Гвардиола пригрозил уйти, если боссы "Сити" его обманут

Тренер Хосеп Гвардиола заявил, что покинул бы "Манчестер Сити", если бы узнал о каких-либо махинациях своего клуба.

В 2020 году УЕФА на два года отлучил "Сити" от Лиги Чемпионов, однако затем "горожане" были оправданы Спортивным арбитражным судом.



По словам Гвардиолы, он полностью верит своим боссам, когда те настаивают на невиновности "Ситии", но если однажды его обманут, Хосеп немедленно уйдет.



"Почему я всегда защищаю наш клуб и наших людей? Потому что я работаю на них. Когда нас обвиняют в чем-то, я спрашиваю их: "Расскажите мне о том-то". Они объясняют, и я верю им. Я сказал им: "Если вы мне солжете, на следующий день я уйду. Я уйду и перестану с вами дружить. Я верю в вас на 100% с первого дня, и именно поэтому я защищаю клуб".



"Люди говорят, что наш спонсор переплачивает, хотя другие клубы получают деньги из США, и это считается корректным, даже когда речь о суммах больше. Нам приходится иметь с этим дело, нам приходится сражаться с этим. Как и всегда, я всячески поддерживаю организацию, на которую работаю", — цитирует Гвардиолу The Guardian.