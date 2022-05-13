Лукаку обрушился с критикой на своего агента

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку дистанцировался от высказывания своего агента Федерико Пасторелло.

Ранее днем итальянская газета La Repubblica опубликовала интервью с Пасторелло, который признал наличие проблем у его клиента в "Челси", а также анонсировал переговоры с руководством "синих" в конце сезона.



Главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю не понравилось, что это произошло накануне финала Кубка Англии, но и сам Лукаку, по всей видимости, пришел в ярость.



"Я никогда не позволю говорить кому-либо за меня. Я держу рот на замке и сосредоточен на том, чтобы как можно лучше завершить сезон".



"Поэтому, если кто-нибудь пытается сказать что-нибудь насчет меня и клуба... То это не от моего имени", — написал Лукаку в социальных сетях.