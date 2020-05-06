Артета заключил новый трехлетний контракт с "Арсеналом"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заключил со своим клубом новый контракт до 2025 года.

Артета тренирует "Арсенал" с декабря 2019, за это время выиграв с "канонирами" Кубок Англии и Суперкубок Англии.

В этом сезоне у "Арсенала" есть реальные шансы вернуться в Лигу Чемпионов, и новая сделка 40-летнего испанца должна придать "канонирам" импульс на финише.

"Я взволнован, благодарен и очень, очень счастлив сегодня".

"Мы хотим вывести клуб на новый уровень и соперничать с командами топ-уровня. А для этого нам нужно выступать в Лиге Чемпионов. Нам удается развивать команду, улучшать игроков, улучшать все департаменты, делать еще сильнее свою связь с фанатами, улучшать атмосферу на "Эмирейтс", а также приглашать талантов самого, самого высокого уровня и лучших людей, чтобы помочь клубу достичь этого уровня", — сообщил Артета.


Метки Арсенал, Артета, контракты, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 06.05.2022 12:00

Количество просмотров Просмотров: 822

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Последние комментарии:




  1. skydreams 06.05.2022 12:55 # skydreams
    Хорошего вам дня, уважаемые фапловчане!

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  2. true-manc 06.05.2022 12:53 # true-manc
    0
    0 учеников-тренеров
    0

    как же ору со скузнявого лгбт-активиста)))

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  3. true-manc 06.05.2022 12:52 # true-manc
    > Артета
    > Хави
    > Виейра

    все ученики Пепа либо прошедшие через школу Сити, а что по лузерпулу и клопу?) один лишь свини джи с составом под еврокубки нюхает попу Патрика, которому все недоэксперты пророчили вылет с Кристал Пэлас в этом сезоне, а у самого насекомого вообще нет своих учеников тренеров))) последнее - крайне любопытный факт, отражающий реальное положении Пепа и Клопа в истории футбола, кто больше повлиял, на кого по-настоящему ориентируются специалисты и т.д.

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  4. gameboy 06.05.2022 12:50 # gameboy
    Хороший мув, придаст спокойствия тренеру на остаток сезона.

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  5. kipeloff89 06.05.2022 12:47 # kipeloff89
    Уважаемые пенсоколбасы, где победу в финале КА праздновать будем?
    Конкурентов то вообще не осталось

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  6. true-manc 06.05.2022 12:46 # true-manc
    Ученик КОРОЛЯ!!!

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  7. hunter022 06.05.2022 12:42 # hunter022
    Офис генпрокурора Украины сообщил, что неизвестные похитили поставленные Западом для ВСУ машины неотложки.
    Опять Путин виноват?

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  8. lexa-arsenal 06.05.2022 12:24 # lexa-arsenal
    Пенсы добро пожаловать в чемпионшип

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  9. thegodfather 06.05.2022 12:19 # thegodfather
    Артета су4ка пенсов, по-этому норм

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  10. jirrort 06.05.2022 12:19 # jirrort
    Если "Реал Мадрид" выиграет Лигу Чемпионов, "Челси" получит от них &#163;20 млн, как бонус, прописанный в трансфере Эдена Азара.

    [Express]


    ХАЛА МАДРИИИИД ВПЕРЕД ЗА 14 КУБКОМ!!!

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  11. v-0987654321 06.05.2022 12:07 # v-0987654321
    Членси - Гордость пидарастов!


    (с)Элтон Джон

    (ответить)

  12. narcot 06.05.2022 12:05 # narcot
    какие же рабсеяне тупые ухихи


    «Патриоты» порвались от бургера «Homestyle Bandera Beef» из норвежского «Макдоналдса»

    К тому самому Степану Бандере название не имеет никакого отношения. Бургер создавался с отсылкой к мексиканской кухне, а по-испански «bandera» переводится как «флаг». В мексиканской кухне это слово много где используется, например существует соус «salsa bandera» и фасоль «frijoles bandera».

    (ответить)

  13. narcot 06.05.2022 12:05 # narcot
    опять американцы по лбу вате постучали, а те и рады ухехе



    Американские СМИ: Украина ударила по крейсеру «Москва» после получения разведданных от США

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  14. jirrort 06.05.2022 12:04 # jirrort
    "Те кто не признает величия Челси,те просто завидуют Челси".

    (с) Игорь Корнелюк

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  15. gunars 06.05.2022 12:04 # gunars
    Лучший!!!

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  16. wengerrrro 06.05.2022 12:03 # wengerrrro
    Чет рановато. сезон не окончен даже. опять неустойку платить будут

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