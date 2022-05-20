Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Ювентус" надеется усилиться Жоржиньо и Полем Погба. Три клуба Премьер-Лиги претендуют на Милана Шкриниара. Венсан Компани — фаворит на роль главного тренера "Бернли". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник "Порту" Отавио вызывает интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". (A Bola)

"Юнайтед" близок к покупке защитника "Аякса" Юрриена Тимбера. (The Sun)

"Юнайтед" сделал запрос насчет нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, оцениваемого в 93 миллиона фунтов. (Corriere dello Sport)

"Ювентус" надеется усилиться этим летом полузащитниками Жоржиньо из "Челси" и Полем Погба из "Юнайтед". (Gazzetta dello Sport)

Крайний защитник "Барселоны" Сержиньо Дест был предложен "Юнайтед". (90min)

"Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэм" претендуют на защитника "Интера" Милана Шкриниара. (Gazzetta dello Sport)

"Барселона" продвигается в переговорах о покупке защитника "Челси" Маркоса Алонсо, который выразил желание вернуться в Испанию. (Fabrizio Romano)

"Арсенал", "Ньюкасл" и "Эвертон" заинтересованы в нападающем "Барселоны" Мемфисе Депае. (Sport)

"Арсенал" продал защитника Константиноса Мавропаноса в "Штутгарт". (Sky Sports)

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала исключает переход "Тоттенхэм". (AS)

"Тоттенхэм" хочет арендовать защитника "Барселоны" Клемана Лангле на следующий сезон. (Sport)

"Лестер" видит в полузащитнике "Лиона" Уссеме Ауаре замену для Юри Тилеманса, который, вероятно, покинет клуб летом. (Ekrem Konur)

"Вест Хэм" проявляет интерес к нападающему Мойзе Кину, принадлежащему "Эвертону". (Calciomercato)

Минимум четыре клуба МЛС хотят 33-летнего вингера "Саутгемптона" Тео Уолкотта. (The Sun)

Другое

Легенда "Сити" Венсан Компани — фаворит на вакантную должность главного тренера "Бернли". (Manchester Evening News)

"Ливерпуль" заплатит бонус в несколько миллионов фунтов "Вулверхэмптону", бывшему клубу Диогу Жоты, если выиграет Премьер-Лигу. (Daily Mail)

Фанат "Ноттингем Форест" был приговорен к 24 неделям тюрьмы за то, что забодал капитана "Шеффилд Юнайтед" Билли Шарпа после окончания ответного полуфинального матча плей-офф Чемпионшипа. (The Independent)

Среди всех 10 матчей заключительного тура Премьер-Лиги телеканал Sky выбрал противостояние "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" для прямой трансляции. (Manchester Evening News)

Рефери из Премьер-Лиги не будут работать с VAR на ЧМ-2022 в Катаре. (ESPN)

Женщины-рефери будут обслуживать матчи ЧМ-2022 в Катаре. (The Guardian)

Футболист, выступающий в высшем дивизионе Ганы, получил дисквалификацию на шесть месяцев за то, что умышленно совершил два автогола в матче. (Daily Star)


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Автор mihajlo   

Дата 20.05.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 2490

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 20.05.2022 11:53 # slash-lfc
    Бля безвизд рили походу откинулся. Единственный реальный патриот и мужик из стана хахлов в этом раковнике.

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  2. jirrort 20.05.2022 11:50 # jirrort
    — С днём рождения, Петр Чех!

    Сегодня легенде нашего клуба исполняется 40 лет!

    Вечная благодарность Пете за каждый проведенный матч, каждый ценный сейв и каждый трофей!


    Лучший вратарь в истории АПЛ! С днём рождения, Петро!

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  3. thegodfather 20.05.2022 11:44 # thegodfather
    #очистимфаплотрашистов( см. фашистов)

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  4. thegodfather 20.05.2022 11:37 # thegodfather
    как я вижу ТО для Челси : Лукаку накуй, Горгиньо нахуй. 100 лямов с двоих лутануть должны по идее. ВОзможно Алонсо накуй - это еще может 15 лямов каких-то. Рудигер и Кристина аут. Так же лично я был бы не против чтобы и Зиеха продали.

    приходят : свободный агент дембеле, свободный агент перишич (камон красиво я считаю), возвращается галлахер, леви колвилл и броя. Так же приобретается Кунде и Пау Торрес. Возможно следует еще присмотреться за центронапом и еще одним опорником, но это уже на рассмотрение мариночки и петички. Как бы Хаверц и Броя это норм. В опорке Кова Галлахер и Канте и этого как бы малова-то. Лофтус Чик как вариант, но я бы больше его как АПЗ рассматривал, опорник из него так себе.




    как итог не хочу видеть в челси ни кристенсена, ни горгиньо, ни лукаку и 50 на 50 с зиехом.

    Верим в Тухеляна, верим в Марину, верим в Челси, верим в ИМПЕРАТОРОВ!

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  5. zheka000000 20.05.2022 11:27 # zheka000000
    Американская газета опубликовала (https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html) мнение профессора Йельского Университета, известного историка, специализирующегося на восточной Европе, Тимоти Снайдера под названием «Это должно прозвучать: Россия – фашистское государство».

    По его словам, сегодняшняя Россия отвечает (https://t.me/bbcrussian/28818) большинству критериев, из которых, по мнению историков, состоит фашизм:

    Культ одного лидера (Владимир Путин)

    Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ)

    Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть

    Мощная машина пропаганды

    Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V)

    Массовые мероприятия в поддержку вождя

    Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей

    Снейдер также указывает на существование в России практик, традиционных для фашизма:

    Другие люди существуют для того, чтобы их колонизировать

    Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее героического прошлого

    Существование Украины — это международный заговор

    Война – единственно возможный ответ

    (ответить)

  6. ian 20.05.2022 11:06 # ian
    Скоро доллар будет по 30 как раньше.

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  7. fakekafake 20.05.2022 10:56 # fakekafake
    Я разрешил оставить Эвертон ещё на один сезон. Если у кого есть претензии можете их высказать.

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  8. ian 20.05.2022 10:49 # ian
    Среди всех 10 матчей заключительного тура Премьер-Лиги телеканал Sky выбрал противостояние "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" для прямой трансляции.

    А как же КАЛАЛИ, будущие чемпионы?)

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  9. tursa 20.05.2022 10:48 # tursa
    Среди всех 10 матчей заключительного тура Премьер-Лиги телеканал Sky выбрал противостояние "Ливерпуля" и "Вулверхэмптона" для прямой трансляции. (Manchester Evening News)

    Источник: http://fapl.ru/posts/93275/

    будут как в 2012, показывать матч победителей, пока калали свой матч пытаются в ничью хотя бы сыграть

    (ответить)

  10. hunter022 20.05.2022 10:47 # hunter022
    Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 60 рублей впервые с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

    (ответить)

  11. hunter022 20.05.2022 10:46 # hunter022
    Украинская гривна резко обвалилась более чем на 20%, до 38-40 гривен за доллар. При официальном курсе 29,5

    (ответить)

  12. chelsea88 20.05.2022 10:46 # chelsea88
    "Ливерпуль" заплатит бонус в несколько миллионов фунтов "Вулверхэмптону", бывшему клубу Диогу Жоты, если выиграет Премьер-Лигу. (Daily Mail)
    Источник: http://fapl.ru/posts/93275/?c=1

    Не заплатит, кек))

    (ответить)

  13. mixmaster 20.05.2022 10:45 # mixmaster
    Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала исключает переход "Тоттенхэм". (AS)

    ехехе

    (ответить)

  14. chelseaaaa 20.05.2022 10:44 # chelseaaaa
    Уолкоту 33... А-XУ-ЕТЬ...

    (ответить)

  15. fowler9 20.05.2022 10:42 # fowler9
    Нормас так Вийера подсрачник тру манку засадил, когда тот подбежал и кричал «короли»

    (ответить)

  16. sexan 20.05.2022 10:29 # sexan
    Ман Ю по частям разберает Аякс, чего и следовало ожидать.

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  17. liverputin 20.05.2022 10:25 # liverputin
    хохол - хуже пидараса
    Факт.

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  18. liverpo0ol 20.05.2022 10:20 # liverpo0ol
    Добрый кафе с утра

    (ответить)

  19. meshuggah 20.05.2022 10:14 # meshuggah
    Виейра пнул фаната "Эвертона"

    Источник: http://fapl.ru/posts/93273/?c=1#c7568838

    норм поджопник для подзалюпника

    надо было еще обосать

    (ответить)

  20. moneycity 20.05.2022 10:13 # moneycity
    Миха, не три комменты, люди должны знать правду!

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