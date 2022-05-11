Клопп не знает, поправится ли Фабиньо к финалу Кубка Англии

Фабиньо и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не знает, будет ли полузащитник Фабиньо готов к финалу Кубка Англии против "Челси" в субботу.

Участие Фабиньо в предстоящем матче на "Уэмбли" находится под большим вопросом после того, как 28-летний бразилец был вынужденно заменен уже в первом тайме победного для "Ливерпуля" поединка Премьер-Лиги против "Астон Виллы" накануне.

После победы со счетом 1:2 Клопп выразил сожаление, что не дал передышку Фабиньо на "Вилла Парк".

"Насколько серьезна его травма? Я не знаю. Он что-то почувствовал в мышце, но не слишком сильно. Это другая часть бедра, задняя поверхность. Он настроен довольно позитивно, но я не уверен, если честно. Время покажет".

"Я не могу сказать, когда он будет готов. Ни у кого нет ответа. Он сам думает, что все будет хорошо, и это позволяет мне чувствовать себя лучше, нежели когда я его менял".

"Если вы спросите меня сейчас, то я бы лучше оставил его вне стартового состава, но я не могу повернуть время вспять. Он чувствовал себя совершенно нормально до матча", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Ливерпуль, травмы, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2022 11:00

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  1. lfcynwa 11.05.2022 12:05 # lfcynwa
    загнал топаря, гнида ((((((

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  2. true-manc 11.05.2022 12:02 # true-manc
    тупица клоп, как обычно, загонял своих бегунков. необучаемый физрук

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