Клопп: "Мы продолжим сражаться за титул"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп пообещал, что его команда не опустит руки после потери двух очков в матче против "Тоттенхэма".

Сыграв с "Тоттенхэмом" только вничью (1:1), "Ливерпуль" всего лишь сравнялся по очкам с "Манчестер Сити", который теперь имеет матч в запасе.

Таким образом, шансы "горожан" на завоевание титула Премьер-Лиги значительно возросли, однако Клопп не впадает в уныние.

"Это важное очко, потому что теперь у нас на одно очко больше, чем до матча. Вот так. Однако все мы знаем ситуацию".

"Сейчас мы на вершине таблицы. Для меня идеальной ситуацией было бы, если бы все так и осталось, а "Сити" и мы проиграли бы свои оставшиеся матчи в Премьер-Лиге. Это было бы замечательно. Однако все мы знаем, что этого не будет".

Парни расстроены больше, чем я. Возможно, это из-за моего возраста и из-за того, что я повидал почти все в своей жизни. Но мы продолжим сражаться", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2022 06:00

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  1. weorlfc 08.05.2022 07:33 # weorlfc
    Пусть глаза не мылит сегодня МС чемпик оформит, нужно сосредоточится на 2ух финалах.

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