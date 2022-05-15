Клопп: "Мы монстры по духу"

Ливерпуль Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал свою команду "монстрами по духу" после победы в финале Кубка Англии против "Челси".

Как и в февральском финале Кубка Лиги, в субботу нервы "Ливерпуля" во время серии послематчевых пенальти оказались крепче, нежели у "Челси".

Клопп признает, что "синие" мало в чем уступили его команде, и Юрген даже испытывает некоторое сочувствие — наравне с радостью от победы.

"Мы провели выдающийся, невероятный, напряженный матч против "Челси", и они, наверное, точно так же заслуживали трофей. Так было и в Кубке Лиги — все решают небольшие детали".

"Я не могу гордиться парнями еще больше — тем, как они старались, как упорно они сражались. Мы упускали хорошие моменты, выдерживали хорошие отрезки "Челси", затем снова создавали хорошие моменты".

"Во время серии пенальти нервы были на пределе — от моих ногтей ничего не осталось. Но я очень сочувствую "Челси", потому что второй раз сыграть 120 минут и ничего не получить — это слишком тяжело. Но за нас я весьма рад".

"Мы монстры по духу, но в синих цветах тоже были монстры по духу — все решил один пенальти. "Челси" сыграл выдающимся образом, но в конце концов победителем может быть только один, и сегодня это мы", — сообщил Клопп BBC.


Метки Клопп, Кубок Англии, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.05.2022 07:00

Количество просмотров Просмотров: 802

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Последние комментарии:




  1. animadora 15.05.2022 07:38 # animadora
    Аспи с Маунтом нехуя не монстры.

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  2. akadam 15.05.2022 07:38 # akadam
    В желтых*

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  3. shearer1 15.05.2022 07:33 # shearer1
    А кто именно попал в Щель..?
    Огласите пжл весь список пенальтистов

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  4. slash-lfc 15.05.2022 07:15 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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