Клопп: "Кажется, "Реал" — наша судьба"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команде было предначертано судьбой снова встретиться с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

В финале Лиги Чемпионов в Киеве в 2018 году "Ливерпуль" потерпел болезненное поражение 3:1 от "Реала". И хотя уже на следующий сезон "красные" выиграли турнир, с тех пор Клопп всегда мечтал взять реванш у Королевского клуба в финале, что будет возможно 28 мая в Париже.

"Когда мы проиграли тот финал, моей идеальной ситуацией было снова сыграть с "Реалом". Кажется, Мадрид — это наша судьба".

"Это была странная игра и странный результат для "Сити". "Реал" прошел ПСЖ, "Челси" и "Сити". Выбивая таких парней, ты заслуживаешь попасть в финал".

"Да, это будет замечательно. Мы не были счастливы в тот вечер (в Киеве), но то было довольно давно. Я рад выйти в финал и попробовать снова, но до тех пор предстоит сыграть еще много матчей", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 736

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  1. liverfun 06.05.2022 21:31 # liverfun
    Не зря кариус вернулся

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  2. serg34 06.05.2022 21:26 # serg34
    Сити сосут, и пытаются себя чём-то успокоит, просрали финал за две минуты, неудачники, деньги не решают в футболе

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  3. ganinilyha 06.05.2022 21:21 # ganinilyha
    Клопп: "Кажется, наша судьба - проебать"

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  4. true-manc 06.05.2022 21:15 # true-manc
    судьба лузерпула - нюхать попу КОРОЛЕЙ

    1 Манчестер Сити 34 83
    2 Ливерпуль 34 82

    Источник: http://fapl.ru/Пользователь получил предупреждение

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