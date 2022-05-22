Гвардиола призвал фанатов МЮ нарядиться в голубое
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что фанаты "Манчестер Юнайтед" должны поболеть за его команду в воскресенье.
В заключительном туре Премьер-Лиги фанатам "Юнайтед" приходится выбирать из двух зол: либо "Сити" оформит титул, либо это сделает "Ливерпуль", заодно приблизившись к историческому достижению в виде покера.
Кажется, большинство поклонников клуба с "Олд Траффорд" предпочтет чемпионство "горожан", поэтому Гвардиола призывает соседей примерить голубые футболки.
"Так выходит, фанатам "Юнайтед" "Сити" нравится больше, чем "Ливерпуль"? Боже, я не знал этого! Это правда? Выходит, я был неправ, когда сказал, что каждый в этой стране хочет победы "Ливерпуля"!
"Если хотите, добро пожаловать вместе с нами на улицы... Но они должны надеть голубые футболки!" — цитирует Гвардиолу The Independent.
22.05.2022 10:00
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Последние комментарии:
Быть оригинальным дано не каждому.
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Пеп пассал на красную часть Манчестера. Блин когда же это кончится для МЮ, то Шумные соседи, то заклятые враги.
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он чет вообще "поехал"... какая разница кто завоюет титул... главное чтобы ты наряженный был
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Ахахах, это было жЖОско)
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Кто еще оденет голубенькие тряпочки,кроме вас?перестань,лысый шарлатан.ждем выход эстонской шлюшки сруманка в голубом платье и страпоном в руках
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пригородные недотёпы дьяволята будут одеваться так, как им прикажут КОРОЛИ Манчестера - это правда!
КОРОЛИ на троне!!!
Манчестер голубой!!!
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Он хочет весь мончестер сделать голубыми? Так они и так пидоры все.
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