Лукаку обрушился с критикой на своего агента

Ромелу Лукаку Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку дистанцировался от высказывания своего агента Федерико Пасторелло.

Ранее днем итальянская газета La Repubblica опубликовала интервью с Пасторелло, который признал наличие проблем у его клиента в "Челси", а также анонсировал переговоры с руководством "синих" в конце сезона.

Главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю не понравилось, что это произошло накануне финала Кубка Англии, но и сам Лукаку, по всей видимости, пришел в ярость.

"Я никогда не позволю говорить кому-либо за меня. Я держу рот на замке и сосредоточен на том, чтобы как можно лучше завершить сезон".

"Поэтому, если кто-нибудь пытается сказать что-нибудь насчет меня и клуба... То это не от моего имени", — написал Лукаку в социальных сетях.


Метки Лукаку, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2022 20:00

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  1. gerrard08 13.05.2022 20:49 # gerrard08
    "Я никогда не позволю говорить кому-либо за меня. Я держу рот на замке и сосредоточен на том, чтобы как можно лучше завершить сезон".

    Источник: http://fapl.ru/posts/93149/

    )))

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  2. true-manc 13.05.2022 20:36 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

    (ответить)

  3. jirrort 13.05.2022 20:09 # jirrort
    ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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