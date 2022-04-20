Фернандеш устроил разнос игрокам МЮ в раздевалке

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник рассказал, что полузащитник Бруну Фернандеш устроил разнос игрокам команды в раздевалке после поражения 4:0 от "Ливерпуля".

"Юнайтед" показал совершенно отвратительный футбол на "Энфилде" во вторник вечером, и Фернандеш, учитывая отсутствие Криштиану Роналду и недостаточный авторитет Харри Магуайра, на правах лидера высказал команде свои претензии.



"Мы только что провели беседу в раздевалке, где Бруну кое-что высказал команде, как и я сам".



"Прямо сейчас это не помогает. Мы должны двигаться матч за матчем и надеяться, что травмированные игроки вернутся к субботе. Думаю, после такого матча не нужно спекулировать о наших шансах попасть в топ-4".



"Естественно, сказанное в раздевалке там и останется. Но это примерно то, что я говорю сейчас. Наша игра в первом тайме никуда не годится, мы не совершили ни одного подбора, и в большинстве ситуаций мы были просто наблюдателями, статистами. Тебе будет сложно, если ты будешь играть таким образом против команды вроде "Ливерпуля".



"Если ты не можешь держать мяч, если ты не можешь хотя бы немного подвергнуть соперника давлению... Мы просто не атаковали, мы не осмелились атаковать. Мы словно боялись быть переигранными", — цитирует Рангника Manchester Evening News.