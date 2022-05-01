"Тоттенхэм" победил "Лестер"
"Тоттенхэм" минимум на пару часов вышел на четвертое место в Премьер-Лиге благодаря победе 3:1 над "Лестером".
Относительно безголевого матча против "Брентфорда" в стартовом составе "шпор" произошло лишь одно изменение. Это Лукас Моура появился вместо Деяна Кулусевски.
Только Каспер Шмейхель, Тимоти Кастань и Марк Олбрайтон сохранили свои места в старте "лис" по сравнению с матчем Лиги Конференций против "Ромы".
Успев создать пару хороших моментов, включая переведенный голкипером удар Патсона Дака в штангу, "Лестер" пропустил на 22-й минуте. Сон Хен Мин подал угловой, а Харри Кейн головой поразил ближний угол ворот — 1:0.
Открыв счет, хозяева почувствовали уверенность и в остатке первого тайма отметились еще несколькими опасными ударами.
На 60-й минуте "шпорам" удалось удвоить счет. Вышедший на замену Кулусевски сделал пас в район 11-метровой отметки, где Сон развернулся на 180 градусов и закатил мяч в ворота — 2:0.
Игра складывалась легко и безмятежно для "Тоттенхэма", и на 79-й минуте счет стал разгромным. Это Сон нанес обводящий удар из-за пределов штрафной в дальний верхний угол — 3:0.
Уже в компенсированное время Келечи Ихеаначо дальним ударом с касанием штанги размочил счет для "лис" — 3:1.
Как кажется, "Лестеру" не хватило сил после утомительного матча посреди недели. "Тоттенхэму" было сложно только до первого гола.
"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче
01.05.2022 17:55
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Источник: http://fapl.ru/posts/92897/
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