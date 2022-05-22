Гвардиола призвал фанатов МЮ нарядиться в голубое

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что фанаты "Манчестер Юнайтед" должны поболеть за его команду в воскресенье.

В заключительном туре Премьер-Лиги фанатам "Юнайтед" приходится выбирать из двух зол: либо "Сити" оформит титул, либо это сделает "Ливерпуль", заодно приблизившись к историческому достижению в виде покера.



Кажется, большинство поклонников клуба с "Олд Траффорд" предпочтет чемпионство "горожан", поэтому Гвардиола призывает соседей примерить голубые футболки.



"Так выходит, фанатам "Юнайтед" "Сити" нравится больше, чем "Ливерпуль"? Боже, я не знал этого! Это правда? Выходит, я был неправ, когда сказал, что каждый в этой стране хочет победы "Ливерпуля"!



"Если хотите, добро пожаловать вместе с нами на улицы... Но они должны надеть голубые футболки!" — цитирует Гвардиолу The Independent.