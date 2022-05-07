"Ливерпуль" потерял два очка против "Тоттенхэма"
"Ливерпуль" потерял ценные два очка в Премьер-Лиге, сыграв дома против "Тоттенхэма" только вничью.
Относительно выезда к "Вильярреалу" во вторник в стартовый состав "красных" вернулись Джордан Хендерсон и Луис Диас, заменив Наби Кейта и Диогу Жоту.
У "шпор" лишь Деян Кулусевски поменял Лукаса Моуру.
"Ливерпуль" с самого начала принялся диктовать игру. "Тоттенхэм" оборонялся большим числом, но при этом всегда был готов убежать в контратаку.
Несмотря на оказываемое давление, долгое время хозяева не имели явных голевых моментов — лишь на 30-й минуте Виргил Ван Дейк, замыкая подачу углового, пробил головой в перекладину.
На 42-й минуте уже голкипер Уго Льорис выручил гостей после удара Диаса. В ответ на это Пьер-Эмиль Хейбьерг выстрелил с дистанции — штанга!
Во втором тайме атаки "красных" как-то притупились, а вот "шпоры" по-прежнему были заряжены как пружина — и на 56-й минуте пружина выстрелила. Харри Кейн с подступов к штрафной сделал передачу на левый край площадки Райану Сессеньону, а тот вложил мяч в ногу Сона Хен Мина — 0:1.
Гол придал "Тоттенхэму" уверенности — и хотя "Ливерпуль" пошел большими силами вперед, гости играли довольно смело и дерзко.
"Шпоры" оказались под серьезным натиском и на 74-й минуте дрогнули. Диас сместился вдоль границы штрафной, а затем пробил с рикошетом от Родриго Бентанкура — 1:1.
Наиграть еще на один гол хозяева не смогли. Гости достойно оборонялись, а Льорису почти не требовалось вступать в игру.
Несмотря на значительное игровое преимущество, с созданием по-настоящему опасных моментов у "Ливерпуля" возникли проблемы. Не без помощи везения "красные" сравняли счет, но и только.
"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
07.05.2022 23:40
Просмотров: 1864
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
интересно, а джи раздинет свою булку перед очкастым чмом, или все-таки по спортивному принципу боданеться? хммм
(ответить)
клопп в очередной раз тактически разъе6ан
все что клопп может предложить это просто бегать бегать бегать, под это весь состав куплен. Посмотрите на эту тактику и этих игроков просто бей беги навешивай.
ору
луиш диас кстати сейчас самый клопповский игрок...даже клопповее чем манэ. хороший трансфер для очкарика
(ответить)
0
0 АПЛ
0
ахахахахахахахаха
(ответить)
ооо ваше красаучики
(ответить)
учитесь у тухеляна, как е6сти шпор
шпоры 0-3 челси 1 круг
челси 2-0 шпоры 2 круг
челси 2-0 шпоры кубок англии.
камон красиво
(ответить)
КП-Сити 0:0
Сити - Тоттенхэм 2:3
И чего тут закукарекали какие-то труманки и прочие хейтерки из помойки?
(ответить)
ща еще их же легенда им в рот насует перед финалом кубка англии)
верим в ДЖИ)
(ответить)
COME ON YOU SPURS!
COME ON KRASIVO!
Че с лицом колбаса ебучая, ааа?!!!! Соссссать нахуй
(ответить)
если арс и попадет в лч - это дикая случайность имени нуну эспириту санту
конте ливнет из ттх, если не будет лч(
мю поспешил назначать лысого шарлатана)
(ответить)
вы ток гляньте как эстонскую заглотульку после двух финалов порвало ухахаахах
(ответить)
колбасники:
> Сити развалится в феврале!11
> Сити проиграет нам, и мы выйдем на первое место!!1
> Сити развалится после вылета из ЛЧ!11
> АПЛ наш!!111111
ахахахвхахахаххахвахахахахахахаххаха
(ответить)
Сами виноваты, в ходе пропущенного обосрались просто все, никто никого не держал, про защитную линию забыли, как и про свои позиции. И так тяжело против такого автобуса играть, так еще и сами усложнили себе задачу. В таких матчах главное не пропустить. Странно, что ориги не вышел, пригодилось бы его чутье.
Вообщем-то все неплохо с точки зрения статистики и контроля, но нужны были только 3 очка, а их нет.
Клопп топ
(ответить)
Парик - молодец. Обоссал фанов петунхема и за одно Ливерпуля.
Всем Елу чмошники: https://www.youtube.com/watch?v=8B2HZwmzfXM&;list=LL&index=14
(ответить)
не думал, что место безвиза так любо для здешних даунов. азербот, эстонка, пидарастерка так и рвутся на дно)
(ответить)
вуахаха эти челы не могут обыграть у себя на помойке тоттэнхэм
они тут расказывают как пидрид будут е6ать ахахахаха ну что за тупоголовые вы6лядосы))))))
(ответить)
Как сыграл МС с Петушней)?
(ответить)
По делу счет. Салах со своей статой достал. Мог бы пару голевых отдать, нет - лупит и лупит впрок. У Арнольда прицел сбит конкретно.
(ответить)
скузнявые маняфантазии:
> Сити морально развалится после вылета из ЛЧ и колбаса сделает квадрупл
реальность:
> лгбтпуль тут же раздвигает булки перед петунхэмом и делает красивое отсосайло в самом важном турнире
как жее ору от тупости лузерпуков)))
(ответить)
Тяжкий график, выезд к Вильяреалу, всё же физика сказалась.
Ничего страшного, шпор можно поздравить, ЛЕ заслужили.
(ответить)
Будто бы колбаса в этом матче чемпик прое6ала, а не в матчах с любимыми ничейками где вели в два мяча и пососали аля с Брентфордом, Брайтоном, Педикси, да даже тем же Ттх. Нужно быть полной пидорастеркой, чтобы не понимать, что при таком количестве ничеек чемпионами не становятся. Пидрид е6нут и збс.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий