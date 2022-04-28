Аткинсон и Мосс завершают судейскую карьеру

Рефери Премьер-Лиги Мартин Аткинсон и Джонатан Мосс завершат судейскую карьеру в конце этого сезона.

Напомним, лишь в прошлом месяце стало известно, что в конце этого сезона свой свисток повесит на гвоздь Майк Дин.



Как передает The Telegraph, его же примеру последуют 51-летние Аткинсон и Мосс, о чем арбитрам высшего английского дивизиона было сказано боссом судейского корпуса Майком Райли сегодня.



Однако никто из этого трио не уходит на пенсию. Дин сосредоточится на роли арбитра VAR, тогда как Аткинсон и Мосс будут работать непосредственно на Райли, в структуре судейского корпуса.