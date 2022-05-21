Гвардиола призвал фанатов "Сити" держать себя в руках

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал фанатов своего клуба вести себя достойным образом в случае завоевания титула Премьер-Лиги в воскресенье.

Имея одно очко преимущества над "Ливерпулем" перед заключительным туром Премьер-Лиги, в воскресенье "Сити" может оформить свой четвертый титул за пять последних лет.

Однако Гвардиола опасается массового появления фанатов на поле после финального свистка — за последнюю неделю в английском футболе было несколько подобных инцидентов, включая стычку наставника "Кристал Пэлас" Патрика Виейра с праздновавшим выживание своего клуба в Премьер-Лиге фанатом "Эвертона".

"Они (фанаты) должны быть осторожны. Случившееся на "Гудисоне", с "Порт Вейл" и в других матчах, включая полуфинал плей-офф Чемпионшипа, сопряжено со множеством эмоций и радостью. Это опасная ситуация, и мы должны постараться вести себя как можно лучше".

"Праздновать нужно в правильный момент. Это может быть опасно, и я понимаю Патрика, потому что никогда не знаешь, как люди отреагируют", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки болельщики, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2022 18:00

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  1. dragon 21.05.2022 18:16 # dragon
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Гвардиола призвал фанатов "Сити" держать в руках страпон.
    Источник: http://fapl.ru/posts/93302/

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  2. mancityman 21.05.2022 18:01 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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