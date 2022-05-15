Гвардиола уверен, что Холанд переходит в "Сити" не ради него

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает себя важным фактором в решении нападающего Эрлинга Холанда присоединиться к "горожанам".

Ранее на текущей неделе "Сити" согласовал покупку Холанда у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов.



Пресса сообщала, что Холанд отправляется в Манчестер из-за возможности поработать с Гвардиолой, однако Хосеп уверен, что Эрлинг смог бы быть счастлив на "Этихад" и без него.



"Игроки, которые приходят сюда, приходят не для того, чтобы играть за меня, а для того, чтобы играть в этой лиге и за этот клуб. Болельщики, наш стиль игры, команда, город, наше положение в лиге, ожидания от нас в Лиге Чемпионов на ближайшие сезоны — все это важные факторы".



"Люди приходят не только на месяц или год. Серхио (Агуэро) пришел сюда и выступал 10 лет, Давид Сильва пришел сюда и выступал 10 лет. То же самое с Венсаном (Компани) и Яя Туре. Многие важные игроки приходили сюда и оставались надолго. А насколько долго зависит от того, счастливы ли они здесь".



"Мы должны сделать так, чтобы они чувствовали себя счастливыми в городе, раздевалке, в матчах Премьер-Лиги и все такое. Смысл в этом. А дальше никто не знает, что произойдет", — цитирует Гвардиолу The Guardian.