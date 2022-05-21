Гвардиола призвал фанатов "Сити" держать себя в руках
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал фанатов своего клуба вести себя достойным образом в случае завоевания титула Премьер-Лиги в воскресенье.
Имея одно очко преимущества над "Ливерпулем" перед заключительным туром Премьер-Лиги, в воскресенье "Сити" может оформить свой четвертый титул за пять последних лет.
Однако Гвардиола опасается массового появления фанатов на поле после финального свистка — за последнюю неделю в английском футболе было несколько подобных инцидентов, включая стычку наставника "Кристал Пэлас" Патрика Виейра с праздновавшим выживание своего клуба в Премьер-Лиге фанатом "Эвертона".
"Они (фанаты) должны быть осторожны. Случившееся на "Гудисоне", с "Порт Вейл" и в других матчах, включая полуфинал плей-офф Чемпионшипа, сопряжено со множеством эмоций и радостью. Это опасная ситуация, и мы должны постараться вести себя как можно лучше".
"Праздновать нужно в правильный момент. Это может быть опасно, и я понимаю Патрика, потому что никогда не знаешь, как люди отреагируют", — цитирует Гвардиолу ESPN.
21.05.2022 18:00
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Гвардиола призвал фанатов "Сити" держать в руках страпон.
Источник: http://fapl.ru/posts/93302/
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КОРОЛЬ!!!
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