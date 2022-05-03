"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вильярреалом" и вышел в финал Лиги Чемпионов

Ливерпуль Пропустив два гола в первом тайме, "Ливерпуль" все-таки смог одержать победу 2:3 в гостях у "Вильярреала" и вышел в финал Лиги Чемпионов.

Относительно первой встречи в стартовом составе "красных" произошло две перестановки. Это Наби Кейта и Диогу Жота появились вместо Джордана Хендерсона и Луиса Диаса.

"Вильярреал" сразу помчался вперед, неожиданно легко и быстро открыв счет — уже на третьей минуте. Опередив Энди Робертсона, Этьен Капу сделал передачу вдоль границы вратарской, а Булайе Диа опередил Виргила Ван Дейка и отправил мяч в сетку — 1:0.

Быстрый гол воодушевил домашнюю команду, которая при поддержке своих трибун продолжила напрягать оборону "Ливерпуля".

Гости смогли чуть замедлить игру и огрызнулись парочкой неточных ударов, но мяч у них держался плохо, и "Вильярреал" по-прежнему смотрелся предпочтительнее.

На 37-й минуте Джовани Ло Чельсо вышел один на один с Алисоном и упал в столкновении с голкипером "красных", однако рефери не увидел здесь нарушения правил.

А на 41-й минуте хозяева забили второй гол, и это выглядело закономерно. Капу с правого края штрафной навесил к дальней штанге, где Франсис Кокелен опередил Трента Александер-Арнольда и головой поразил ворота — 2:0.

В перерыве Юрген Клопп привел в чувство свою команду, и та принялась играть совсем в другой футбол, напористый и быстрый.

На 55-й минуте Александер-Арнольд отметился попаданием в перекладину с дистанции, а спустя еще семь минут "Вильярреал" все-таки дрогнул. Херонимо Рульи пропустил мяч между ног после удара Фабиньо с правого края штрафной — 1:2.

"Вильярреал" резко приуныл после гола Фабиньо, а "Ливерпуль" все наседал. На 67-й минуте Александер-Арнольд выполнил подачу к воротам, а вышедший на замену в перерыве Луис Диас пробил головой между ног Рульи — 2:2.

На 74-й минуте гости и вовсе забили третий гол. Рульи отправился на перехват далеко за пределы своей штрафной, но был обыгран Садио Мане, который затем ускользнул от защитника и закатил мяч в пустые ворота — 2:3.

В концовке последовали многочисленные замены, а на 86-й минуте Капу получил вторую желтую карточку и оставил "Вильярреал" вдесятером. На этом игра практически закончилась.

"Ливерпуль" гораздо ниже своего уровня провел первый тайм, а вот "Вильярреал" выдал превосходные 45 минут. Однако после перерыва "красные" восстановили свою игру, и команда Унаи Эмери не смогла этому ничего противопоставить.

"Вильярреал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:3 (2:0) по сумме двух матчей — 2:5

Голы: Диа 3, Кокелен 41 — Фабиньо 62, Диас 67, Мане 74.

"Вильярреал": Рульи, Эступиньян (Тригерос 79), Торрес, Альбиоль (Орье 79), Фойт, Кокелен (Педраса 69), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Жерар Морено (Чуквуэзе 69), Диа (Алькасер 80).

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Цимикас 80), Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Алькантара (Джонс 80), Фабиньо (Милнер 84), Кейта (Хендерсон 79), Жота (Диас 45), Мане, Салах.

Предупреждения: Капу, Ло Чельсо, Торрес — Александер-Арнольд.

Удаление: Капу 86.


