Гвардиола пригрозил уйти, если боссы "Сити" его обманут

Хосеп Гвардиола Тренер Хосеп Гвардиола заявил, что покинул бы "Манчестер Сити", если бы узнал о каких-либо махинациях своего клуба.

В 2020 году УЕФА на два года отлучил "Сити" от Лиги Чемпионов, однако затем "горожане" были оправданы Спортивным арбитражным судом.

По словам Гвардиолы, он полностью верит своим боссам, когда те настаивают на невиновности "Ситии", но если однажды его обманут, Хосеп немедленно уйдет.

"Почему я всегда защищаю наш клуб и наших людей? Потому что я работаю на них. Когда нас обвиняют в чем-то, я спрашиваю их: "Расскажите мне о том-то". Они объясняют, и я верю им. Я сказал им: "Если вы мне солжете, на следующий день я уйду. Я уйду и перестану с вами дружить. Я верю в вас на 100% с первого дня, и именно поэтому я защищаю клуб".

"Люди говорят, что наш спонсор переплачивает, хотя другие клубы получают деньги из США, и это считается корректным, даже когда речь о суммах больше. Нам приходится иметь с этим дело, нам приходится сражаться с этим. Как и всегда, я всячески поддерживаю организацию, на которую работаю", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2022 17:00

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  1. electric 08.05.2022 17:30 # electric
    БАРОН!!!

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  2. gerrard08 08.05.2022 17:10 # gerrard08
    Какой же он конченый лицемер, то есть он такой «ок да фирмы без своего офиса и штата дают рекордные спонсорские контракты, норм збс. Но если вас выведут на чистую воду и засудят я первый кто вас предам и съебу!»

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  3. vals1702 08.05.2022 17:08 # vals1702
    фирмы однодневки платят миллионы сити - все по чесному) . Шарлатан и лгун

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  4. true-manc 08.05.2022 17:08 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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