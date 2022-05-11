Светская хроника за среду
Садио Мане предпочитает "Барселону". "Манчестер Сити" установил цену за Габриэля Жезуса. Серж Гнабри может вернуться в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Несмотря на интерес "Баварии", сам нападающий "Ливерпуля" Садио Мане предпочитает перейти в "Барселону". (Mundo Deportivo)
"Барселона" готова предложить защитнику "Челси" Сесару Аспиликуэте контракт с зарплатой в 11 миллионов фунтов в год. (Goal)
Еще одной целью "Барселоны" является защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон. (Daily Mirror)
Вингер "Лидса" Рафинья пообещал перейти в "Барселону", если "белые" вылетят из Премьер-Лиги. (Todo Fichajes)
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" хотят вингера "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку. (Sky Sports Germany)
Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что отклонил предложение в 120 млн. фунтов по полузащитнику Сергею Милинкович-Савичу, которого сватают в "Юнайтед" и ПСЖ. (Rai Sport)
"Юнайтед" готов выложить 38 млн. фунтов за 20-летнего защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу. (A Bola)
"Манчестер Сити" готов продать нападающего Габриэля Жезуса за 42 млн. фунтов. (Fichajes)
"Арсенал" добавил в шорт-лист своих целей на лето вингера "Баварии" Сержа Гнабри. (Ekrem Konour)
"Севилья" готова приобрести вингера "Арсенала" Николя Пепе за 25 млн. фунтов. (Super Desporte)
"Милан" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Вильяму Салиба. (Daily Mirror)
Попадание в Лигу Чемпионов может стать ключом к переходу полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса в "Арсенал". (Evening Standard)
"Лестер" готов продать Тилеманса, чей контракт истекает в 2023 году, за 40 млн. фунтов. (90min)
"Ньюкасл" установил контакт с плеймейкером Филиппе Коутиньо, надеясь увести бразильца из под носа у "Астон Виллы". (Goal)
Другое
Ассистент главного тренера "Аякса" Митчелл Ван дер Гааг близок к переходу в "Юнайтед". (Fabrizio Romano)
"Эвертон" близок к обретению нового титульного спонсора взамен Cazoo. (Liverpool Echo)
Electronic Arts прекращает сотрудничество с ФИФА, и со следующего года популярный футбольный симулятор будет называться EA Sports FC. (Evening Standard)
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прогорел на инвестициях в стартап, который производил "здоровую воду". (The Sun)
11.05.2022 14:00
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Fifa и так говной была уже лет 5, не потеря
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