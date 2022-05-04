Светская хроника за среду

"Челси" грозит исключение из Премьер-Лиги. Орельен Тчуамени рвется в Англию. Джо Гомес стал целью для "Фулхэма". Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

"Барселона" готова выслушать крупные предложения по полузащитнику Френки Де Йонгу, которого хочет новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг. (Sport)



"Лацио" понизил до 67.4 млн. фунтов цену за полузащитника Сергея Милинкович-Савича, которого сватают в "Юнайтед" и ПСЖ. (Calciomercato)



Оцениваемый в 60 млн. фунтов полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени хочет перебраться в Премьер-Лигу, где на него претендуют "Юнайтед" и "Арсенал". (Gianluca Di Marzio)



"Арсенал" заинтересован в приобретении левого защитника "Болоньи" Аарона Хики. (Football.London)



"Арсенал" предпримет еще одну попытку предотвратить уход нападающего Эдди Нкетиа свободным агентом. (Daily Mail)



Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик может заменить Милинкович-Савича в "Лацио". (Gazzetta dello Sport)



Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте нацелился на левого защитника "Брайтона" Марка Кукурелью и полузащитника "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза. (Fichajes)



"Интер" готов продать за 15 млн. фунтов защитника Стефана Де Врея, который может быть интересен "Тоттенхэму", "Астон Вилле" и "Ньюкаслу". (Football Insider)



"Ньюкасл" просматривает Дарвина Нуньеса из "Бенфики", а также держит в уме два других варианта по усилению нападения: Доминик Калверт-Левин из "Эвертона" и Патрик Шик из "Байера". (Daily Mirror)



ПСЖ поспорит с "Ньюкаслом" за португальского вингера "Милана" Рафаэля Леау. (La Republica)



"Барселона" потребовала от "Астон Виллы" определиться до конца мая с выкупом плеймейкера Филиппе Коутиньо. (Sport)



Новичок Премьер-Лиги "Фулхэм" надеется переманить защитника "Ливерпуля" Джо Гомеса. (Football League World)



Другое



"Челси" могут исключить из Премьер-Лиги, если лондонский клуб не сменит владельцев до нового сезона. (The Telegraph)



Игроки "Тоттенхэма" разделят бонус в 3.5 млн. фунтов, если попадут в Лигу Чемпионов. (Daily Mail)



Болельщик получил выигрыш в 6,000 фунтов со ставки в 20 фунтов на то, что "Фулхэм" достигнет рубежа в 100 забитых голов в этом сезоне Чемпионшипа. (Daily Mail)