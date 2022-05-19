Тухель: "Останусь в "Челси", что бы ни случилось"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что останется на "Стэмфорд Бридж", независимо от ситуации с продажей клуба.
В данный момент "Челси" все еще находится под санкциями, не имея возможности продлевать контракты с игроками и совершать трансферы.
Тухель признает, что эта ситуация усложняет задачу по достижению уровня "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", однако Томас не бежит от трудностей.
"Я лишь могу пообещать, что останусь здесь — если такое обещание вообще можно дать! Я останусь здесь и буду трудиться с полной энергией, позитивной энергией, чтобы бы ни случилось".
"Мы по-прежнему будем трудиться на "Челси", и я отказываюсь думать о негативных сценариях. Мы будем боеспособными, а на каком уровне, покажет время. Есть риск, что задержка (с продажей клуба) и санкции повлияют на нас".
"Будет очень сложно компенсировать этот недостаток, если сравнивать нас с "Сити" и "Ливерпулем", которые уже укрепляют свои составы и устанавливают одну планку за другой во всех аспектах игры. Это не делает нашу жизнь проще", — цитирует Тухеля Daily Mail.
19.05.2022 10:00
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Последние комментарии:
тяжеловато достичь уровень сити, верим в тухеляна
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ИМПЕРАТОР
Источник: http://fapl.ru/posts/93255/
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Уже протух и скоро сгниет.. Бридж после него 7 лет проветривать надо будет.
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Даже если уволят
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Не один год потребуется Тухелю, что бы навязать борьбу Сити
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ИМПЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Тухель велик!
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Tuchel on transfers: "We will not be improving the squad but rebuilding it because we will be losing players. I can promise, if I can, that I will be here and working for Chelsea.
дословно: я могу пообещать, если смогу, я останусь и буду работать в челси --- ЕСЛИ СМОГУ, ехехе
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