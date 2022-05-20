Светская хроника за пятницу
"Ювентус" надеется усилиться Жоржиньо и Полем Погба. Три клуба Премьер-Лиги претендуют на Милана Шкриниара. Венсан Компани — фаворит на роль главного тренера "Бернли". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
Полузащитник "Порту" Отавио вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". (A Bola)
"Юнайтед" близок к покупке защитника "Аякса" Юрриена Тимбера. (The Sun)
"Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, оцениваемого в 93 миллиона фунтов. (Corriere dello Sport)
"Ювентус" надеется усилиться этим летом полузащитниками Жоржиньо из "Челси" и Полем Погба из "Юнайтед". (Gazzetta dello Sport)
Крайний защитник "Барселоны" Сержиньо Дест был предложен "Юнайтед". (90min)
"Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" претендуют на защитника "Интера" Милана Шкриниара. (Gazzetta dello Sport)
"Барселона" продвигается в переговорах о покупке защитника "Челси" Маркоса Алонсо, который выразил желание вернуться в Испанию. (Fabrizio Romano)
"Арсенал", "Ньюкасл" и "Эвертон" заинтересованы в нападающем "Барселоны" Мемфисе Депае. (Sport)
"Арсенал" продал защитника Константиноса Мавропаноса в "Штутгарт". (Sky Sports)
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала исключает переход "Тоттенхэм". (AS)
"Тоттенхэм" хочет арендовать защитника "Барселоны" Клемана Лангле на следующий сезон. (Sport)
"Лестер" видит в полузащитнике "Лиона" Уссеме Ауаре замену для Юри Тилеманса, который, вероятно, покинет клуб летом. (Ekrem Konur)
"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему Мойзе Кину, принадлежащему "Эвертону". (Calciomercato)
Минимум четыре клуба МЛС хотят 33-летнего вингера "Саутгемптона" Тео Уолкотта. (The Sun)
Другое
Легенда "Сити" Венсан Компани — фаворит на вакантную должность главного тренера "Бернли". (Manchester Evening News)
"Ливерпуль" заплатит бонус в несколько миллионов фунтов "Вулверхэмптону", бывшему клубу Диогу Жоты, если выиграет Премьер-Лигу. (Daily Mail)
Фанат "Ноттингем Форест" был приговорен к 24 неделям тюрьмы за то, что забодал капитана "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарпа после окончания ответного полуфинального матча плей-офф Чемпионшипа. (The Independent)
Среди всех 10 матчей заключительного тура Премьер-Лиги телеканал Sky выбрал противостояние "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" для прямой трансляции. (Manchester Evening News)
Рефери из Премьер-Лиги не будут работать с VAR на ЧМ-2022 в Катаре. (ESPN)
Женщины-рефери будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре. (The Guardian)
Футболист, выступающий в высшем дивизионе Ганы, получил дисквалификацию на шесть месяцев за то, что умышленно совершил два автогола в матче. (Daily Star)
20.05.2022 10:00
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Последние комментарии:
Бля безвизд рили походу откинулся. Единственный реальный патриот и мужик из стана хахлов в этом раковнике.
(ответить)
— С днём рождения, Петр Чех!
Сегодня легенде нашего клуба исполняется 40 лет!
Вечная благодарность Пете за каждый проведенный матч, каждый ценный сейв и каждый трофей!
Лучший вратарь в истории АПЛ! С днём рождения, Петро!
(ответить)
#очистимфаплотрашистов( см. фашистов)
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как я вижу ТО для Челси : Лукаку накуй, Горгиньо нахуй. 100 лямов с двоих лутануть должны по идее. ВОзможно Алонсо накуй - это еще может 15 лямов каких-то. Рудигер и Кристина аут. Так же лично я был бы не против чтобы и Зиеха продали.
приходят : свободный агент дембеле, свободный агент перишич (камон красиво я считаю), возвращается галлахер, леви колвилл и броя. Так же приобретается Кунде и Пау Торрес. Возможно следует еще присмотреться за центронапом и еще одним опорником, но это уже на рассмотрение мариночки и петички. Как бы Хаверц и Броя это норм. В опорке Кова Галлахер и Канте и этого как бы малова-то. Лофтус Чик как вариант, но я бы больше его как АПЗ рассматривал, опорник из него так себе.
как итог не хочу видеть в челси ни кристенсена, ни горгиньо, ни лукаку и 50 на 50 с зиехом.
Верим в Тухеляна, верим в Марину, верим в Челси, верим в ИМПЕРАТОРОВ!
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Американская газета опубликовала (https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html) мнение профессора Йельского Университета, известного историка, специализирующегося на восточной Европе, Тимоти Снайдера под названием «Это должно прозвучать: Россия – фашистское государство».
По его словам, сегодняшняя Россия отвечает (https://t.me/bbcrussian/28818) большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм:
Культ одного лидера (Владимир Путин)
Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ)
Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть
Мощная машина пропаганды
Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V)
Массовые мероприятия в поддержку вождя
Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей
Снейдер также указывает на существование в России практик, традиционных для фашизма:
Другие люди существуют для того, чтобы их колонизировать
Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее героического прошлого
Существование Украины — это международный заговор
Война – единственно возможный ответ
(ответить)
Скоро доллар будет по 30 как раньше.
(ответить)
Я разрешил оставить Эвертон ещё на один сезон. Если у кого есть претензии можете их высказать.
(ответить)
Среди всех 10 матчей заключительного тура Премьер-Лиги телеканал Sky выбрал противостояние "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" для прямой трансляции.
А как же КАЛАЛИ, будущие чемпионы?)
(ответить)
Среди всех 10 матчей заключительного тура Премьер-Лиги телеканал Sky выбрал противостояние "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" для прямой трансляции. (Manchester Evening News)
Источник: http://fapl.ru/posts/93275/
будут как в 2012, показывать матч победителей, пока калали свой матч пытаются в ничью хотя бы сыграть
(ответить)
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
(ответить)
Украинская гривна резко обвалилась более чем на 20%, до 38-40 гривен за доллар. При официальном курсе 29,5
(ответить)
"Ливерпуль" заплатит бонус в несколько миллионов фунтов "Вулверхэмптону", бывшему клубу Диогу Жоты, если выиграет Премьер-Лигу. (Daily Mail)
Источник: http://fapl.ru/posts/93275/?c=1
Не заплатит, кек))
(ответить)
Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала исключает переход "Тоттенхэм". (AS)
ехехе
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Уолкоту 33... А-XУ-ЕТЬ...
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Нормас так Вийера подсрачник тру манку засадил, когда тот подбежал и кричал «короли»
(ответить)
Ман Ю по частям разберает Аякс, чего и следовало ожидать.
(ответить)
хохол - хуже пидараса
Факт.
(ответить)
Добрый кафе с утра
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Виейра пнул фаната "Эвертона"
Источник: http://fapl.ru/posts/93273/?c=1#c7568838
норм поджопник для подзалюпника
надо было еще обосать
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Миха, не три комменты, люди должны знать правду!
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