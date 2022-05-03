"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вильярреалом" и вышел в финал Лиги Чемпионов
Пропустив два гола в первом тайме, "Ливерпуль" все-таки смог одержать победу 2:3 в гостях у "Вильярреала" и вышел в финал Лиги Чемпионов.
Относительно первой встречи в стартовом составе "красных" произошло две перестановки. Это Наби Кейта и Диогу Жота появились вместо Джордана Хендерсона и Луиса Диаса.
"Вильярреал" сразу помчался вперед, неожиданно легко и быстро открыв счет — уже на третьей минуте. Опередив Энди Робертсона, Этьен Капу сделал передачу вдоль границы вратарской, а Булайе Диа опередил Виргила Ван Дейка и отправил мяч в сетку — 1:0.
Быстрый гол воодушевил домашнюю команду, которая при поддержке своих трибун продолжила напрягать оборону "Ливерпуля".
Гости смогли чуть замедлить игру и огрызнулись парочкой неточных ударов, но мяч у них держался плохо, и "Вильярреал" по-прежнему смотрелся предпочтительнее.
На 37-й минуте Джовани Ло Чельсо вышел один на один с Алисоном и упал в столкновении с голкипером "красных", однако рефери не увидел здесь нарушения правил.
А на 41-й минуте хозяева забили второй гол, и это выглядело закономерно. Капу с правого края штрафной навесил к дальней штанге, где Франсис Кокелен опередил Трента Александер-Арнольда и головой поразил ворота — 2:0.
В перерыве Юрген Клопп привел в чувство свою команду, и та принялась играть совсем в другой футбол, напористый и быстрый.
На 55-й минуте Александер-Арнольд отметился попаданием в перекладину с дистанции, а спустя еще семь минут "Вильярреал" все-таки дрогнул. Херонимо Рульи пропустил мяч между ног после удара Фабиньо с правого края штрафной — 1:2.
"Вильярреал" резко приуныл после гола Фабиньо, а "Ливерпуль" все наседал. На 67-й минуте Александер-Арнольд выполнил подачу к воротам, а вышедший на замену в перерыве Луис Диас пробил головой между ног Рульи — 2:2.
На 74-й минуте гости и вовсе забили третий гол. Рульи отправился на перехват далеко за пределы своей штрафной, но был обыгран Садио Мане, который затем ускользнул от защитника и закатил мяч в пустые ворота — 2:3.
В концовке последовали многочисленные замены, а на 86-й минуте Капу получил вторую желтую карточку и оставил "Вильярреал" вдесятером. На этом игра практически закончилась.
"Ливерпуль" гораздо ниже своего уровня провел первый тайм, а вот "Вильярреал" выдал превосходные 45 минут. Однако после перерыва "красные" восстановили свою игру, и команда Унаи Эмери не смогла этому ничего противопоставить.
"Вильярреал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:3 (2:0) по сумме двух матчей — 2:5
Голы: Диа 3, Кокелен 41 — Фабиньо 62, Диас 67, Мане 74.
"Вильярреал": Рульи, Эступиньян (Тригерос 79), Торрес, Альбиоль (Орье 79), Фойт, Кокелен (Педраса 69), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Жерар Морено (Чуквуэзе 69), Диа (Алькасер 80).
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Цимикас 80), Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Алькантара (Джонс 80), Фабиньо (Милнер 84), Кейта (Хендерсон 79), Жота (Диас 45), Мане, Салах.
Предупреждения: Капу, Ло Чельсо, Торрес — Александер-Арнольд.
Удаление: Капу 86.
03.05.2022 23:50
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Последние комментарии:
3 финала за 5 последних розыгрышей - хороший результат
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Как же лфк умеет поводить членом по губам хейтерюг. Сперва дает ложную надежду для их кооротковременной радости, потом резко обливает эту толпу цистерной холодной мочи
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Молодцы клопп и его команда, Салах слышком замедляет атаку
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а ло чельсо гнилой уебок
чисто пидр, сзади по ногам, исподтишка.
хуесос
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хороший матч был
первый тайм - бассейн вместо газона -- хитрость эмери
второй тайм - умение держать удар и класс игроков
вот что значит настоящий суперклуб
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Пидарасы сильно полили газон и выложились на 500%, но все равно были обоссаны с ног дотголовы.
Зачем фапл пытается троллить ЛФК, один х.у.й. будет обоссан сам
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Походу надо за колбасу в финале топить. Ни за лысого с рыжим в составе, ни за среал топить не охота.
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С победой, красная армия!
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https://twitter.com/warminded07/status/1521587649202442240?s=21&;t=-KIR1ekHZmUsi1siZ8_vXA
(ответить)
Испанцы кротковременно вспыхнули и сгорели в собственном жаре, когда как Ливерпуль оправившись от нокдауна, выдержал академическую паузу и выпустил из клетки своего зверя и втоптал в мокрый газон уже выдохшийся соперника. Испанцам хвала, что не стали статистами и вышли воевать, но тут играет класс соперника и умение распределять силы на весь матч, а в этом Ливерпуль в данный момент один из лучших.
Теперь хотелось бы, чтобы Реал таки пробился в финал. Надо вернуть должок
(ответить)
В студии МатчТВ два уважаемых футболиста без тени сомнения говорят, что пенальти на Ло Чельсо даже и не пахло. А какой-то хуйлан, типа комментатор или аналитик, который наверное только в фифу играл, с ними спорит и рассказывает какую-то дичь про первое касание и тд.
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ЛФК ГЕГЕМОНЫ ЕВРОПЫ!
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В-общем, гуд-ибенинг, красные братья. Мы в финале!!! А подать сюда Реалмадрид!!!
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КЛ - КА - ЛЧ!!!!! 3 ФИНАЛА!!!!!
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,понятно было что подсядет физически после такого первого тайма, 2:2 был бы более справедливый счёт по матчу, уж больно сильно ливрепуль ебали в первом тайме.
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04.05.2022 00:02 #
v-0987654321
Стивен лает — Императорпуль идёт им пох !
Источник: http://fapl.ru/posts/92956/
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разборы игры на Матч ТВ это нечто)
такой смех
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Пенсы, к вам вопрос, пенальти был?
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Шитюки в финале, если попадут, будут оприходованы. Этот Ливерпуль не остановить
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Лох Артур що с ебалой?
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