Рэтклифф предложил свыше 4 млрд. фунтов за "Челси"
Богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф предложил свыше 4 миллиардов фунтов за "Челси".
Лишь в начале марта официальный представитель Рэтклиффа объявил, что владелец нефтехимического гиганта Ineos не заинтересован в покупке клуба со "Стэмфорд Бридж".
Тем не менее, сейчас 69-летний бизнесмен все же вступил в борьбу за "Челси", о чем сообщил прессе лично.
"Этим утром мы сделали свое предложение. Только наше предложение является полностью британским. Наши мотивы просты — мы хотим создать очень хороший клуб в Лондоне. Мы не заинтересованы в прибыли, поскольку зарабатываем деньги иным образом", — сообщил Рэтклифф The Times.
Предложение Рэтклиффа включает в себя инвестиции на 1.75 млрд. фунтов в перестройку стадиона, прочую инфраструктуру и укрепление состава.
Добавим, Forbes оценивает состояние Рэтклиффа, который имеет сезонный абонемент на "Стэмфорд Бридж", хотя и болеет за "Манчестер Юнайтед", в 16.3 млрд. фунтов.
29.04.2022 17:00
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хотя и болеет за "Манчестер Юнайтед",
Источник: http://fapl.ru/posts/92868/
Да пащёл ти нахюй,старичок
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