Артета заключил новый трехлетний контракт с "Арсеналом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заключил со своим клубом новый контракт до 2025 года.

Артета тренирует "Арсенал" с декабря 2019, за это время выиграв с "канонирами" Кубок Англии и Суперкубок Англии.



В этом сезоне у "Арсенала" есть реальные шансы вернуться в Лигу Чемпионов, и новая сделка 40-летнего испанца должна придать "канонирам" импульс на финише.



"Я взволнован, благодарен и очень, очень счастлив сегодня".



"Мы хотим вывести клуб на новый уровень и соперничать с командами топ-уровня. А для этого нам нужно выступать в Лиге Чемпионов. Нам удается развивать команду, улучшать игроков, улучшать все департаменты, делать еще сильнее свою связь с фанатами, улучшать атмосферу на "Эмирейтс", а также приглашать талантов самого, самого высокого уровня и лучших людей, чтобы помочь клубу достичь этого уровня", — сообщил Артета.