Клопп не знает, поправится ли Фабиньо к финалу Кубка Англии

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не знает, будет ли полузащитник Фабиньо готов к финалу Кубка Англии против "Челси" в субботу.

Участие Фабиньо в предстоящем матче на "Уэмбли" находится под большим вопросом после того, как 28-летний бразилец был вынужденно заменен уже в первом тайме победного для "Ливерпуля" поединка Премьер-Лиги против "Астон Виллы" накануне.



После победы со счетом 1:2 Клопп выразил сожаление, что не дал передышку Фабиньо на "Вилла Парк".



"Насколько серьезна его травма? Я не знаю. Он что-то почувствовал в мышце, но не слишком сильно. Это другая часть бедра, задняя поверхность. Он настроен довольно позитивно, но я не уверен, если честно. Время покажет".



"Я не могу сказать, когда он будет готов. Ни у кого нет ответа. Он сам думает, что все будет хорошо, и это позволяет мне чувствовать себя лучше, нежели когда я его менял".



"Если вы спросите меня сейчас, то я бы лучше оставил его вне стартового состава, но я не могу повернуть время вспять. Он чувствовал себя совершенно нормально до матча", — цитирует Клоппа Evening Standard.