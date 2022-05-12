Клопп подтвердил потерю Фабиньо на финал Кубка Англии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Фабиньо пропустит финал Кубка Лиги против "Челси" в ближайшую субботу.

Напомним, накануне издание The Times сообщило, что Фабиньо, получив травму задней поверхности бедра против "Астон Виллы" во вторник, может вернуться только к финалу Лиги Чемпионов против "Реала" 28 мая.



Эта информация оказалась правдой, однако Клопп уверен, что 28-летний бразилец полностью восстановится к поездке в Париж.



"Мы справимся. Мы обязаны справится. С ним или без него — это две разные вещи, однако все нормально. Это обычное дело, так бывает. На этой позиции у тебя никогда не бывает 12 вариантов. Это всегда позиция, где у тебя нет 12 вариантов".



"Есть хорошие шансы, что он будет доступен на финал Лиги Чемпионов", — приводит слова Клоппа BBC.



Добавим, в этом сезоне Фабиньо провел 47 матчей за "Ливерпуль" во всех соревнованиях, включая три в Кубке Англии, в которых он забил два гола.