Жезус: "Не время говорить о моем будущем"

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус призвал повременить с разговорами насчет его будущего.

В минувшую субботу Жезус отметился покером в победном для "Сити" матче против "Уотфорда" (5:1), всего лишь в 17-й раз появившись в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.



В преддверии этого матча появились слухи, что Габриэль уже несколько месяцев договаривается о своем переходе в "Арсенал". 25-летний бразилец это не комментирует, но не скрывает, что хочет играть больше.



"Сейчас не время говорить об этом. Вы ожидали, что я так скажу, но это правда. Об этом некогда думать. Сейчас лучший момент сезона. Я хочу наслаждаться игрой, сохраняя концентрацию на своей команде, своих партнерах по команде и сражаясь за титул Премьер-Лиги".



"Я уже трижды выигрывал титул со своими партнерами по команде. Я знаю, каково это, и я хочу снова это испытать. Кроме того, во вторник нас ожидает матч против "Реала" (в 1/2 финала Лиги Чемпионов), и на этом мой фокус".



"Хочу ли я выходить в старте более регулярно? Этого хочу не только я, а все игроки. Спросите любого, он скажет вам: "Я хочу играть". Думаю, я играл много в сезон, когда пришел сюда".



"Я знаю, что здесь очень высокая конкуренция. И в такой ситуации оказываюсь не только я. Иногда это Рияд (Махрез), Раз (Стерлинг) или Грилиш. У нас много хороших нападающих, вингеров", — цитирует Жезуса The Guardian.