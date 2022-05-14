Сон променял бы "Золотую бутсу" на место в топ-4

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что променял бы "Золотую бутсу" Премьер-Лиги на место команды в топ-4.

Отличившись против "Арсенала" в минувший четверг, теперь Сон может похвастать 21 забитым мячом в этом сезоне Премьер-Лиге. Это всего на один гол меньше, чем у возглавляющего бомбардирскую гонку Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".



Однако индивидуальные достижения вторичны для 29-летнего южнокорейца, который больше всего хочет, чтобы "шпоры" вернулись в Лигу Чемпионов.



"Это неважно (что Сон приблизился к Салаху). Было бы приятно завоевать "Золотую бутсу", но для нас важно финишировать в топ-4".



"Променял бы я "Золотую бутсу" на место в топ-4? Да, 100 процентов", — цитирует Сона The Athletic.