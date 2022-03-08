Невилл по-прежнему верит, что МЮ будет в топ-4

Эксперт Sky Sports Гари Невилл по-прежнему ожидает, что "Манчестер Юнайтед" завершит этот сезон в топ-4 Премьер-Лиги.

Сокрушительно проиграв своим соседям из "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье, "Юнайтед" упустил возможность вернуться в топ-4.



Занимающий четвертую позицию "Арсенал" опережает "красных дьяволов" на одно очко и имеет три матча в запасе, однако Невилл все равно верит в свой бывший клуб.



"Я по-прежнему думаю, что "Юнайтед" сможет это. Я просто не могу полностью довериться "Арсеналу". Это стало бы блестящим достижением для Микеля Артеты и этих молодых игроков, если они финишируют в топ-4".



"Но я думаю, что им ("Арсеналу") еще предстоит сыграть ряд больших матчей, в том числе против "Манчестер Юнайтед". Впереди еще длинный путь, и "Юнайтед" сможет это", — сообщил Невилл в эфире.