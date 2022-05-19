Светская хроника за четверг

ПСЖ поборется за Садио Мане. "Манчестер Юнайтед" готов заплатить только 70 миллионов фунтов за Френки Де Йонга. Илкай Гюндоган и Габриэль Жезус могут перейти в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

ПСЖ готов вступить в борьбу за нападающего Садио Мане, у которого остается год по контракту с "Ливерпулем". (Bild)



"Бавария" может переключиться на нападающего "Эвертона" Ришарлисона, если не сможет заполучить Мане. (Daily Express)



"Манчестер Юнайтед" сообщил "Барселоне", что готов выложить только 70 миллионов фунтов за полузащитника Френки Де Йонга. (Daily Mail)



"Юнайтед" заинтересован в полузащитнике "Лацио" Сергее Милинкович-Савиче, который забил 11 голов и отдал 11 результативных передач в 36 матчах этого сезона Серии А. (Calciomercato)



"Челси" проявляет интерес к левому защитнику "Милана" Алессио Романьоли. (Mundo Deportivo)



После обретения нового владельца "Челси" планирует вступить в переговоры с вингером "Барселоны" Усманом Дембеле. (90min)



"Арсенал" готовится предложить 35 млн. фунтов за нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса. (Football.London)



Также "Арсенал" хочет полузащитника "Сити" Илкая Гюндогана. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" сделал запрос насчет нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая. (ABC)



"Арсенал" обдумывает продажу защитника Габриэля в "Ювентус" за 51 млн. фунтов. (Tuttosport)



Оцениваемый в 35 млн. фунтов защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс стал целью для "Ньюкасла". (Daily Mirror)



Другое



Тренер команды U-23 "Юнайтед" Нил Вуд может возглавить "Солфорд" из Лиги Два. (Football Insider)



Владельцы "Ньюкасла" инвестировали уже 168 млн. фунтов с момента покупки клуба. (The Independent)



Экс-нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг завершил карьеру в сборной Габона. (ESPN)



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте посоветовал своим игрокам беречь энергию в концовке сезона, не занимаясь сексом подолгу и находясь снизу во время полового акта. (Daily Star)