Клопп не согласиля с Гвардиолой насчет того, что "каждый поддерживает "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не согласился со своим коллегой Хосепом Гвардиолой, который заявил, что никто в стране не хочет чемпионства "Манчестер Сити".

После победы 5:0 над "Ньюкаслом" накануне Гвардиола выразил мнение, что каждый поддерживает "Ливерпуль" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



Клоппу так совершенно не кажется, однако Юрген может понять, почему Гвардиола позволил себе такое высказывание.



"Я без понятия, поддерживает ли нас страна. У меня нет такого ощущения, когда мы играем на выезде. Вообще-то, я чувствую обратное во время выездов".



"Я живу в Ливерпуле. Несомненно, здесь многие люди хотят, чтобы мы выиграли лигу. Но даже здесь их, наверное, только 50%".



"Будучи тренерами, мы произносим свои слова под влиянием игры. Я сам был в этой ситуации, когда мы играли с "Тоттенхэмом".



"Я кое-что сказал. Сказал бы я это снова? Нет. Я сказал, что с такой игрой "Тоттенхэм" только пятый. В тот момент мне было нормально сказать такое, но это, наверное, неправильно".



"Я не знаю, что чувствует Пеп. Достаточно сложно смириться с вылетом из Лиги Чемпионов, да еще и "Ливерпуль" вышел в финал. Ты говоришь, что говоришь", — цитирует Клоппа BBC.