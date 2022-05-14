"Ливерпуль" победил "Челси" в финале Кубка Англии по пенальти

Ливерпуль "Челси" проиграл свой третий подряд финал Кубка Англии, уступив "Ливерпулю" в серии послематчевых пенальти после не принесших голов 120 минут.

По сравнению с победой 0:3 над "Лидсом" в стартовый состав "синих" вернулся опытнейший Тиаго Силва, заменив Андреаса Кристенсена. Матео Ковачич успел залечить свою лодыжку.

Относительно победы 1:2 над "Астон Виллой" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял пятерых, введя в стартовый состав Ибраиму Конате, Энди Робертсона, Джордана Хендерсона, Тиаго Алькантару и Мохамеда Салаха.

Первое подобие опасного момента случилось на пятой минуте, когда Алькантара слегка не успел замкнуть передачу Луиса Диаса вдоль ворот.

Спустя несколько минут "Ливерпуль" создал настоящий голевой момент. Трент Александер-Арнольд отличным пасом отправил в прорыв Диаса, однако попытка того нанести обводящий удар была пресечена голкипером "Челси" Эдуаром Менди.

"Красные" доминировали над соперником в начале матча, однако двумя неточными ударами Кристиана Пулишича "синие" погасили этот порыв.

На 28-й минуте "Челси" и вовсе едва не открыл счет. Получив мяч от Пулишича, Маркос Алонсо пробивал с границы вратарской, но Алиссон ценой травмы принял удар на себя.

После оказания медицинской помощи Алиссон смог продолжить игру, однако Клоппу все же пришлось сделать вынужденную замену — проблемы со здоровьем возникли у Салаха, вместо которого появился Диогу Жота.

Остаток первого тайма был отмечен разве что неточным ударом Ромелу Лукаку.

Второй тайм начался с преимуществом "синих", а Алонсо, исполняя штрафной, с правого фланга, даже попал в перекладину.

На 52-й минуте Трент Александер-Арнольд отметился своей фирменной подачей к дальней штанге, где Робертсона подвела техника, а вскоре Диас и Жота отметились опаснейшими ударами рядом со штангой.

После бодрого начала второго тайма игра успокоилась. Команды обменивались полумоментами, но в целом темп был невысок.

В концовке "Ливерпуль" был ближе к победе, а Диас и Робертсон отметились попаданиями в штанги, однако избежать экстра-таймов не удалось.

Первые дополнительные 15 минут получились довольно бодрыми, но затем команды обессилили и просто дожидались серии пенальти.

В серии 11-метровых Сесар Аспиликуэта отметился ударом в штангу, но Менди компенсировал промах своего партнера сейвом после попытки Садио Мане. Решил все сейв Алиссона, когда пробивал Мейсон Маунт.

"Ливерпуль" победил и завоевал свой второй трофей в этом сезоне, сохраняя шансы на покер. "Челси" не смог взять реванш за проигрыш "красным" в финале Кубка Лиги в феврале.

"Челси" — "Ливерпуль" — 0:0 (0:0) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 6:5

Серия пенальти: Алонсо (гол) — Милнер (гол), Аспиликуэта (мимо) — Алькантара (гол), Джеймс (гол) — Фирмино (гол), Баркли (гол) — Александер-Арнольд (гол), Жоржиньо (гол) — Мане (голкипер), Зийеш (гол) — Жота (гол), Маунт (голкипер) — Цимикас (гол).

"Челси": Менди, Чалоба (Аспиликуэта 105), Силва, Рюдигер, Джеймс, Ковачич (Канте 66), Жоржиньо, Алонсо, Маунт, Лукаку (Зийеш 85), Пулишич (Лофтус-Чик 105, Баркли 120).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк (Матип 90), Робертсон (Цимикас 111), Хендерсон, Алькантара, Кейта (Милнер 74), Диас (Фирмино 98), Салах (Жота 33), Мане.

Предупреждение: Джеймс.


Метки Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.05.2022 21:40

Количество просмотров Просмотров: 943

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 14.05.2022 21:49 # roberto-89
    Всех с победой братишки , должны были в основное время побеждать еж жи но ничего , пенсята не унывайте , великий и могущественный ЛФК чемпион братишки уррррррааааааааааа ))))))))))))

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  2. ssa 14.05.2022 21:49 # ssa
    что с е6алом, синерылые? Аспиликуете привет!)
    всех красных с заслуженной победой!

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  3. b84 14.05.2022 21:48 # b84
    Дам комментам минут 15 настояться ))))))))

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  4. felix-the-cat 14.05.2022 21:48 # felix-the-cat
    как же обосраны пенсы ахахаха где моя обоссаная ормянка и хуй членарвин болеющий за 0 сиси ухахаххахаха

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  5. pozitiv4ik 14.05.2022 21:48 # pozitiv4ik
    Артур я тебя предупреждал
    ты не послушал моего совета
    тут все ясно было до игры

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  6. naby-keita 14.05.2022 21:47 # naby-keita
    Есть весь комплект трофеев у Клоппа!!!!
    Топарь нереальный

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  7. hammersmith 14.05.2022 21:47 # hammersmith
    Пенс - это судьба. Отсосать в 2 финалах подряд по серии пенальти. Максимальное обоссываение лохов печальных.

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  8. slash-lfc 14.05.2022 21:47 # slash-lfc
    а так, что за наитупейшее решение отправить бить решающую пятую пенку Мане против вратаря, с которым они играют в сборной. почти случился Лузерпук

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  9. lovrentiy 14.05.2022 21:47 # lovrentiy
    Пенсы вобщем молодцы, хоть иногда сосут концы. Достойно сражались. Красных с победой!

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  10. liverfun 14.05.2022 21:47 # liverfun
    Дубль два. Качественный, зрелищный матч, много моментов, такими и должны быть финалы, но то что до дополнительного времени довели не очень, робертсон в конце основного обязан был хоронить, когда на углу вратарской перед пустыми воротами оказался.
    Все молодцом, такие победы закаляют.
    Клопп топ

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  11. v-0987654321 14.05.2022 21:47 # v-0987654321
    где ты Армянский нос
    быстро нюхать нашижеппы

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  12. scrim 14.05.2022 21:46 # scrim
    Лузерпуков с победой, пенсы сами виноваты в говноигре.
    Яиц хаверца в финалах не хватило

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  13. kukuruzzo 14.05.2022 21:46 # kukuruzzo
    КНЯЗЬЯ!!!

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  14. superperez101 14.05.2022 21:46 # superperez101
    Уахахахпхахааа
    Ахазахаха
    Чепушельси бестрофейная помойка

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  15. bangladesh 14.05.2022 21:46 # bangladesh
    КАЛ и КА в копилке, но это кубки говна. настоящее испытание это финал ЛЧ. удачки нам...

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  16. v-0987654321 14.05.2022 21:46 # v-0987654321
    що с ебалом Лох Артур

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  17. alexomck 14.05.2022 21:46 # alexomck
    в гонке за покером

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  18. dexter 14.05.2022 21:46 # dexter
    Пинсы - шо с е6алом?!

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  19. ataman 14.05.2022 21:45 # ataman
    Ливерпуль жалок когда играет с Челси, коленки трясутся

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  20. vagifspurs 14.05.2022 21:45 # vagifspurs
    14.05.2022 21:23 #
    jirrort

    Хуйло на Пулисике стоит такой довольный веселится,я его маму ебал))))

    Источник: http://fapl.ru/posts/93154/?c=1


    Че то оруууууу

    Ну этот пулисик реально дно ипаное, как и зиеш, как и чмокаку, как и лофтус чик как и алонсо, как и Аспих1уета

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