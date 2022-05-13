Невилл: "Я бы поставил деньги на то, что "Тоттенхэм" будет четвертым"

Гари Невилл Эксперт Sky Sports Гари Невилл ожидает, что "Тоттенхэм" опередит "Арсенал" в борьбе за четвертое место в Премьер-Лиге.

Благодаря победе 3:0 в очном матче с "Арсеналом" накануне вечером "Тоттенхэм" сократил отставание от своего соседа по Северному Лондону до одного очка.

И хотя "Арсенал" продолжает удерживать четвертую строчку, Невилл предсказывает, что в двух оставшихся матчах сезона "канониры" снова оступятся.

"Если эти игроки ("Тоттенхэма") попадут в Лигу Чемпионов, можно говорить об определенном развитии их команды. Это окажет невероятное влияние на "Тоттенхэм". Он уже выглядят чуть опытнее, лучше владеют собой и стали чуть более зрелыми. "Арсенал" же выглядит хрупко. В заключительные недели сезона ты хочешь, чтобы у тебя была эта надежность. Теперь я рассматриваю "Тоттенхэм" как фаворита".

"Вы бы хотели такие матчи, как у "Тоттенхэма": "Бернли" дома и "Норвич" на выезде. Выезд "Арсенала" к "Ньюкаслу" будет очень тяжелым, особенно если "Тоттенхэм" победит в воскресенье. А "Эвертон" дома в последнем туре... Если "Эвертон" будет нуждаться в очках, их ждут два очень тяжелых матча".

"Думаю, "Тоттенхэм" победит "Бернли". "Арсеналу" нужно выиграть оба своих последних матча, но я не уверен, что они это сделают. Сегодня был большой удар по ним — я нейтрален в отношении этих двух клубов и могу ошибаться, но сейчас я чувствую, что поставил бы на "Тоттенхэм", если бы мне требовалось поставить на кого-нибудь из них", — сообщил Невилл в своем подкасте.


Метки Арсенал, Невилл, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.05.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 976

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Последние комментарии:




  1. dwayne 13.05.2022 13:58 # dwayne
    Лэмпс сам решит кому достанется 4-е место)

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  2. acceptodessa 13.05.2022 13:36 # acceptodessa
    Вспоминаю метсных лишнехромосомных, которые говорили что Арсенал вылетит по итогу сезона. ну постарайтесь вв следующий раз хотя бы не выгляеть такими безнадежными поцами...

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  3. chelsea88 13.05.2022 13:17 # chelsea88
    Готовься к проклятиям от гейгуннерастов))

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  4. arsfann 13.05.2022 13:12 # arsfann
    Может твою жизнь поставь додик?

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  5. division 13.05.2022 13:03 # division
    Назначили бы Антонио Конте в начале сезона и никакой даже мнимой борьбы за четверку не было. Артета должен молиться на Нуну на самом деле

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