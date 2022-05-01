"Тоттенхэм" победил "Лестер"

"Тоттенхэм" минимум на пару часов вышел на четвертое место в Премьер-Лиге благодаря победе 3:1 над "Лестером".

Относительно безголевого матча против "Брентфорда" в стартовом составе "шпор" произошло лишь одно изменение. Это Лукас Моура появился вместо Деяна Кулусевски.



Только Каспер Шмейхель, Тимоти Кастань и Марк Олбрайтон сохранили свои места в старте "лис" по сравнению с матчем Лиги Конференций против "Ромы".



Успев создать пару хороших моментов, включая переведенный голкипером удар Патсона Дака в штангу, "Лестер" пропустил на 22-й минуте. Сон Хен Мин подал угловой, а Харри Кейн головой поразил ближний угол ворот — 1:0.



Открыв счет, хозяева почувствовали уверенность и в остатке первого тайма отметились еще несколькими опасными ударами.



На 60-й минуте "шпорам" удалось удвоить счет. Вышедший на замену Кулусевски сделал пас в район 11-метровой отметки, где Сон развернулся на 180 градусов и закатил мяч в ворота — 2:0.



Игра складывалась легко и безмятежно для "Тоттенхэма", и на 79-й минуте счет стал разгромным. Это Сон нанес обводящий удар из-за пределов штрафной в дальний верхний угол — 3:0.



Уже в компенсированное время Келечи Ихеаначо дальним ударом с касанием штанги размочил счет для "лис" — 3:1.



Как кажется, "Лестеру" не хватило сил после утомительного матча посреди недели. "Тоттенхэму" было сложно только до первого гола.



"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче