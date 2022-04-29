Рэтклифф предложил свыше 4 млрд. фунтов за "Челси"

Сэр Джим Рэтклифф Богатейший человек Великобритании сэр Джим Рэтклифф предложил свыше 4 миллиардов фунтов за "Челси".

Лишь в начале марта официальный представитель Рэтклиффа объявил, что владелец нефтехимического гиганта Ineos не заинтересован в покупке клуба со "Стэмфорд Бридж".

Тем не менее, сейчас 69-летний бизнесмен все же вступил в борьбу за "Челси", о чем сообщил прессе лично.

"Этим утром мы сделали свое предложение. Только наше предложение является полностью британским. Наши мотивы просты — мы хотим создать очень хороший клуб в Лондоне. Мы не заинтересованы в прибыли, поскольку зарабатываем деньги иным образом", — сообщил Рэтклифф The Times.

Предложение Рэтклиффа включает в себя инвестиции на 1.75 млрд. фунтов в перестройку стадиона, прочую инфраструктуру и укрепление состава.

Добавим, Forbes оценивает состояние Рэтклиффа, который имеет сезонный абонемент на "Стэмфорд Бридж", хотя и болеет за "Манчестер Юнайтед", в 16.3 млрд. фунтов.


Метки Рэтклифф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.04.2022 17:00

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  1. jirrort 29.04.2022 17:02 # jirrort
    хотя и болеет за "Манчестер Юнайтед",

    Источник: http://fapl.ru/posts/92868/


    Да пащёл ти нахюй,старичок

    (ответить)

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