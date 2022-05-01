"Тоттенхэм" победил "Лестер"

Сон Хен Мин "Тоттенхэм" минимум на пару часов вышел на четвертое место в Премьер-Лиге благодаря победе 3:1 над "Лестером".

Относительно безголевого матча против "Брентфорда" в стартовом составе "шпор" произошло лишь одно изменение. Это Лукас Моура появился вместо Деяна Кулусевски.

Только Каспер Шмейхель, Тимоти Кастань и Марк Олбрайтон сохранили свои места в старте "лис" по сравнению с матчем Лиги Конференций против "Ромы".

Успев создать пару хороших моментов, включая переведенный голкипером удар Патсона Дака в штангу, "Лестер" пропустил на 22-й минуте. Сон Хен Мин подал угловой, а Харри Кейн головой поразил ближний угол ворот — 1:0.

Открыв счет, хозяева почувствовали уверенность и в остатке первого тайма отметились еще несколькими опасными ударами.

На 60-й минуте "шпорам" удалось удвоить счет. Вышедший на замену Кулусевски сделал пас в район 11-метровой отметки, где Сон развернулся на 180 градусов и закатил мяч в ворота — 2:0.

Игра складывалась легко и безмятежно для "Тоттенхэма", и на 79-й минуте счет стал разгромным. Это Сон нанес обводящий удар из-за пределов штрафной в дальний верхний угол — 3:0.

Уже в компенсированное время Келечи Ихеаначо дальним ударом с касанием штанги размочил счет для "лис" — 3:1.

Как кажется, "Лестеру" не хватило сил после утомительного матча посреди недели. "Тоттенхэму" было сложно только до первого гола.

"Тоттенхэм" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.05.2022 17:55

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  1. kukuruzzo 01.05.2022 18:03 # kukuruzzo
    На квасе.

    (ответить)

  2. electric 01.05.2022 18:03 # electric
    Chelsea Chelsea Chelsea

    (ответить)

  3. vagifspurs 01.05.2022 18:00 # vagifspurs
    4 Tottenham Hotspur 34 61
    5 Gaysenal 33 60

    Источник: http://fapl.ru/posts/92897/

    COME ON YOU SPURS
    COME ON KRASIVO!

    (ответить)

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