Гвардиола призвал фанатов "Сити" держать себя в руках

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал фанатов своего клуба вести себя достойным образом в случае завоевания титула Премьер-Лиги в воскресенье.

Имея одно очко преимущества над "Ливерпулем" перед заключительным туром Премьер-Лиги, в воскресенье "Сити" может оформить свой четвертый титул за пять последних лет.



Однако Гвардиола опасается массового появления фанатов на поле после финального свистка — за последнюю неделю в английском футболе было несколько подобных инцидентов, включая стычку наставника "Кристал Пэлас" Патрика Виейра с праздновавшим выживание своего клуба в Премьер-Лиге фанатом "Эвертона".



"Они (фанаты) должны быть осторожны. Случившееся на "Гудисоне", с "Порт Вейл" и в других матчах, включая полуфинал плей-офф Чемпионшипа, сопряжено со множеством эмоций и радостью. Это опасная ситуация, и мы должны постараться вести себя как можно лучше".



"Праздновать нужно в правильный момент. Это может быть опасно, и я понимаю Патрика, потому что никогда не знаешь, как люди отреагируют", — цитирует Гвардиолу ESPN.