Метки Вильярреал, Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 03.05.2022 23:50

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Последние комментарии:




  1. alexomck 04.05.2022 00:50 # alexomck
    3 финала за 5 последних розыгрышей - хороший результат

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  2. beatles-red 04.05.2022 00:32 # beatles-red
    Как же лфк умеет поводить членом по губам хейтерюг. Сперва дает ложную надежду для их кооротковременной радости, потом резко обливает эту толпу цистерной холодной мочи

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  3. bergkamp-1886 04.05.2022 00:25 # bergkamp-1886
    Молодцы клопп и его команда, Салах слышком замедляет атаку

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  4. superperez101 04.05.2022 00:25 # superperez101
    а ло чельсо гнилой уебок
    чисто пидр, сзади по ногам, исподтишка.
    хуесос

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  5. superperez101 04.05.2022 00:23 # superperez101
    хороший матч был
    первый тайм - бассейн вместо газона -- хитрость эмери
    второй тайм - умение держать удар и класс игроков
    вот что значит настоящий суперклуб

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  6. naby-keita 04.05.2022 00:19 # naby-keita
    Пидарасы сильно полили газон и выложились на 500%, но все равно были обоссаны с ног дотголовы.
    Зачем фапл пытается троллить ЛФК, один х.у.й. будет обоссан сам

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  7. ganinilyha 04.05.2022 00:14 # ganinilyha
    Походу надо за колбасу в финале топить. Ни за лысого с рыжим в составе, ни за среал топить не охота.

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  8. calvin-harris 04.05.2022 00:12 # calvin-harris
    С победой, красная армия!

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  9. lfc-krr 04.05.2022 00:11 # lfc-krr
    https://twitter.com/warminded07/status/1521587649202442240?s=21&;t=-KIR1ekHZmUsi1siZ8_vXA

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  10. beatles-red 04.05.2022 00:11 # beatles-red
    Испанцы кротковременно вспыхнули и сгорели в собственном жаре, когда как Ливерпуль оправившись от нокдауна, выдержал академическую паузу и выпустил из клетки своего зверя и втоптал в мокрый газон уже выдохшийся соперника. Испанцам хвала, что не стали статистами и вышли воевать, но тут играет класс соперника и умение распределять силы на весь матч, а в этом Ливерпуль в данный момент один из лучших.

    Теперь хотелось бы, чтобы Реал таки пробился в финал. Надо вернуть должок

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  11. sausage 04.05.2022 00:09 # sausage
    В студии МатчТВ два уважаемых футболиста без тени сомнения говорят, что пенальти на Ло Чельсо даже и не пахло. А какой-то хуйлан, типа комментатор или аналитик, который наверное только в фифу играл, с ними спорит и рассказывает какую-то дичь про первое касание и тд.

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  12. skychnie-oboi 04.05.2022 00:08 # skychnie-oboi
    ЛФК ГЕГЕМОНЫ ЕВРОПЫ!

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  13. apl-nash 04.05.2022 00:08 # apl-nash
    В-общем, гуд-ибенинг, красные братья. Мы в финале!!! А подать сюда Реалмадрид!!!

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  14. weorlfc 04.05.2022 00:08 # weorlfc
    КЛ - КА - ЛЧ!!!!! 3 ФИНАЛА!!!!!

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  15. gameboy 04.05.2022 00:07 # gameboy
    ,понятно было что подсядет физически после такого первого тайма, 2:2 был бы более справедливый счёт по матчу, уж больно сильно ливрепуль ебали в первом тайме.

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  16. jirrort 04.05.2022 00:07 # jirrort
    04.05.2022 00:02 #
    v-0987654321

    Стивен лает — Императорпуль идёт им пох !

    Источник: http://fapl.ru/posts/92956/

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  17. ian 04.05.2022 00:06 # ian
    разборы игры на Матч ТВ это нечто)
    такой смех

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  18. lovrentiy 04.05.2022 00:06 # lovrentiy
    Пенсы, к вам вопрос, пенальти был?

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  19. takernotagiver 04.05.2022 00:06 # takernotagiver
    Шитюки в финале, если попадут, будут оприходованы. Этот Ливерпуль не остановить

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  20. v-0987654321 04.05.2022 00:05 # v-0987654321
    Лох Артур що с ебалой?

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