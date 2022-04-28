Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг, 28 апреля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 21:45 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" проиграл пять из восьми последних матчей во всех соревнованиях. "Красные дьяволы" рискуют повторить клубный антирекорд из трех поражений подряд в Премьер-Лиге.



"Челси" набирал 67 и 66 очков в двух предыдущих сезона, а сейчас имеет 65 и должен сыграть еще шесть матчей. "Синие" ни разу не уступили в восьми последних выездных поединках с учетом всех соревнований, и это рекорд клуба.



"Челси" выиграл только две из 12 последних встреч с "Юнайтед" во всех соревнованиях, причем обе победы были одержаны в Кубке Англии. В рамках Премьер-Лиги "синие" не могут одолеть "дьяволов" уже восемь поединков кряду — с победы 0:1 на "Стэмфорд Бридж" в ноябре 2017.



В первой команде "Юнайтед" осталось только 14 здоровых игроков. Харри Магуайр, Люк Шоу, Фред, Поль Погба, Джейдон Санчо и Эдинсон Кавани вне игры, Аарон Ван-Биссака под вопросом.



"Челси" надеется на выздоровление защитников Антонио Рюдигера и Риса Джеймс. Матео Ковачич и Росс Баркли отсутствуют.