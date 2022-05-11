Гвардиола ответил Эвра
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на критику бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра по поводу отсутствия характера у "горожан".
На днях Эвра заявил, что Гвардиола не хочет обладать лидерами в раздевалке "Сити", обвинив "горожан" в слабости духа.
Хосеп так совершенно не считает и догадывается, что Патрис просто пытается обратить на себя внимание своего бывшего клуба "Юнайтед".
"Это я не хочу игроков с характером? Ну, я не согласен, Патрис. Мне нужны сильные личности и хорошие игроки, чтобы играть в футбол на поле".
"В моем прошлом — в "Барселоне", "Баварии" и здесь — я тренировал невероятных, славных игроков. Я бы мог составить список, исходя из их личных качеств и характера".
"Большинство из них выигрывали Чемпионаты Мира, Евро, Лиги Чемпионов и титулы".
"Возможно, Эвра требовалось громкое высказывание, чтобы вернуться в "Манчестер Юнайтед" и получить работу там. Возможно, сейчас хорошая возможность для этого".
"Ладно, Патрис, если бы мы оказались вместе, я бы показал тебе характер, который есть у моих игроков прямо сейчас", — цитирует Гвардиолу The Independent.
11.05.2022 19:00
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Ладно, Патрис, если бы мы оказались вместе, я бы показал тебе характер
Источник: http://fapl.ru/posts/93108/
Так же как и фигу показывал ухахахахахахахаххахааххахаа своё очко дырявое
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Эвра прав 100%
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КОРОЛЬ!!!
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