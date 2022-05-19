Тухель: "Останусь в "Челси", что бы ни случилось"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что останется на "Стэмфорд Бридж", независимо от ситуации с продажей клуба.

В данный момент "Челси" все еще находится под санкциями, не имея возможности продлевать контракты с игроками и совершать трансферы.

Тухель признает, что эта ситуация усложняет задачу по достижению уровня "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", однако Томас не бежит от трудностей.

"Я лишь могу пообещать, что останусь здесь — если такое обещание вообще можно дать! Я останусь здесь и буду трудиться с полной энергией, позитивной энергией, чтобы бы ни случилось".

"Мы по-прежнему будем трудиться на "Челси", и я отказываюсь думать о негативных сценариях. Мы будем боеспособными, а на каком уровне, покажет время. Есть риск, что задержка (с продажей клуба) и санкции повлияют на нас".

"Будет очень сложно компенсировать этот недостаток, если сравнивать нас с "Сити" и "Ливерпулем", которые уже укрепляют свои составы и устанавливают одну планку за другой во всех аспектах игры. Это не делает нашу жизнь проще", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.05.2022 10:00

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  1. meshuggah 19.05.2022 10:50 # meshuggah
    тяжеловато достичь уровень сити, верим в тухеляна

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  2. meshuggah 19.05.2022 10:48 # meshuggah
    ИМПЕРАТОР

    Источник: http://fapl.ru/posts/93255/

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  3. zaeba1l 19.05.2022 10:48 # zaeba1l
    Уже протух и скоро сгниет.. Бридж после него 7 лет проветривать надо будет.

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  4. ilovemanutd 19.05.2022 10:48 # ilovemanutd
    Даже если уволят

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  5. blueswin 19.05.2022 10:28 # blueswin
    Не один год потребуется Тухелю, что бы навязать борьбу Сити

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  6. jirrort 19.05.2022 10:10 # jirrort
    ИМПЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  7. selta 19.05.2022 10:08 # selta
    Тухель велик!

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  8. mixmaster 19.05.2022 10:08 # mixmaster
    Tuchel on transfers: "We will not be improving the squad but rebuilding it because we will be losing players. I can promise, if I can, that I will be here and working for Chelsea.

    дословно: я могу пообещать, если смогу, я останусь и буду работать в челси --- ЕСЛИ СМОГУ, ехехе

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