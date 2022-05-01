35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 1 мая, тремя поединками продолжится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — ЧЕЛСИ 16:00 Онлайн-трансляция
"Эвертон" забил лишь шесть голов в 10 последних матчах Премьер-Лиги. А "Челси" может похвастать 16 голами в шести последних выездных поединках чемпионата (4 победы, 2 ничьи). "Ириски" выиграли все три последних домашних встречи с "синими".
Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин решил свои проблемы с бедром. Йерри Мина также поправился.
"Челси" будет лишен Бена Чилуэлла, Матео Ковачича и Каллума Хадсон-Одои, но может вернуться Андреас Кристенсен.
ТОТТЕНХЭМ — ЛЕСТЕР 16:00 Онлайн-трансляция
В двух последних матчах "Тоттенхэм" не нанес ни одного удара в створ. "Лестер" выиграл только один из 11 последних выездных матчей в Премьер-Лиге (4 ничьи, 6 поражений). "Шпоры" выиграли семь из 10 последних домашних встреч с "лисами" в чемпионате (3 поражения).
Вингбек "Тоттенхэма" Серхио Регилон вне игры с травмой паха. Также отсутствуют Яфет Танганга, Мэтт Дохерти и Оливер Скипп.
В старт "Лестера" могут вернуться передохнувшие во время матча Лиги Конференций против "Ромы" Чаглар Сеюнджю, Харви Барнс, Айозе Перес и Патсон Дака.
ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция
"Вест Хэм" потерпел четыре поражения в семи последних матчах Премьер-Лиги (2 победы, 1 ничья) — как и в 14 предыдущих. "Арсенал" одержал шесть побед в восьми последних выездных поединках в рамках высшего дивизиона. "Молотобойцы" выиграли лишь дважды в 27 последних встречах чемпионата с "канонирами" (5 ничьих, 20 поражений).
Защитник "Вест Хэма" Крейг Доусон дисквалифицирован на этот матч. Исса Диоп и Анджело Огбонна травмированы.
Вингер "Арсенала" Букайо Сака должен залечить свою болячку к воскресенью, а вот Киран Тирни и Томас Партей команде не помогут.
01.05.2022 06:00
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Последние комментарии:
Тугосери портовые - 1 несчастный гол Ньюкаслу
Сити машина - 4 уверенных гола Лидсу
Сити уже догнал портовых по разнице мячей и скоро обойдет. Можно даже скатать издевательскую ничейку с кем-нибудь, чтобы забрать титул именно по разнице.
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Удачи пенсам
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1 Манчестер Сити 34 83
> Манчестер Сити
КОРОЛИ!!!
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