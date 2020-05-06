Артета заключил новый трехлетний контракт с "Арсеналом"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заключил со своим клубом новый контракт до 2025 года.
Артета тренирует "Арсенал" с декабря 2019, за это время выиграв с "канонирами" Кубок Англии и Суперкубок Англии.
В этом сезоне у "Арсенала" есть реальные шансы вернуться в Лигу Чемпионов, и новая сделка 40-летнего испанца должна придать "канонирам" импульс на финише.
"Я взволнован, благодарен и очень, очень счастлив сегодня".
"Мы хотим вывести клуб на новый уровень и соперничать с командами топ-уровня. А для этого нам нужно выступать в Лиге Чемпионов. Нам удается развивать команду, улучшать игроков, улучшать все департаменты, делать еще сильнее свою связь с фанатами, улучшать атмосферу на "Эмирейтс", а также приглашать талантов самого, самого высокого уровня и лучших людей, чтобы помочь клубу достичь этого уровня", — сообщил Артета.
06.05.2022 12:00
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Хорошего вам дня, уважаемые фапловчане!
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0 учеников-тренеров
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как же ору со скузнявого лгбт-активиста)))
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> Артета
> Хави
> Виейра
все ученики Пепа либо прошедшие через школу Сити, а что по лузерпулу и клопу?) один лишь свини джи с составом под еврокубки нюхает попу Патрика, которому все недоэксперты пророчили вылет с Кристал Пэлас в этом сезоне, а у самого насекомого вообще нет своих учеников тренеров))) последнее - крайне любопытный факт, отражающий реальное положении Пепа и Клопа в истории футбола, кто больше повлиял, на кого по-настоящему ориентируются специалисты и т.д.
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Хороший мув, придаст спокойствия тренеру на остаток сезона.
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Уважаемые пенсоколбасы, где победу в финале КА праздновать будем?
Конкурентов то вообще не осталось
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Ученик КОРОЛЯ!!!
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Офис генпрокурора Украины сообщил, что неизвестные похитили поставленные Западом для ВСУ машины неотложки.
Опять Путин виноват?
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Пенсы добро пожаловать в чемпионшип
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Артета су4ка пенсов, по-этому норм
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Если "Реал Мадрид" выиграет Лигу Чемпионов, "Челси" получит от них £20 млн, как бонус, прописанный в трансфере Эдена Азара.
[Express]
ХАЛА МАДРИИИИД ВПЕРЕД ЗА 14 КУБКОМ!!!
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Членси - Гордость пидарастов!
(с)Элтон Джон
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какие же рабсеяне тупые ухихи
«Патриоты» порвались от бургера «Homestyle Bandera Beef» из норвежского «Макдоналдса»
К тому самому Степану Бандере название не имеет никакого отношения. Бургер создавался с отсылкой к мексиканской кухне, а по-испански «bandera» переводится как «флаг». В мексиканской кухне это слово много где используется, например существует соус «salsa bandera» и фасоль «frijoles bandera».
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опять американцы по лбу вате постучали, а те и рады ухехе
Американские СМИ: Украина ударила по крейсеру «Москва» после получения разведданных от США
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"Те кто не признает величия Челси,те просто завидуют Челси".
(с) Игорь Корнелюк
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Лучший!!!
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Чет рановато. сезон не окончен даже. опять неустойку платить будут
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