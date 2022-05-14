"Ливерпуль" победил "Челси" в финале Кубка Англии по пенальти

"Челси" проиграл свой третий подряд финал Кубка Англии, уступив "Ливерпулю" в серии послематчевых пенальти после не принесших голов 120 минут.

По сравнению с победой 0:3 над "Лидсом" в стартовый состав "синих" вернулся опытнейший Тиаго Силва, заменив Андреаса Кристенсена. Матео Ковачич успел залечить свою лодыжку.



Относительно победы 1:2 над "Астон Виллой" главный тренер "красных" Юрген Клопп поменял пятерых, введя в стартовый состав Ибраиму Конате, Энди Робертсона, Джордана Хендерсона, Тиаго Алькантару и Мохамеда Салаха.



Первое подобие опасного момента случилось на пятой минуте, когда Алькантара слегка не успел замкнуть передачу Луиса Диаса вдоль ворот.



Спустя несколько минут "Ливерпуль" создал настоящий голевой момент. Трент Александер-Арнольд отличным пасом отправил в прорыв Диаса, однако попытка того нанести обводящий удар была пресечена голкипером "Челси" Эдуаром Менди.



"Красные" доминировали над соперником в начале матча, однако двумя неточными ударами Кристиана Пулишича "синие" погасили этот порыв.



На 28-й минуте "Челси" и вовсе едва не открыл счет. Получив мяч от Пулишича, Маркос Алонсо пробивал с границы вратарской, но Алиссон ценой травмы принял удар на себя.



После оказания медицинской помощи Алиссон смог продолжить игру, однако Клоппу все же пришлось сделать вынужденную замену — проблемы со здоровьем возникли у Салаха, вместо которого появился Диогу Жота.



Остаток первого тайма был отмечен разве что неточным ударом Ромелу Лукаку.



Второй тайм начался с преимуществом "синих", а Алонсо, исполняя штрафной, с правого фланга, даже попал в перекладину.



На 52-й минуте Трент Александер-Арнольд отметился своей фирменной подачей к дальней штанге, где Робертсона подвела техника, а вскоре Диас и Жота отметились опаснейшими ударами рядом со штангой.



После бодрого начала второго тайма игра успокоилась. Команды обменивались полумоментами, но в целом темп был невысок.



В концовке "Ливерпуль" был ближе к победе, а Диас и Робертсон отметились попаданиями в штанги, однако избежать экстра-таймов не удалось.



Первые дополнительные 15 минут получились довольно бодрыми, но затем команды обессилили и просто дожидались серии пенальти.



В серии 11-метровых Сесар Аспиликуэта отметился ударом в штангу, но Менди компенсировал промах своего партнера сейвом после попытки Садио Мане. Решил все сейв Алиссона, когда пробивал Мейсон Маунт.



"Ливерпуль" победил и завоевал свой второй трофей в этом сезоне, сохраняя шансы на покер. "Челси" не смог взять реванш за проигрыш "красным" в финале Кубка Лиги в феврале.



"Челси" — "Ливерпуль" — 0:0 (0:0) победа "Ливерпуля" в серии пенальти — 6:5



Серия пенальти: Алонсо (гол) — Милнер (гол), Аспиликуэта (мимо) — Алькантара (гол), Джеймс (гол) — Фирмино (гол), Баркли (гол) — Александер-Арнольд (гол), Жоржиньо (гол) — Мане (голкипер), Зийеш (гол) — Жота (гол), Маунт (голкипер) — Цимикас (гол).



"Челси": Менди, Чалоба (Аспиликуэта 105), Силва, Рюдигер, Джеймс, Ковачич (Канте 66), Жоржиньо, Алонсо, Маунт, Лукаку (Зийеш 85), Пулишич (Лофтус-Чик 105, Баркли 120).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк (Матип 90), Робертсон (Цимикас 111), Хендерсон, Алькантара, Кейта (Милнер 74), Диас (Фирмино 98), Салах (Жота 33), Мане.



Предупреждение: Джеймс.