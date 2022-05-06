Клопп: "Кажется, "Реал" — наша судьба"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команде было предначертано судьбой снова встретиться с "Реалом" в Лиге Чемпионов.
В финале Лиги Чемпионов в Киеве в 2018 году "Ливерпуль" потерпел болезненное поражение 3:1 от "Реала". И хотя уже на следующий сезон "красные" выиграли турнир, с тех пор Клопп всегда мечтал взять реванш у Королевского клуба в финале, что будет возможно 28 мая в Париже.
"Когда мы проиграли тот финал, моей идеальной ситуацией было снова сыграть с "Реалом". Кажется, Мадрид — это наша судьба".
"Это была странная игра и странный результат для "Сити". "Реал" прошел ПСЖ, "Челси" и "Сити". Выбивая таких парней, ты заслуживаешь попасть в финал".
"Да, это будет замечательно. Мы не были счастливы в тот вечер (в Киеве), но то было довольно давно. Я рад выйти в финал и попробовать снова, но до тех пор предстоит сыграть еще много матчей", — цитирует Клоппа Sky Sports.
06.05.2022 21:00
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1 Манчестер Сити 34 83
2 Ливерпуль 34 82
Источник: http://fapl.ru/
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