Тухель: "Останусь в "Челси", что бы ни случилось"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что останется на "Стэмфорд Бридж", независимо от ситуации с продажей клуба.

В данный момент "Челси" все еще находится под санкциями, не имея возможности продлевать контракты с игроками и совершать трансферы.



Тухель признает, что эта ситуация усложняет задачу по достижению уровня "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", однако Томас не бежит от трудностей.



"Я лишь могу пообещать, что останусь здесь — если такое обещание вообще можно дать! Я останусь здесь и буду трудиться с полной энергией, позитивной энергией, чтобы бы ни случилось".



"Мы по-прежнему будем трудиться на "Челси", и я отказываюсь думать о негативных сценариях. Мы будем боеспособными, а на каком уровне, покажет время. Есть риск, что задержка (с продажей клуба) и санкции повлияют на нас".



"Будет очень сложно компенсировать этот недостаток, если сравнивать нас с "Сити" и "Ливерпулем", которые уже укрепляют свои составы и устанавливают одну планку за другой во всех аспектах игры. Это не делает нашу жизнь проще", — цитирует Тухеля Daily Mail.