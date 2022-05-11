Светская хроника за среду

Садио Мане предпочитает "Барселону". "Манчестер Сити" установил цену за Габриэля Жезуса. Серж Гнабри может вернуться в "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Несмотря на интерес "Баварии", сам нападающий "Ливерпуля" Садио Мане предпочитает перейти в "Барселону". (Mundo Deportivo)



"Барселона" готова предложить защитнику "Челси" Сесару Аспиликуэте контракт с зарплатой в 11 миллионов фунтов в год. (Goal)



Еще одной целью "Барселоны" является защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон. (Daily Mirror)



Вингер "Лидса" Рафинья пообещал перейти в "Барселону", если "белые" вылетят из Премьер-Лиги. (Todo Fichajes)



"Челси" и "Манчестер Юнайтед" хотят вингера "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку. (Sky Sports Germany)



Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что отклонил предложение в 120 млн. фунтов по полузащитнику Сергею Милинкович-Савичу, которого сватают в "Юнайтед" и ПСЖ. (Rai Sport)



"Юнайтед" готов выложить 38 млн. фунтов за 20-летнего защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу. (A Bola)



"Манчестер Сити" готов продать нападающего Габриэля Жезуса за 42 млн. фунтов. (Fichajes)



"Арсенал" добавил в шорт-лист своих целей на лето вингера "Баварии" Сержа Гнабри. (Ekrem Konour)



"Севилья" готова приобрести вингера "Арсенала" Николя Пепе за 25 млн. фунтов. (Super Desporte)



"Милан" проявляет интерес к защитнику "Арсенала" Вильяму Салиба. (Daily Mirror)



Попадание в Лигу Чемпионов может стать ключом к переходу полузащитника "Лестера" Юри Тилеманса в "Арсенал". (Evening Standard)



"Лестер" готов продать Тилеманса, чей контракт истекает в 2023 году, за 40 млн. фунтов. (90min)



"Ньюкасл" установил контакт с плеймейкером Филиппе Коутиньо, надеясь увести бразильца из под носа у "Астон Виллы". (Goal)



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Ассистент главного тренера "Аякса" Митчелл Ван дер Гааг близок к переходу в "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Эвертон" близок к обретению нового титульного спонсора взамен Cazoo. (Liverpool Echo)



Electronic Arts прекращает сотрудничество с ФИФА, и со следующего года популярный футбольный симулятор будет называться EA Sports FC. (Evening Standard)



Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард прогорел на инвестициях в стартап, который производил "здоровую воду". (The Sun)