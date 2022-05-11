Гвардиола ответил Эвра

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на критику бывшего защитника "Манчестер Юнайтед" Патриса Эвра по поводу отсутствия характера у "горожан".

На днях Эвра заявил, что Гвардиола не хочет обладать лидерами в раздевалке "Сити", обвинив "горожан" в слабости духа.

Хосеп так совершенно не считает и догадывается, что Патрис просто пытается обратить на себя внимание своего бывшего клуба "Юнайтед".

"Это я не хочу игроков с характером? Ну, я не согласен, Патрис. Мне нужны сильные личности и хорошие игроки, чтобы играть в футбол на поле".

"В моем прошлом — в "Барселоне", "Баварии" и здесь — я тренировал невероятных, славных игроков. Я бы мог составить список, исходя из их личных качеств и характера".

"Большинство из них выигрывали Чемпионаты Мира, Евро, Лиги Чемпионов и титулы".

"Возможно, Эвра требовалось громкое высказывание, чтобы вернуться в "Манчестер Юнайтед" и получить работу там. Возможно, сейчас хорошая возможность для этого".

"Ладно, Патрис, если бы мы оказались вместе, я бы показал тебе характер, который есть у моих игроков прямо сейчас", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 11.05.2022 19:00

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  1. felix-the-cat 11.05.2022 19:05 # felix-the-cat
    Ладно, Патрис, если бы мы оказались вместе, я бы показал тебе характер

    Источник: http://fapl.ru/posts/93108/


    Так же как и фигу показывал ухахахахахахахаххахааххахаа своё очко дырявое

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  2. b84 11.05.2022 19:02 # b84
    Эвра прав 100%

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  3. true-manc 11.05.2022 19:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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