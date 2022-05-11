"Вест Хэм" предложил Райсу новый контракт на восемь лет

"Вест Хэм" предложил своему полузащитнику Деклану Райсу новый контракт сразу на восемь лет с зарплатой в 200,000 фунтов в неделю.

Ранее в этом сезоне 23-летний Райс отклонил уже несколько предложений "молотобойцев" о продлении сотрудничества, дав понять, что метит в большой клуб, который выступает в Лиге Чемпионов и сражается за трофеи.



В этом сезоне "Вест Хэму" уже не попасть в топ-4 Премьер-Лиги, а в Лиге Европы "молотобойцы" остановились в шаге от финала. Однако лондонский клуб не теряет надежд договориться с Декланом.



Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, на сей раз "Вест Хэм" предложил Райсу новый контракт аж до 2030 года с рекордной для своего клуба зарплатой.



Несмотря на то, что Деклан не спешит соглашаться на эти условия, зная, что в другом клубе смог бы зарабатывать 300-400 тыс. фунтов в неделю, "молотобойцы" с вероятностью в "99 процентов" заблокируют продажу игрока сборной Англии грядущим летом.



"Вест Хэм" чувствует себя комфортно в сложившейся ситуации, потому что действующий контракт Райса истекает только через два года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.