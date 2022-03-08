Невилл по-прежнему верит, что МЮ будет в топ-4
Эксперт Sky Sports Гари Невилл по-прежнему ожидает, что "Манчестер Юнайтед" завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.
Сокрушительно проиграв своим соседям из "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, "Юнайтед" упустил возможность вернуться в топ-4.
Занимающий четвертую позицию "Арсенал" опережает "красных дьяволов" на одно очко и имеет три матча в запасе, однако Невилл все равно верит в свой бывший клуб.
"Я по-прежнему думаю, что "Юнайтед" сможет это. Я просто не могу полностью довериться "Арсеналу". Это стало бы блестящим достижением для Микеля Артеты и этих молодых игроков, если они финишируют в топ-4".
"Но я думаю, что им ("Арсеналу") еще предстоит сыграть ряд больших матчей, в том числе против "Манчестер Юнайтед". Впереди еще длинный путь, и "Юнайтед" сможет это", — сообщил Невилл в эфире.
08.03.2022 10:00
Просмотров: 411
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ТТХ он вообще в расчет не берет? Если петухи выиграют некст очный матч с МЮ то в гонке останутся только арсенал, ТТХ и челси
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий