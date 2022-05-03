"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Вильярреалом" и вышел в финал Лиги Чемпионов

Пропустив два гола в первом тайме, "Ливерпуль" все-таки смог одержать победу 2:3 в гостях у "Вильярреала" и вышел в финал Лиги Чемпионов.

Относительно первой встречи в стартовом составе "красных" произошло две перестановки. Это Наби Кейта и Диогу Жота появились вместо Джордана Хендерсона и Луиса Диаса.



"Вильярреал" сразу помчался вперед, неожиданно легко и быстро открыв счет — уже на третьей минуте. Опередив Энди Робертсона, Этьен Капу сделал передачу вдоль границы вратарской, а Булайе Диа опередил Виргила Ван Дейка и отправил мяч в сетку — 1:0.



Быстрый гол воодушевил домашнюю команду, которая при поддержке своих трибун продолжила напрягать оборону "Ливерпуля".



Гости смогли чуть замедлить игру и огрызнулись парочкой неточных ударов, но мяч у них держался плохо, и "Вильярреал" по-прежнему смотрелся предпочтительнее.



На 37-й минуте Джовани Ло Чельсо вышел один на один с Алисоном и упал в столкновении с голкипером "красных", однако рефери не увидел здесь нарушения правил.



А на 41-й минуте хозяева забили второй гол, и это выглядело закономерно. Капу с правого края штрафной навесил к дальней штанге, где Франсис Кокелен опередил Трента Александер-Арнольда и головой поразил ворота — 2:0.



В перерыве Юрген Клопп привел в чувство свою команду, и та принялась играть совсем в другой футбол, напористый и быстрый.



На 55-й минуте Александер-Арнольд отметился попаданием в перекладину с дистанции, а спустя еще семь минут "Вильярреал" все-таки дрогнул. Херонимо Рульи пропустил мяч между ног после удара Фабиньо с правого края штрафной — 1:2.



"Вильярреал" резко приуныл после гола Фабиньо, а "Ливерпуль" все наседал. На 67-й минуте Александер-Арнольд выполнил подачу к воротам, а вышедший на замену в перерыве Луис Диас пробил головой между ног Рульи — 2:2.



На 74-й минуте гости и вовсе забили третий гол. Рульи отправился на перехват далеко за пределы своей штрафной, но был обыгран Садио Мане, который затем ускользнул от защитника и закатил мяч в пустые ворота — 2:3.



В концовке последовали многочисленные замены, а на 86-й минуте Капу получил вторую желтую карточку и оставил "Вильярреал" вдесятером. На этом игра практически закончилась.



"Ливерпуль" гораздо ниже своего уровня провел первый тайм, а вот "Вильярреал" выдал превосходные 45 минут. Однако после перерыва "красные" восстановили свою игру, и команда Унаи Эмери не смогла этому ничего противопоставить.



"Вильярреал" (Испания) — "Ливерпуль" (Англия) — 2:3 (2:0) по сумме двух матчей — 2:5



Голы: Диа 3, Кокелен 41 — Фабиньо 62, Диас 67, Мане 74.



"Вильярреал": Рульи, Эступиньян (Тригерос 79), Торрес, Альбиоль (Орье 79), Фойт, Кокелен (Педраса 69), Капу, Парехо, Ло Чельсо, Жерар Морено (Чуквуэзе 69), Диа (Алькасер 80).



"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон (Цимикас 80), Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Алькантара (Джонс 80), Фабиньо (Милнер 84), Кейта (Хендерсон 79), Жота (Диас 45), Мане, Салах.



Предупреждения: Капу, Ло Чельсо, Торрес — Александер-Арнольд.



Удаление: Капу 86.