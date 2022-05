Светская хроника за пятницу

"Ювентус" надеется усилиться Жоржиньо и Полем Погба. Три клуба Премьер-Лиги претендуют на Милана Шкриниара. Венсан Компани — фаворит на роль главного тренера "Бернли". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник "Порту" Отавио вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". (A Bola)



"Юнайтед" близок к покупке защитника "Аякса" Юрриена Тимбера. (The Sun)



"Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, оцениваемого в 93 миллиона фунтов. (Corriere dello Sport)



"Ювентус" надеется усилиться этим летом полузащитниками Жоржиньо из "Челси" и Полем Погба из "Юнайтед". (Gazzetta dello Sport)



Крайний защитник "Барселоны" Сержиньо Дест был предложен "Юнайтед". (90min)



"Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" претендуют на защитника "Интера" Милана Шкриниара. (Gazzetta dello Sport)



"Барселона" продвигается в переговорах о покупке защитника "Челси" Маркоса Алонсо, который выразил желание вернуться в Испанию. (Fabrizio Romano)



"Арсенал", "Ньюкасл" и "Эвертон" заинтересованы в нападающем "Барселоны" Мемфисе Депае. (Sport)



"Арсенал" продал защитника Константиноса Мавропаноса в "Штутгарт". (Sky Sports)



Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала исключает переход "Тоттенхэм". (AS)



"Тоттенхэм" хочет арендовать защитника "Барселоны" Клемана Лангле на следующий сезон. (Sport)



"Лестер" видит в полузащитнике "Лиона" Уссеме Ауаре замену для Юри Тилеманса, который, вероятно, покинет клуб летом. (Ekrem Konur)



"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему Мойзе Кину, принадлежащему "Эвертону". (Calciomercato)



Минимум четыре клуба МЛС хотят 33-летнего вингера "Саутгемптона" Тео Уолкотта. (The Sun)



Другое



Легенда "Сити" Венсан Компани — фаворит на вакантную должность главного тренера "Бернли". (Manchester Evening News)



"Ливерпуль" заплатит бонус в несколько миллионов фунтов "Вулверхэмптону", бывшему клубу Диогу Жоты, если выиграет Премьер-Лигу. (Daily Mail)



Фанат "Ноттингем Форест" был приговорен к 24 неделям тюрьмы за то, что забодал капитана "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарпа после окончания ответного полуфинального матча плей-офф Чемпионшипа. (The Independent)



Среди всех 10 матчей заключительного тура Премьер-Лиги телеканал Sky выбрал противостояние "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" для прямой трансляции. (Manchester Evening News)



Рефери из Премьер-Лиги не будут работать с VAR на ЧМ-2022 в Катаре. (ESPN)



Женщины-рефери будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре. (The Guardian)



Футболист, выступающий в высшем дивизионе Ганы, получил дисквалификацию на шесть месяцев за то, что умышленно совершил два автогола в матче. (Daily Star)