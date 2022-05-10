Рафинья. Злой уличный футболист

Если бы не стремительный бразильский вингер и мастер 11-метровых ударов Рафинья, "Лидс" бы уже, наверняка, присоединился к "Норвичу" и "Уотфорду" в компании клубов, готовящихся к возвращению в Чемпионшип. "Павлины" проводят очень сложный сезон, но отменная форма Рафиньи позволяет им сохранять шансы на выживание в Премьер-Лиге.

"Футбол спас меня", — откровенно признает Рафинья в интервью Sky Sports. "Он не просто позволил мне изменить свою жизнь, но и сделал меня примером для детей и взрослых, у которых непростая жизнь, из тех же мест, где я рос. Если вы выбираете неправильный путь, легкий путь, это часто может привести к трагедии в долгосрочной перспективе".



Звездный игрок "Лидса" вполне мог пойти по кривой дорожке и не стать любимцем "Элланд Роуд", способным творить чудеса на правом фланге. Было больше шансов, что бразилец в подростковом возрасте будет вовлечен в торговлю наркотиками на улицах родного Порту-Алегри, чем станет одним из самых заметных игроков в Премьер-Лиге и сборной Бразилии.



"Я не уверен, что смогу правильно это объяснить. Это то, что вы просто должны испытать — вот на что похожа жизнь в фавелах. Нет сомнений, что реальность сильно отличается от жизни в Великобритании и Европе, в фавелах вы чувствуете себя оторванным даже от остальной части страны".



"Часто в жизни самый простой способ заработать деньги — это неправильный путь. Это просто часть жизни, там очень много соблазнов легкой наживы, и очень сложно избежать ее, сфокусироваться на стремлении к честной и трудолюбивой жизни. Там сложно достичь чего-либо, не прибегая к незаконным вещам вроде торговли наркотиками".



В детстве шансы на футбольную карьеру Рафиньи были не в его пользу. Иногда он был настолько голоден, что просил еды у незнакомцев, если дома нечего было есть. Когда он играл в футбол на местном уровне, часто сталкивался с угрозами от вооруженных людей — обычное дело для фавел в Бразилии.



Все это могло погубить парня или направить его по кривой дорожке, но если что-то что можно извлечь из такого сурового детства, так это то, что футбол стал для Рафиньи путеводной звездой и сформировал его мировоззрение. Сейчас он помогает таким же детям, каким был сам, через благотворительный фонд, который открыл перед переходом в "Лидс".



"Я хочу помочь этим детям, которые в этом нуждаются. Некоторые из моих друзей детства уже мертвы, другие ввязались в торговлю наркотиками. Им уже не поможешь, но все это остается внутри меня, как и понимание того, что все можно было изменить в правильное время. Я хочу изменить фокус этих детей, дать им ориентир на лучшее будущее. Поскольку я уже не могу помочь моим друзьям детства, но могу изменить приоритеты следующего поколения детей".



Рафинья бы никогда не покинул свой родной город, не будь у него собственного лазерного фокуса, который теперь хорошо помогает ему на футбольном поле. Многие талантливые атакующие игроки не любят прессинговать, идти в подкаты, помогать обороне и играть жестко. Только не Рафинья! В этом сезоне ни один нападающий или вингер не выцарапал больше мячей в средней трети поля, чем бразилец, которого товарищ по команде Адам Форшоу недавно назвал "злым уличным футболистом".



Это описание кажется особенно точным, хотя Рафинья скромно отмечает, что он "такой же, как и все". "Я вижу себя таким же, как и любой другой профессионал, который хочет побеждать. Если я этого не делаю, я расстраиваюсь, потому что я не реализую тот потенциал, который, как я знаю, у меня есть", — говорит он. Неудивительно, что именно слава Премьер-Лиги как самой напряженной и богатой единоборствами лиги привлекла внимание Рафиньи, всегда мечтавшего играть в Англии.



Его быстрая адаптация к Премьер-Лиге удивила многих, и он во многом тут обязан Марсело Бьелсе, который увидел, как выжать из бразильца максимум, но прекрасная форма Рафиньи сохранилась и после того, как аргентинского тренера в феврале сменил американец Джесси Марш.



Пятиматчевая беспроигрышная серия "павлинов", последовавшая за тем, как они взяли всего одно очко в восьми играх, дала им шанс сохранить прописку в Премьер-Лиге, но вся борьба еще впереди, так как "Бернли" и "Эвертон" не собираются сдаваться. В любом случае очевидно, что, как бы ни завершил "Лидс" этот сезон, Рафинья не будет играть на "Элланд Роуд" в следующем, так как интерес к нему со стороны клубов из Лиги Чемпионов велик. Еще осенью говорили о том, что бразильца хочет подписать "Бавария", затем свой интерес к нему обозначил "Ливерпуль", но нет сомнений, что такой игрок может заинтересовать также "Реал", "Барселону" и "Манчестер Сити".



Тем не менее, сейчас Рафинья сосредоточен на задачах, которые стоят перед "Лидсом". Нового босса "павлинов" Марша время от времени критикуют, как за пределами клуба, так и внутри фанатской базы, часто — из-за его не самой футбольной национальности. Американец испытал на себе суровый прием в английском футболе, но собственная оценка Рафиньи своего нового менеджера рисует картину, более соответствующую реальности.



"Он пришел в клуб в трудное время, мы все еще в тяжелом положении, но он вернул нам веру. Еще до того, как он приехал, он знал игроков, знал, что мы можем предложить как личности и профессионалы, и знал, что мы можем достичь как команда. В этом сезоне нам не везло, но я думаю, мы не вылетим".



Но что же дальше, после завершения сезона? Агентом Рафиньи является бывший полузащитник "Барселоны" Деку, и в связи с этим пресса отдает предпочтение именно каталонцам, определяя клуб, в котором продолжит свою карьеру бразилец. Такой игрок, как Рафинья, действительно нужен размякшей "Барсе", но готов ли он сам покинуть Премьер-Лигу? Тем более, финансовые возможности других клубов, интересующихся бразильцем, сейчас превосходят возможности кризисной "Барселоны".



Кроме сосредоточенности на решении сложных задач "Лидса", Рафинья думает и о предстоящем Чемпионате Мира в Катаре. Там у него основная цель — подарить улыбки мальчишкам из родного Порту-Алегри и сделать хоть на время этот город действительно радостным и счастливым. "Моя мечта — сыграть на Чемпионате Мира в составе сборной Бразилии. И выиграть его".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru