Гвардиола ответил Эвра

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на критику бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра по поводу отсутствия характера у "горожан".

На днях Эвра заявил, что Гвардиола не хочет обладать лидерами в раздевалке "Сити", обвинив "горожан" в слабости духа.



Хосеп так совершенно не считает и догадывается, что Патрис просто пытается обратить на себя внимание своего бывшего клуба "Юнайтед".



"Это я не хочу игроков с характером? Ну, я не согласен, Патрис. Мне нужны сильные личности и хорошие игроки, чтобы играть в футбол на поле".



"В моем прошлом — в "Барселоне", "Баварии" и здесь — я тренировал невероятных, славных игроков. Я бы мог составить список, исходя из их личных качеств и характера".



"Большинство из них выигрывали Чемпионаты Мира, Евро, Лиги Чемпионов и титулы".



"Возможно, Эвра требовалось громкое высказывание, чтобы вернуться в "Манчестер Юнайтед" и получить работу там. Возможно, сейчас хорошая возможность для этого".



"Ладно, Патрис, если бы мы оказались вместе, я бы показал тебе характер, который есть у моих игроков прямо сейчас", — цитирует Гвардиолу The Independent.