Клопп: "Кажется, "Реал" — наша судьба"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команде было предначертано судьбой снова встретиться с "Реалом" в Лиге Чемпионов.

В финале Лиги Чемпионов в Киеве в 2018 году "Ливерпуль" потерпел болезненное поражение 3:1 от "Реала". И хотя уже на следующий сезон "красные" выиграли турнир, с тех пор Клопп всегда мечтал взять реванш у Королевского клуба в финале, что будет возможно 28 мая в Париже.



"Когда мы проиграли тот финал, моей идеальной ситуацией было снова сыграть с "Реалом". Кажется, Мадрид — это наша судьба".



"Это была странная игра и странный результат для "Сити". "Реал" прошел ПСЖ, "Челси" и "Сити". Выбивая таких парней, ты заслуживаешь попасть в финал".



"Да, это будет замечательно. Мы не были счастливы в тот вечер (в Киеве), но то было довольно давно. Я рад выйти в финал и попробовать снова, но до тех пор предстоит сыграть еще много матчей", — цитирует Клоппа Sky Sports.