮ нарядиться в голубое

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что фанаты "Манчестер Юнайтед" должны поболеть за его команду в воскресенье.

В заключительном туре Премьер-Лиги фанатам "Юнайтед" приходится выбирать из двух зол: либо "Сити" оформит титул, либо это сделает "Ливерпуль", заодно приблизившись к историческому достижению в виде покера.

Кажется, большинство поклонников клуба с "Олд Траффорд" предпочтет чемпионство "горожан", поэтому Гвардиола призывает соседей примерить голубые футболки.

"Так выходит, фанатам "Юнайтед" "Сити" нравится больше, чем "Ливерпуль"? Боже, я не знал этого! Это правда? Выходит, я был неправ, когда сказал, что каждый в этой стране хочет победы "Ливерпуля"!

"Если хотите, добро пожаловать вместе с нами на улицы... Но они должны надеть голубые футболки!" — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки болельщики, Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2022 10:00

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  1. akadam 22.05.2022 10:44 # akadam
    Быть оригинальным дано не каждому.

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  2. mansoor 22.05.2022 10:21 # mansoor
    Пеп пассал на красную часть Манчестера. Блин когда же это кончится для МЮ, то Шумные соседи, то заклятые враги.

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  3. breadpeat 22.05.2022 10:19 # breadpeat
    он чет вообще "поехал"... какая разница кто завоюет титул... главное чтобы ты наряженный был

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  4. liverpool888 22.05.2022 10:13 # liverpool888
    Ахахах, это было жЖОско)

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  5. liverbro 22.05.2022 10:09 # liverbro
    Кто еще оденет голубенькие тряпочки,кроме вас?перестань,лысый шарлатан.ждем выход эстонской шлюшки сруманка в голубом платье и страпоном в руках

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  6. true-manc 22.05.2022 10:08 # true-manc
    пригородные недотёпы дьяволята будут одеваться так, как им прикажут КОРОЛИ Манчестера - это правда!

    КОРОЛИ на троне!!!
    Манчестер голубой!!!

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  7. zaeba1l 22.05.2022 10:08 # zaeba1l
    Он хочет весь мончестер сделать голубыми? Так они и так пидоры все.

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