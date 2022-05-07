Рангник просил МЮ купить Луиса Диаса в январе

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что хотел пригласить нападающего Луиса Диаса на "Олд Траффорд" в январе.

На исходе зимнего трансферного окна Диас был куплен "Ливерпулем" у "Порту" за 38 миллионов фунтов плюс бонусы.



Оказывается, интерес к Луису, который прекрасно вписался в мерсисайдскую команду, существовал и со стороны Рангника, однако руководство "Юнайтед" отвергло советы Ральфа, в 10 первых матчах Премьер-Лиги которого "красные дьяволы" забили только 13 голов.



"Мы надолго лишились трех нападающих. Мы должны были попытаться пригласить нужного игрока в заключительные 48 часов окна, потому что мы знали, что Мейсон (Гринвуд) не будет доступен, а Антони (Мартиаль) уже ушел в аренду. Мы также знали, что Эдинсон (Кавани) пропустит 8-10 недель, но мы так и не сделали этого".



"Было несколько вариантов: Диас, который теперь в "Ливерпуле"; Альварес, который летом перейдет в "Манчестер Сити"; Влахович, который в то время все еще был в "Фиорентине".



"В ответ мне было сказано "нет", вот и все. Я обратился к руководству и сказал им: "Давайте хотя бы обсудим это, проанализируем и посмотрим, сможем ли мы пригласить нужного игрока, в аренду или по постоянному трансферу?"



"В конце концов их ответом было "нет". Возможно, они не хотели заключать никаких сделок зимой. Думаю, мы должны были как минимум обсудить это внутри клуба, потому что это было важно и необходимо. Времени оставалось мало, но 48 часов — это 48 часов. Возможно, стоило хотя бы попытаться. Но мы не стали", — цитирует Рангника Daily Mirror.