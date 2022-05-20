Клопп не будет рисковать Салахом ради "Золотой бутсы"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет рисковать нападающим Мохамедом Салахом в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" ради "Золотой бутсы".

Салах забил 22 гола в этом сезоне Премьер-Лиги — на один больше, чем нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин, но участие Мохамеда в воскресном матче на "Энфилде" находится под вопросом.



Проблемы со здоровьем есть и у Виргила Ван Дейка с Фабиньо, однако Клопп помнит, что 28 мая его команде играть против "Реала" в финале Лиги Чемпионов.



"Все выглядит хорошо, парни делают шаги, поэтому мы посмотрим. В идеале я бы предпочел, чтобы все они сыграли на выходных, чтобы сохранить игровой ритм. Но если нет, то нет. Я не могу утверждать на 100 процентов".



"Вообще-то, я на 100 процентов понимаю его (Салаха) бомбардирскую битву с Соном Хен Мином, но мы не можем рисковать. Сам Мо не хочет рисковать, насчет этого нет сомнений", — цитирует Клоппа ESPN.