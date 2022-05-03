Ибрагимович вспомнил о своем времени в "Юнайтед"

Нападающий Златан Ибрагимович признался, что наслаждался своим пребыванием в "Манчестер Юнайтед".

Златан прибыл в "Юнайтед" в 2016 году и, несмотря на скептицизм публики, доказал, что даже в возрасте 36 лет достаточно хорош для Премьер-Лиги.



В своем первом сезоне Ибрагимович помог "красным дьяволам" выиграть Кубок Лиги и Суперкубок Англии, отличившись в обоих финалов. Швед был рад доказывать неправоту людей.



"Это было весело. Я получил настоящее удовольствие, потому что, когда я переходил, каждый был против этого. Уже находясь в Англии, я им не нравился".



"Спустя три месяца я начал нравиться всем этим хейтерам, а вот они перестали мне нравиться. Мне нравится, когда люди ненавидят тебя, потому что это подстегивает тебя быть лучше. Мне было весело. Премьер-Лига — отличное соревнование, там отличная атмосфера".



"И я рад, что поиграл за "Юнайтед", который я считаю лучшей командой в Англии. Думаю, переход в "Манчестер Юнайтед" был правильным решением".



"Думаю, я пришел в хороший момент. Потому что легко переходить в клуб, который уже успешен. Гораздо сложнее, когда клуб, в который ты переходишь, переживает трудные времена".



"И если затем ты добиваешься успеха, то становишься частью истории. Так что это был замечательно для меня, и я этим по-настоящему наслаждался. То было насыщенное событиями время", — сообщил Ибрагимович ESPN.