"Ливерпуль" потерял два очка против "Тоттенхэма"

Сон Хен Мин "Ливерпуль" потерял ценные два очка в Премьер-Лиге, сыграв дома против "Тоттенхэма" только вничью.

Относительно выезда к "Вильярреалу" во вторник в стартовый состав "красных" вернулись Джордан Хендерсон и Луис Диас, заменив Наби Кейта и Диогу Жоту.

У "шпор" лишь Деян Кулусевски поменял Лукаса Моуру.

"Ливерпуль" с самого начала принялся диктовать игру. "Тоттенхэм" оборонялся большим числом, но при этом всегда был готов убежать в контратаку.

Несмотря на оказываемое давление, долгое время хозяева не имели явных голевых моментов — лишь на 30-й минуте Виргил Ван Дейк, замыкая подачу углового, пробил головой в перекладину.

На 42-й минуте уже голкипер Уго Льорис выручил гостей после удара Диаса. В ответ на это Пьер-Эмиль Хейбьерг выстрелил с дистанции — штанга!

Во втором тайме атаки "красных" как-то притупились, а вот "шпоры" по-прежнему были заряжены как пружина — и на 56-й минуте пружина выстрелила. Харри Кейн с подступов к штрафной сделал передачу на левый край площадки Райану Сессеньону, а тот вложил мяч в ногу Сона Хен Мина — 0:1.

Гол придал "Тоттенхэму" уверенности — и хотя "Ливерпуль" пошел большими силами вперед, гости играли довольно смело и дерзко.

"Шпоры" оказались под серьезным натиском и на 74-й минуте дрогнули. Диас сместился вдоль границы штрафной, а затем пробил с рикошетом от Родриго Бентанкура — 1:1.

Наиграть еще на один гол хозяева не смогли. Гости достойно оборонялись, а Льорису почти не требовалось вступать в игру.

Несмотря на значительное игровое преимущество, с созданием по-настоящему опасных моментов у "Ливерпуля" возникли проблемы. Не без помощи везения "красные" сравняли счет, но и только.

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 07.05.2022 23:40

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 08.05.2022 00:13 # thegodfather
    интересно, а джи раздинет свою булку перед очкастым чмом, или все-таки по спортивному принципу боданеться? хммм

    (ответить)

  2. thegodfather 08.05.2022 00:11 # thegodfather
    клопп в очередной раз тактически разъе6ан

    все что клопп может предложить это просто бегать бегать бегать, под это весь состав куплен. Посмотрите на эту тактику и этих игроков просто бей беги навешивай.
    ору

    луиш диас кстати сейчас самый клопповский игрок...даже клопповее чем манэ. хороший трансфер для очкарика

    (ответить)

  3. true-manc 08.05.2022 00:10 # true-manc
    0
    0 АПЛ
    0

    ахахахахахахахаха

    (ответить)

  4. sj606 08.05.2022 00:06 # sj606
    ооо ваше красаучики

    (ответить)

  5. thegodfather 08.05.2022 00:05 # thegodfather
    учитесь у тухеляна, как е6сти шпор
    шпоры 0-3 челси 1 круг

    челси 2-0 шпоры 2 круг

    челси 2-0 шпоры кубок англии.

    камон красиво

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  6. sausage 08.05.2022 00:04 # sausage
    КП-Сити 0:0
    Сити - Тоттенхэм 2:3
    И чего тут закукарекали какие-то труманки и прочие хейтерки из помойки?

    (ответить)

  7. thegodfather 08.05.2022 00:03 # thegodfather
    ща еще их же легенда им в рот насует перед финалом кубка англии)
    верим в ДЖИ)

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  8. vagifspurs 08.05.2022 00:01 # vagifspurs
    COME ON YOU SPURS!
    COME ON KRASIVO!

    Че с лицом колбаса ебучая, ааа?!!!! Соссссать нахуй

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  9. thegodfather 08.05.2022 00:01 # thegodfather
    если арс и попадет в лч - это дикая случайность имени нуну эспириту санту

    конте ливнет из ттх, если не будет лч(
    мю поспешил назначать лысого шарлатана)

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  10. felix-the-cat 08.05.2022 00:00 # felix-the-cat
    вы ток гляньте как эстонскую заглотульку после двух финалов порвало ухахаахах

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  11. true-manc 07.05.2022 23:59 # true-manc
    колбасники:
    > Сити развалится в феврале!11
    > Сити проиграет нам, и мы выйдем на первое место!!1
    > Сити развалится после вылета из ЛЧ!11
    > АПЛ наш!!111111

    ахахахвхахахаххахвахахахахахахаххаха

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  12. liverfun 07.05.2022 23:58 # liverfun
    Сами виноваты, в ходе пропущенного обосрались просто все, никто никого не держал, про защитную линию забыли, как и про свои позиции. И так тяжело против такого автобуса играть, так еще и сами усложнили себе задачу. В таких матчах главное не пропустить. Странно, что ориги не вышел, пригодилось бы его чутье.
    Вообщем-то все неплохо с точки зрения статистики и контроля, но нужны были только 3 очка, а их нет.
    Клопп топ

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  13. dexter 07.05.2022 23:58 # dexter
    Парик - молодец. Обоссал фанов петунхема и за одно Ливерпуля.
    Всем Елу чмошники: https://www.youtube.com/watch?v=8B2HZwmzfXM&;list=LL&index=14

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  14. ian 07.05.2022 23:58 # ian
    не думал, что место безвиза так любо для здешних даунов. азербот, эстонка, пидарастерка так и рвутся на дно)

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  15. thegodfather 07.05.2022 23:58 # thegodfather
    вуахаха эти челы не могут обыграть у себя на помойке тоттэнхэм

    они тут расказывают как пидрид будут е6ать ахахахаха ну что за тупоголовые вы6лядосы))))))

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  16. skychnie-oboi 07.05.2022 23:57 # skychnie-oboi
    Как сыграл МС с Петушней)?

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  17. akadam 07.05.2022 23:56 # akadam
    По делу счет. Салах со своей статой достал. Мог бы пару голевых отдать, нет - лупит и лупит впрок. У Арнольда прицел сбит конкретно.

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  18. true-manc 07.05.2022 23:54 # true-manc
    скузнявые маняфантазии:
    > Сити морально развалится после вылета из ЛЧ и колбаса сделает квадрупл

    реальность:
    > лгбтпуль тут же раздвигает булки перед петунхэмом и делает красивое отсосайло в самом важном турнире

    как жее ору от тупости лузерпуков)))

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  19. girasimus 07.05.2022 23:54 # girasimus
    Тяжкий график, выезд к Вильяреалу, всё же физика сказалась.
    Ничего страшного, шпор можно поздравить, ЛЕ заслужили.

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  20. slash-lfc 07.05.2022 23:53 # slash-lfc
    Будто бы колбаса в этом матче чемпик прое6ала, а не в матчах с любимыми ничейками где вели в два мяча и пососали аля с Брентфордом, Брайтоном, Педикси, да даже тем же Ттх. Нужно быть полной пидорастеркой, чтобы не понимать, что при таком количестве ничеек чемпионами не становятся. Пидрид е6нут и збс.

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