"Ливерпуль" потерял два очка против "Тоттенхэма"

"Ливерпуль" потерял ценные два очка в Премьер-Лиге, сыграв дома против "Тоттенхэма" только вничью.

Относительно выезда к "Вильярреалу" во вторник в стартовый состав "красных" вернулись Джордан Хендерсон и Луис Диас, заменив Наби Кейта и Диогу Жоту.



У "шпор" лишь Деян Кулусевски поменял Лукаса Моуру.



"Ливерпуль" с самого начала принялся диктовать игру. "Тоттенхэм" оборонялся большим числом, но при этом всегда был готов убежать в контратаку.



Несмотря на оказываемое давление, долгое время хозяева не имели явных голевых моментов — лишь на 30-й минуте Виргил Ван Дейк, замыкая подачу углового, пробил головой в перекладину.



На 42-й минуте уже голкипер Уго Льорис выручил гостей после удара Диаса. В ответ на это Пьер-Эмиль Хейбьерг выстрелил с дистанции — штанга!



Во втором тайме атаки "красных" как-то притупились, а вот "шпоры" по-прежнему были заряжены как пружина — и на 56-й минуте пружина выстрелила. Харри Кейн с подступов к штрафной сделал передачу на левый край площадки Райану Сессеньону, а тот вложил мяч в ногу Сона Хен Мина — 0:1.



Гол придал "Тоттенхэму" уверенности — и хотя "Ливерпуль" пошел большими силами вперед, гости играли довольно смело и дерзко.



"Шпоры" оказались под серьезным натиском и на 74-й минуте дрогнули. Диас сместился вдоль границы штрафной, а затем пробил с рикошетом от Родриго Бентанкура — 1:1.



Наиграть еще на один гол хозяева не смогли. Гости достойно оборонялись, а Льорису почти не требовалось вступать в игру.



Несмотря на значительное игровое преимущество, с созданием по-настоящему опасных моментов у "Ливерпуля" возникли проблемы. Не без помощи везения "красные" сравняли счет, но и только.



"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче